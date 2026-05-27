200MP कैमरे वाले OnePlus फोन में 'मक्खन' जैसा स्मूद डिस्प्ले, लॉन्च से पहले सामने आई डिटेल

OnePlus 16 बाजार में धूम मचाने के लिए आ रहा है। लॉन्च से पहले धीरे-धीरे फोन के लीक्स सामने आ रहे हैं। अब इसके डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट के बारे में अहम जानकारी सामने आई है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास होगा और कितनी होगी कीमत, चलिए जानते हैं...

OnePlus अब अपना सबसे दमदार कैमरा फोन लाने की तैयारी में जुट गया है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 16 की, जिसके बारे में लगातार कई डिटेल्स सामने आ रही हैं। पिछले साल, ब्रांड ने OnePlus 15 में स्क्रीन रिफ्रेश रेट को बढ़ाकर 165 हर्ट्ज कर दिया था, और ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जिनसे पता चलता है कि OnePlus 16 का डिस्प्ले 240 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट कर सकता है। टिप्स्टर स्मार्ट पिकाचु की तरफ से एक नई लीक से ज्यादा सही रिफ्रेश रेट का पता चलता है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

OnePlus 16 के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स (लीक के अनुसार) टिप्स्टर के मुताबिक, आने वाले OnePlus 16 को अभी 185 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ देखा जा रहा है, जिसमें चारों तरफ अल्ट्रा-नैरो बेजेल होंगे। फोन में 200-मेगापिक्सेल सेंसर वाला 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और एक डेडिकेटेड AI बटन भी होने की बात कही जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इसमें Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड OxygenOS 17 होगा।

हालांकि स्पेसिफिकेशन्स अभी भी इंजीनियरिंग वैलिडेशन स्टेज का हिस्सा हैं, लेकिन लीक से पता चलता है कि वनप्लस अपने नेक्स्ट-जेनरेशन फ्लैगशिप के लिए डिस्प्ले स्मूदनेस, इमेजिंग अपग्रेड्स और AI-ड्रिवन फीचर्स पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है।

पिछली रिपोर्ट्स से पता चला है कि OnePlus 16 में BOE का दिया हुआ 6.78-इंच LTPO OLED पैनल हो सकता है, जो कस्टम टच कंट्रोल IC और BT.2020 कलर गैमट के सपोर्ट से लैस होगा।

वनप्लस 16 में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 6 प्रो चिप हो सकती है, जो LPDDR6 रैम को सपोर्ट कर सकती है। कहा जा रहा है कि इसमें लगभग 9,000mAh की बड़ी बैटरी होगी, हालांकि चार्जिंग की जानकारी अभी तक किसी लीक में सामने नहीं आई है। हालांकि, अगर डिवाइस पिछली जेनरेशन की तरह 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग देता है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी।

फोटोग्राफी की बात करें तो, 200-मेगापिक्सेल सैमसंग HP5 पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा के अलावा, रियर सेटअप में 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड सेंसर होने की उम्मीद है। दूसरे अफवाहों में एक्स-एक्सिस बायोनिक वाइब्रेशन मोटर, सिमेट्रिकल डुअल स्पीकर, एक अल्ट्रासोनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर और IP68/69-रेटेड डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस शामिल हैं।