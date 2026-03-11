OnePlus 16 होगा कैमरा-परफॉर्मेंस का तूफान! 200MP कैमरा, सुपरफास्ट चिपसेट, कई धांसू फीचर्स के साथ होगा लॉन्च

Mar 11, 2026 02:31 pm IST

OnePlus 16 को लेकर बड़ी लीक्स सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro चिपसेट, 200MP पेरिस्कोप कैमरा और LPDDR6 RAM जैसे दमदार फीचर्स मिल सकते हैं।

OnePlus अब अपने अगले फ्लैगशिप फोन OnePlus 16 को लेकर चर्चा में है। इस फोन से जुड़ी डिटेल लगातार लीक हो रही हैं और नई लीक्स के अनुसार यह फोन परफॉर्मेंस और कैमरा दोनों के मामले में बड़ा अपग्रेड लेकर आ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक OnePlus 16 स्मार्टफोन में Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro चिपसेट दिया जा सकता है, जो हाई-एंड प्रोसेसर होगा। इसके साथ ही फोन में नई LPDDR6 RAM का सपोर्ट भी देखने को मिल सकती है। OnePlus 16 स्मार्टफोन को लेकर सबसे बड़ी चर्चा इसके कैमरा सेटअप को लेकर है। लीक्स के अनुसार इस फोन में 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है, जो दूर की फोटो को ज्यादा क्लियर और डिटेल में कैप्चर करने में मदद करेगा।

अगर ये फीचर्स सही साबित होते हैं तो OnePlus 16 कंपनी का अब तक का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन बन सकता है। फोन के लॉन्च को लेकर उम्मीद है कि ये 2026 के आखिर तक दस्तक देगा।

OnePlus 16 में मिल सकता Snapdragon चिपसेट OnePlus 16 में कंपनी का नया फ्लैगशिप प्रोसेसर Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro दिया जा सकता है। यह चिपसेट 2nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा, जिससे फोन को ज्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी एफिशिएंसी मिलेगी। इस नए प्रोसेसर के साथ फोन में हाई-स्पीड LPDDR6 RAM का सपोर्ट भी मिल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार LPDDR6 RAM की स्पीड LPDDR5 के मुकाबले लगभग दोगुनी हो सकती है, जिससे गेमिंग और मल्टीटास्किंग बेहतर होगी।

200MP पेरिस्कोप कैमरा बड़ा अपग्रेड कैमरा सेगमेंट में भी OnePlus 16 बड़ा बदलाव ला सकता है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 200 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है। यह सेंसर दूर की फोटो को ज्यादा क्लियर और डिटेल में कैप्चर करने में मदद करेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार फोन में Samsung HP5 सेंसर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा फोन में 50MP का मेन कैमरा और 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मिलने की संभावना है।

डिस्प्ले और डिजाइन में बड़ा बदलाव लीक जानकारी के मुताबिक OnePlus 16 में 1.5K OLED डिस्प्ले मिल सकती है। इसके साथ 200Hz या 240Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है, जिससे स्क्रीन काफी स्मूद लगेगी। फोन का डिजाइन भी पहले से ज्यादा प्रीमियम हो सकता है। OnePlus 16 में बेहद पतले बेज़ल दिए जा सकते हैं, जिससे यूजर को ज्यादा बड़ा और इमर्सिव स्क्रीन एक्सपीरियंस मिलेगा।