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टूटेंगे रिकॉर्ड्स! OnePlus 16 में मिल सकता है 165Hz डिस्प्ले, गजब होंगे फीचर्स

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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OnePlus 16 में 165Hz से भी ज्यादा रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग एक्सपीरियंस पहले से ज्यादा स्मूद हो सकता है। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। 

OnePlus 16 Display
OnePlus 16 के डिस्प्ले से जुड़ी नई जानकारी लीक हुई है।

वनप्लस के नए फ्लैगशिप फोन OnePlus 16 को लेकर लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा इसके डिस्प्ले की है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर OnePlus 16 के आने की पुष्टि कर दी है और 165Hz हाई रिफ्रेश रेट को भी गेमिंग-केंद्रित फीचर्स के साथ टीज किया है। हालांकि, नए लीक्स की मानें तो फोन का फाइनल डिस्प्ले 165Hz तक सीमित रहने के बजाय 185Hz रिफ्रेश रेट तक जा सकता है।

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बदलाव इसलिए खास है क्योंकि OnePlus 15 पहले ही 165Hz डिस्प्ले के साथ आया था। ऐसे में OnePlus 16 में केवल 165Hz देना बड़ा अपग्रेड नहीं माना जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी 185Hz पैनल की टेस्टिंग कर रही है, जबकि इससे पहले 240Hz तक के डिस्प्ले की भी अटकलें सामने आई थीं। बाद की रिपोर्ट्स में 185Hz को ज्यादा संभावित फाइनल कॉन्फिगरेशन बताया गया है।

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185Hz डिस्प्ले से क्या बदलेगा?

अगर OnePlus 16 में 185Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, तो स्क्रॉलिंग, एनिमेशन और खास तौर पर हाई-फ्रेम-रेट गेमिंग में स्क्रीन ज्यादा स्मूद महसूस हो सकती है। हालांकि, इसका फायदा तभी साफ रूप से दिखाई देगा जब गेम या ऐप भी इतने हाई फ्रेम रेट को सपोर्ट करे। OnePlus का फोकस केवल रिफ्रेश रेट बढ़ाने पर नहीं है। कंपनी ने OnePlus 16 के लिए High Refresh Rate तकनीक के साथ Wind Chaser Gaming Core और E-Sports Triple-Chip System जैसे गेमिंग फीचर्स कन्फर्म किए हैं।

6.78-इंच 1.5K LTPO डिस्प्ले मिलने की उम्मीद

लीक्स के अनुसार OnePlus 16 में 6.78-इंच का 1.5K BOE LTPO डिस्प्ले दिया जा सकता है। पैनल में बेहद पतले बेजल भी देखने को मिल सकते हैं, जिनकी मोटाई चारों तरफ 1mm से कम होने का दावा किया गया है। इससे फोन का स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो बेहतर हो सकता है और डिस्प्ले ज्यादा एज-टू-एज दिखाई देगा। LTPO तकनीक का इस्तेमाल हाई रिफ्रेश रेट के साथ बैटरी की खपत को कम करने में भी मदद कर सकता है। यानी फोन जरूरत के हिसाब से रिफ्रेश रेट कम कर सकता है और गेमिंग या तेज एनिमेशन के दौरान इसे बढ़ा सकता है।

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OnePlus 16 में और क्या मिल सकता है?

डिस्प्ले के अलावा OnePlus 16 को लेकर कई दूसरे बड़े हार्डवेयर अपग्रेड की भी चर्चा है। फोन में अगले जेनरेशन का Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। कुछ रिपोर्ट्स में 9000mAh की बड़ी बैटरी और 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा का भी दावा किया गया है। हालांकि, इन स्पेसिफिकेशंस की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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