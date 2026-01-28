Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़OnePlus 16 Key features Tipped Ahead of Launch 200MP Camera and 9000mAh Battery 240Hz display launch timeline leaked
OnePlus 16 मचाएगा तहलका! 200MP कैमरा, 9000mAh बैटरी, सुपर स्मूद डिस्प्ले के साथ आ रहा फ्लैगशिप फोन

OnePlus 16 मचाएगा तहलका! 200MP कैमरा, 9000mAh बैटरी, सुपर स्मूद डिस्प्ले के साथ आ रहा फ्लैगशिप फोन

संक्षेप:

लीक्स के अनुसार OnePlus 16 स्मार्टफोन में 200MP प्राइमरी कैमरा, 1.5K 240Hz डिस्प्ले और 9000mAh बैटरी जैसे बड़े अपग्रेड मिल सकते हैं। जानिए OnePlus 16 के शानदार फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस।

Jan 28, 2026 12:37 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OnePlus 10R 5G

OnePlus 10R 5G

  • checkSierra Black
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹34999

और जाने

discount

8% OFF

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹33999

₹36999

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29998

₹34999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

16% OFF

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A36

  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
amazon-logo

₹35499

₹42499

खरीदिये

टेक दुनिया में फ्लैगशिप स्मार्टफोन की रेस हर साल और तेज होती जा रही है, और इसी कड़ी में OnePlus 16 की खबरें पहले से ही चर्चा में हैं। हाल ही में सामने आए शुरुआती लीक के मुताबिक, नया OnePlus 16 200MP प्राइमरी कैमरा, 50MP अल्ट्रा-वाइड और 50MP टेलीफोटो कैमरा सेटअप के साथ आ सकता है, जो फोटो और वीडियो शूटिंग के अनुभव को एक नई ऊँचाई पर ले जाएगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OnePlus 10R 5G

OnePlus 10R 5G

  • checkSierra Black
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹34999

और जाने

discount

8% OFF

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹33999

₹36999

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29998

₹34999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

16% OFF

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A36

  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
amazon-logo

₹35499

₹42499

खरीदिये

लीक रिपोर्ट यह भी संकेत देती हैं कि फोन में 1.5K रिज़ॉल्यूशन वाला LTPO OLED डिस्प्ले हो सकता है, जिसमें 240Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट होने की संभावना है। बात जब बैटरी की आती है, तो यह फोन लगभग 9000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आ सकता है। हालांकि अभी सभी डिटेल्स आधिकारिक नहीं हैं और यह जानकारी शुरुआती लीक पर आधारित हैं।

ये भी पढ़ें:अब Aadhaar की फोटो कॉपी की जरूरत नहीं, घर बैठे होगा मोबाइल नंबर, एड्रेस अपडेट

OnePlus 16 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस (संभावित)

OnePlus 16 में 1.5K LTPO OLED डिस्प्ले होने की संभावना है, जिसमें 200Hz या उससे ज़्यादा रिफ्रेश रेट का सपोर्ट हो सकता है। लीक्स के अनुसार OnePlus 16 में Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro चिपसेट होने की उम्मीद है, जो Qualcomm का अगले जेनरेशन का टॉप-क्लास प्रोसेसर माना जा रहा है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

11% OFF

Realme 15 Pro 5G

Realme 15 Pro 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹33999

₹37999

खरीदिये

discount

3% OFF

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 5

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹33999

₹34999

खरीदिये

यह चिपसेट CPU और GPU दोनों में ही तेज परफॉर्मेंस प्रदान करेगा, जिससे भारी गेमिंग, मल्टीटास्किंग और हाई-एंड ऐप्स का उपयोग आसानी से किया जा सकेगा। अगर यह डेटा सही है, तो OnePlus 16 2026 का सबसे शक्तिशाली Android फोन बन सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक OnePlus 16 में 200MP का प्राइमरी कैमरा मिलने की संभावना है, जो ट्रिपल-लेंस सेटअप का हिस्सा होगा। इसके साथ 50MP अल्ट्रा-वाइड और 50MP टेलीफोटो सेंसर भी दिए जाने की बात सामने आई है।

लीक्स में यह भी कहा जा रहा है कि OnePlus 16 लगभग 9000mAh बैटरी के साथ आ सकता है। यह बैटरी वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और रोजमर्रा के कामों के दौरान लंबे समय तक बैकअप देने का दावा करेगी। इस वजह से OnePlus 16 के आने पर OxygenOS के एडवांस्ड फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं।

ये भी पढ़ें:अनजान WhatsApp कॉल्स से परेशान? बस 30 सेकंड में ऑन करें ये सेटिंग; सीक्रेट ट्रिक
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
OnePlus OnePlus Phone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।