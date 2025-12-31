200MP कैमरा और स्मूद डिस्प्ले, आते ही छा जाएगा OnePlus 16, डिटेल्स लीक

संक्षेप: OnePlus ने हाल ही में ग्लोबल मार्केट में OnePlus 15 और OnePlus 15R लॉन्च किए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी नेक्स्ट जेनरेशन फोन को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 16 की। लॉन्च से पहले फोन की कई डिट्लस सामने आ गई है।

OnePlus ने हाल ही में ग्लोबल मार्केट में OnePlus 15 और OnePlus 15R लॉन्च किए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी नेक्स्ट जेनरेशन फोन को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 16 की। फिलहाल कंपनी ने तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है लेकिन OnePlus 16 के बारे में शुरुआती लीक सामने आने लगे हैं। हालिया वीबो पोस्ट से पता चलता है कि OnePlus 16 कुछ बड़े अपग्रेड के साथ आ सकता है। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, चलिए जानते हैं...

OnePlus 16: दमदार डिस्प्ले और कैमरा वनप्लस ने हाल के सालों में धीरे-धीरे रिफ्रेश रेट को बढ़ाया है, जैसे कि OnePlus 15 सीरीज के मॉडल में 165 हर्ट्ज तक। पॉपुलर टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन के एक नए लीक के अनुसार, कंपनी अब 200 हर्ट्ज से शुरू होने वाले अल्ट्रा-हाई रिफ्रेश रेट की टेस्टिंग कर रही है। यह एक और रिपोर्ट से मेल खाता है जिसमें दावा किया गया है कि वनप्लस रेजोल्यूशन और 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के बीच बैलेंस बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिससे यह संभावना बढ़ जाती है कि OnePlus 16 में 200 हर्ट्ज से ज्यादा का पैनल हो सकता है।

अगर ऐसा होता है, तो यह डिस्प्ले प्रायोरिटी में एक बड़ा बदलाव होगा। वनप्लस ने पहले वनप्लस 15 में स्मूथ 165 हर्ट्ज परफॉर्मेंस के लिए रेजोल्यूशन को 2K से घटाकर 1.5K कर दिया था। यह अभी साफ नहीं है कि ब्रांड 240 हर्ट्ज जितनी हाई रिफ्रेश रेट देते हुए कम से कम 1.5K रेजोल्यूशन बनाए रख पाएगा या नहीं, खासकर पावर कंजम्पशन को देखते हुए।

फोन में 200 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा कैमरा के मामले में, टिप्स्टर का दावा है कि वनप्लस अपने 2026 के फोन के लिए 200-मेगापिक्सेल सेंसर का इस्तेमाल करेगा, और OnePlus 16 में शायद 200-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा होगा। रिपोर्ट्स में ट्रिपल-कैमरा सेटअप का भी हिंट दिया गया है, जो शायद अपकमिंग Oppo Find N6 की इमेजिंग स्ट्रेटेजी जैसा होगा, जिसमें दो 50-मेगापिक्सेल कैमरों के साथ 200-मेगापिक्सेल का मेन सेंसर होने की उम्मीद है।

परफॉर्मेंस के मामले में, OnePlus 16 में नेक्स्ट जेनरेशन का स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 6 चिपसेट होने की उम्मीद है, जो अगले साल सितंबर में लॉन्च हो सकता है। इतनी हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले को सपोर्ट करने के लिए, इसमें एक बड़ी बैटरी भी हो सकती है, जो OnePlus 15 के 7300mAh कैपेसिटी वाले ट्रेंड को फॉलो करेगी।