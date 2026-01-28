OnePlus 16 मचाएगा तहलका! 200MP कैमरा, 9000mAh बैटरी, सुपर स्मूद डिस्प्ले के साथ आ रहा फ्लैगशिप फोन

संक्षेप: लीक्स के अनुसार OnePlus 16 स्मार्टफोन में 200MP प्राइमरी कैमरा, 1.5K 240Hz डिस्प्ले और 9000mAh बैटरी जैसे बड़े अपग्रेड मिल सकते हैं। जानिए OnePlus 16 के शानदार फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस।

Jan 28, 2026 12:37 pm IST

टेक दुनिया में फ्लैगशिप स्मार्टफोन की रेस हर साल और तेज होती जा रही है, और इसी कड़ी में OnePlus 16 की खबरें पहले से ही चर्चा में हैं। हाल ही में सामने आए शुरुआती लीक के मुताबिक, नया OnePlus 16 200MP प्राइमरी कैमरा, 50MP अल्ट्रा-वाइड और 50MP टेलीफोटो कैमरा सेटअप के साथ आ सकता है, जो फोटो और वीडियो शूटिंग के अनुभव को एक नई ऊँचाई पर ले जाएगा।

लीक रिपोर्ट यह भी संकेत देती हैं कि फोन में 1.5K रिज़ॉल्यूशन वाला LTPO OLED डिस्प्ले हो सकता है, जिसमें 240Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट होने की संभावना है। बात जब बैटरी की आती है, तो यह फोन लगभग 9000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आ सकता है। हालांकि अभी सभी डिटेल्स आधिकारिक नहीं हैं और यह जानकारी शुरुआती लीक पर आधारित हैं।

OnePlus 16 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस (संभावित) OnePlus 16 में 1.5K LTPO OLED डिस्प्ले होने की संभावना है, जिसमें 200Hz या उससे ज़्यादा रिफ्रेश रेट का सपोर्ट हो सकता है। लीक्स के अनुसार OnePlus 16 में Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro चिपसेट होने की उम्मीद है, जो Qualcomm का अगले जेनरेशन का टॉप-क्लास प्रोसेसर माना जा रहा है।

यह चिपसेट CPU और GPU दोनों में ही तेज परफॉर्मेंस प्रदान करेगा, जिससे भारी गेमिंग, मल्टीटास्किंग और हाई-एंड ऐप्स का उपयोग आसानी से किया जा सकेगा। अगर यह डेटा सही है, तो OnePlus 16 2026 का सबसे शक्तिशाली Android फोन बन सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक OnePlus 16 में 200MP का प्राइमरी कैमरा मिलने की संभावना है, जो ट्रिपल-लेंस सेटअप का हिस्सा होगा। इसके साथ 50MP अल्ट्रा-वाइड और 50MP टेलीफोटो सेंसर भी दिए जाने की बात सामने आई है।