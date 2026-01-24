9000mAh बैटरी और 200MP कैमरा, आ रहा OnePlus का बाहुबली फोन, यह होगा खास

संक्षेप: OnePlus 15 पहले ही लॉन्च हो चुका है, लेकिन अब OnePlus 16 पर काम शुरू हो गया है। अब, नई रिपोर्ट्स आई हैं जिनसे पता चलता है कि ब्रांड OnePlus 16 में 200 मेगापिक्सेल सेंसर इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा है।

Jan 24, 2026 10:56 am IST

OnePlus 15 पहले ही लॉन्च हो चुका है, लेकिन अब OnePlus 16 पर काम शुरू हो गया है। हम जानते हैं कि कंपनियां प्रोटोटाइप टेस्ट करती रहती हैं और देखती हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं। अब, नई रिपोर्ट्स आई हैं जिनसे पता चलता है कि ब्रांड OnePlus 16 में 200 मेगापिक्सेल सेंसर इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा है।

वनप्लस 16 में मिलेगा 200 मेगापिक्सेल कैमरा OnePlus 16 के इस साल के आखिर में (अक्टूबर या नवंबर के आसपास, सबसे पहले चीन में) लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके बाद यह डिवाइस ग्लोबल मार्केट में आएगा। ग्लोबल मार्केट में कई स्मार्टफोन हैं जिनमें 200 मेगापिक्सेल सेंसर लगा है, इसलिए यह कोई नई बात नहीं होगी। हालांकि, यह वनप्लस डिवाइस के लिए नया होगा।

यह OnePlus 16 को OnePlus 15 के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड भी बनाएगा (अगर 200 मेगापिक्सेल सेंसर वाली बात सच है)। ऑनलाइन ऐसी भी अफवाहें हैं कि OnePlus 16 में वही कैमरा सिस्टम हो सकता है जो OPPO Find N6 में है। अब OPPO Find N6 में ट्रिपल-कैमरा सिस्टम होने की उम्मीद है, जिसमें दो 50 मेगापिक्सेल और एक 200 मेगापिक्सेल सेंसर के साथ कलर एक्यूरेसी और कलर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए 2 मेगापिक्सेल मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर होगा।

फोन में मिल सकती है 9000mAh की बड़ी बैटरी OnePlus 16 में फ्लैट डिस्प्ले होने की भी उम्मीद है और इसमें 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा, हालांकि कई रिपोर्ट में इससे ज्यादा रिफ्रेश रेट मिलने का भी दावा किया जा रहा है। इसमें 9000mAh की बड़ी बैटरी भी देखने को मिल सकती है।

OnePlus 16 में दमदार डिस्प्ले वनप्लस ने हाल के सालों में धीरे-धीरे रिफ्रेश रेट को बढ़ाया है, जैसे कि OnePlus 15 सीरीज के मॉडल में 165 हर्ट्ज तक। पॉपुलर टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन के एक नए लीक के अनुसार, कंपनी अब 200 हर्ट्ज से शुरू होने वाले अल्ट्रा-हाई रिफ्रेश रेट की टेस्टिंग कर रही है। यह एक और रिपोर्ट से मेल खाता है जिसमें दावा किया गया है कि वनप्लस रेजोल्यूशन और 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के बीच बैलेंस बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिससे यह संभावना बढ़ जाती है कि OnePlus 16 में 200 हर्ट्ज से ज्यादा का पैनल हो सकता है।