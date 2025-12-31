Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़oneplus 16 to come with 200mp camera more than 200hz display and more
200MP कैमरा और स्मूद डिस्प्ले, आते ही छा जाएगा OnePlus 16, डिटेल्स लीक

200MP कैमरा और स्मूद डिस्प्ले, आते ही छा जाएगा OnePlus 16, डिटेल्स लीक

संक्षेप:

OnePlus ने हाल ही में ग्लोबल मार्केट में OnePlus 15 और OnePlus 15R लॉन्च किए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी नेक्स्ट जेनरेशन फोन को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 16 की। लॉन्च से पहले फोन की कई डिट्लस सामने आ गई है।

Dec 31, 2025 06:27 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OnePlus 15s

OnePlus 15s

  • checkPink
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage

₹55000

और जाने

discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹47999

₹54999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47999

₹54999

खरीदिये

OnePlus Ace 6T

OnePlus Ace 6T

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹44999

और जाने

OnePlus 10R 5G

OnePlus 10R 5G

  • checkSierra Black
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹34999

और जाने

OnePlus ने हाल ही में ग्लोबल मार्केट में OnePlus 15 और OnePlus 15R लॉन्च किए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी नेक्स्ट जेनरेशन फोन को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 16 की। फिलहाल कंपनी ने तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है लेकिन OnePlus 16 के बारे में शुरुआती लीक सामने आने लगे हैं। हालिया वीबो पोस्ट से पता चलता है कि OnePlus 16 कुछ बड़े अपग्रेड के साथ आ सकता है। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, चलिए जानते हैं...

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OnePlus 15s

OnePlus 15s

  • checkPink
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage

₹55000

और जाने

discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹47999

₹54999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47999

₹54999

खरीदिये

OnePlus Ace 6T

OnePlus Ace 6T

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹44999

और जाने

OnePlus 10R 5G

OnePlus 10R 5G

  • checkSierra Black
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹34999

और जाने

OnePlus 16: दमदार डिस्प्ले और कैमरा

वनप्लस ने हाल के सालों में धीरे-धीरे रिफ्रेश रेट को बढ़ाया है, जैसे कि OnePlus 15 सीरीज के मॉडल में 165 हर्ट्ज तक। पॉपुलर टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन के एक नए लीक के अनुसार, कंपनी अब 200 हर्ट्ज से शुरू होने वाले अल्ट्रा-हाई रिफ्रेश रेट की टेस्टिंग कर रही है। यह एक और रिपोर्ट से मेल खाता है जिसमें दावा किया गया है कि वनप्लस रेजोल्यूशन और 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के बीच बैलेंस बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिससे यह संभावना बढ़ जाती है कि OnePlus 16 में 200 हर्ट्ज से ज्यादा का पैनल हो सकता है।

अगर ऐसा होता है, तो यह डिस्प्ले प्रायोरिटी में एक बड़ा बदलाव होगा। वनप्लस ने पहले वनप्लस 15 में स्मूथ 165 हर्ट्ज परफॉर्मेंस के लिए रेजोल्यूशन को 2K से घटाकर 1.5K कर दिया था। यह अभी साफ नहीं है कि ब्रांड 240 हर्ट्ज जितनी हाई रिफ्रेश रेट देते हुए कम से कम 1.5K रेजोल्यूशन बनाए रख पाएगा या नहीं, खासकर पावर कंजम्पशन को देखते हुए।

ये भी पढ़ें:नए साल का धांसू OFFER: पुरानी कीमत में EXTRA डेटा, इन प्लान्स पर ऑफर
ये भी पढ़ें:पानी में डूबने पर भी खराब नहीं होगा यह फोन, लुक iPhone जैसा, बैटरी 10080mAh की

फोन में 200 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा

कैमरा के मामले में, टिप्स्टर का दावा है कि वनप्लस अपने 2026 के फोन के लिए 200-मेगापिक्सेल सेंसर का इस्तेमाल करेगा, और OnePlus 16 में शायद 200-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा होगा। रिपोर्ट्स में ट्रिपल-कैमरा सेटअप का भी हिंट दिया गया है, जो शायद अपकमिंग Oppo Find N6 की इमेजिंग स्ट्रेटेजी जैसा होगा, जिसमें दो 50-मेगापिक्सेल कैमरों के साथ 200-मेगापिक्सेल का मेन सेंसर होने की उम्मीद है।

परफॉर्मेंस के मामले में, OnePlus 16 में नेक्स्ट जेनरेशन का स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 6 चिपसेट होने की उम्मीद है, जो अगले साल सितंबर में लॉन्च हो सकता है। इतनी हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले को सपोर्ट करने के लिए, इसमें एक बड़ी बैटरी भी हो सकती है, जो OnePlus 15 के 7300mAh कैपेसिटी वाले ट्रेंड को फॉलो करेगी।

कब लॉन्च होगा OnePlus 16 (संभावित)

हालांकि, वनप्लस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी भी डिटेल की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि OnePlus 16 ब्रांड के सामान्य फ्लैगशिप लॉन्च साइकिल के अनुसार अक्टूबर 2026 के आसपास चीन में लॉन्च होगा। फिलहाल, फोकस आने वाली OnePlus Turbo 6 सीरीज पर है, जो जनवरी 2026 में लॉन्च होने वाली है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

14% OFF

Motorola Edge 70

Motorola Edge 70

  • checkPANTONE Lily Pad
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
flipkart-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

17% OFF

Poco C85 5G

Poco C85 5G

  • checkPurple
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹11999

₹14499

खरीदिये

Lava Play Max

Lava Play Max

  • checkDeccan Black and Himalayan White colour
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage

₹12999

और जाने

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News OnePlus

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।