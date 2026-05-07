आते ही छा जाएगा OnePlus 16, तेजतर्रार प्रोसेसर के साथ मिलेगा 200MP कैमरा, 9000mAh बैटरी

May 07, 2026 01:24 pm IST

OnePlus 16 में क्वालकॉम का रूमर्ड स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 6 प्रो चिपसेट हो सकता है। वनप्लस 16 में एक अपग्रेडेड 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा होगा। यह फोन 9000mAh बैटरी के साथ आएगा। देखें कीमत और खासियत

OnePlus ने अपने दो नए स्मार्टफोन OnePlus Nord CE6 5G और OnePlus Nord CE6 Lite 5G को भारत में लॉन्च कर दिया है। लगता है कि कंपनी अब अपने परफॉर्मेंस फोकस्ड स्मार्टफोन को बाजार में उतारने की तैयारी में जुट गई है, जो कई धांसू फीचर्स पैक करेगा। हम बात कर रहे हैं OnePlus 16 की। एक बार फिर इसके स्पेसिफिकेशन्स लीक हो गए हैं। एक टिप्स्टर के अनुसार, वनप्लस 16 में एक अपग्रेडेड 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा होगा। यह भी कहा जा रहा है कि इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro चिपसेट प्रोसेसर लगा होगा। कहा जा रहा है कि यह फोन 9000mAh बैटरी के साथ आएगा।

फिर सामने आए OnePlus 16 के स्पेसिफिकेशन्स (लीक के अनुसार) टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो (Weibo) पर बताया कि, वनप्लस 16 में क्वालकॉम का रूमर्ड स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 6 प्रो चिपसेट हो सकता है, जिसका मॉडल नंबर कथित तौर पर SM8975 है। कहा जा रहा है कि इस प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड 5 गीगाहर्ट्ज तक पहुंच सकती है।

फोन में हाई रिफ्रेश रेट मिलेगा इस लीक से डिस्प्ले के बारे में पहले आई रिपोर्ट्स की भी पुष्टि होती है। बताया जा रहा है कि इस फोन में एक फ्लैट BOE पैनल होगा, जिसका "रिफ्रेश रेट बहुत ज्यादा" होगा। पिछले लीक्स में यह हिंट मिला था कि वनप्लस 240 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट पर विचार कर रहा था, हालांकि यह साफ नहीं है कि फाइनल यूनिट में पूरे 240 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलेगा या नहीं। यह भी कहा जा रहा है कि इस पैनल में LTPO और LIPO पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे चारों तरफ के बेजल्स को घटाकर लगभग 1mm तक लाने में मदद मिल सकती है।

फोन में दमदार और पावरफुल कैमरा-बैटरी इस फोन में बैटरी का भी बड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है। एक टिप्स्टर के अनुसार, वनप्लस 16 में 9000mAh तक कैपेसिटी वाली बैटरी हो सकती है। कैमरे की बात करें तो, एक बार फिर यह कहा जा रहा है कि वनप्लस 16 में 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा होगा। पहले की रिपोर्ट्स में बताया गया था कि इसका सेंसर काफी बड़ा हो सकता है, जो शायद 1/1.x-इंच की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा, पीछे के कैमरे के सेटअप में 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल सेंसर होने की भी उम्मीद है।

वनप्लस के कथित फ्लैगशिप फोन में कुछ और फीचर्स भी होने की उम्मीद है, जिनमें हैप्टिक्स के लिए X-axis मोटर, सिमेट्रिकल डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, पूरी तरह से वॉटर रेजिस्टेंस और एक डेडिकेटेड AI बटन शामिल हैं। यह भी उम्मीद है कि यह फोन Android 17 पर बेस्ड OxygenOS 17 के साथ आएगा।