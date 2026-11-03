OnePlus के दो नए फ्लैगशिप फोन की भारत में जल्द होगी एंट्री; 200MP कैमरा, 9000mAh बैटरी से हो सकते लैस, इतनी होगी कीमत

OnePlus भारत में जल्द ही अपने दो नए प्रीमियम स्मार्टफोन OnePlus 16 और OnePlus 16R पेश कर सकती है। लीक रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों फोन की भारत में एंट्री की तैयारी चल रही है। OnePlus 16 में 200MP का कैमरा, 50MP अल्ट्रावाइड कैमरा, 50MP टेलीफोटो कैमरा मिल सकता है।

OnePlus 16 और 16R की भारत में होगी एंट्री, 200MP कैमरा, 9000mAh बैटरी के साथ मिलेंगे ये धांसू फीचर्स

स्मार्टफोन मार्केट में OnePlus एक बार फिर धमाल करने की तैयारी में है। कंपनी की नई OnePlus 16 सीरीज को लेकर भारत में लॉन्च की चर्चा तेज हो गई है। खास बात यह है कि इस बार कंपनी सिर्फ एक नहीं, बल्कि दो फ्लैगशिप स्मार्टफोन भारतीय बाजार में उतार सकती है। इनमें OnePlus 16 और OnePlus 16R शामिल हैं। अभी तक सामने आई रिपोर्ट्स में OnePlus 16R के भारत आने की चर्चा थी, लेकिन अब नए लीक में OnePlus 16 के लॉन्च के संकेत भी मिले हैं। हालांकि, इन दोनों फोन में सबसे ज्यादा चर्चा OnePlus 16 की कीमत को लेकर हो रही है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फोन की भारतीय कीमत 1.30 लाख रुपये से 1.40 लाख रुपये के बीच हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह कंपनी के सबसे महंगे स्मार्टफोन में शामिल हो जाएगा। वहीं, OnePlus 16R की शुरुआती कीमत 70,000 से 75,000 रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है।

भारत में लॉन्च होंगे OnePlus 16 और OnePlus 16R? टिप्स्टर Debayan Roy ने दावा किया है कि OnePlus दोनों स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में लाने पर काम कर रही है। उनके मुताबिक, OnePlus 16R का भारत में आना लगभग तय है, जबकि OnePlus 16 का लॉन्च भी करीब-करीब कन्फर्म माना जा रहा है। इसके अलावा टिप्स्टर Abhishek Yadav ने भी OnePlus 16 को लेकर जानकारी दी है। उनके मुताबिक, कंपनी इस स्मार्टफोन के ग्लोबल सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर रही है। इन लीक से संकेत मिलते हैं कि OnePlus भारतीय बाजार में अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज के दो स्मार्टफोन पेश कर सकती है। हालांकि, अभी तक कंपनी की ओर से कोई लॉन्च डेट की पुष्टि नहीं की गई है।

OnePlus 16 में मिल सकते हैं 200MP कैमरा और 9000mAh बैटरी OnePlus 16 चीन में लॉन्च हो चुका है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि वही मॉडल भारत में भी पेश किया जाएगा। चीनी वैरिएंट में 6.78 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट 165Hz है। फोन में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर दिया गया है। यह प्रोसेसर गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और एक साथ कई ऐप इस्तेमाल करने जैसे कामों के लिए तैयार किया गया है।

कैमरे की बात करें तो OnePlus 16 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है। इसके साथ 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और 50MP का टेलीफोटो कैमरा मिल सकता है। टेलीफोटो कैमरे में 3x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। OnePlus 16 में 9000mAh की बैटरी मिल सकती है। इसके साथ 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाने की उम्मीद है। कंपनी के मुताबिक, वायर्ड चार्जिंग की मदद से फोन को 37 मिनट में 80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है।

OnePlus 16R में भी मिल सकते हैं दमदार फीचर्स OnePlus 16R को लेकर भी कई जानकारियां सामने आई हैं। हालांकि, इस फोन के फीचर्स को लेकर अलग-अलग टिप्स्टर के दावे सामने आए हैं। माना जा रहा है कि भारतीय मॉडल के कुछ फीचर्स चीन में लॉन्च हुई कंपनी की Ace 7 सीरीज से लिए जा सकते हैं। लीक के मुताबिक, OnePlus 16R में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिल सकता है। इसके अलावा फोन में बड़ी बैटरी और अलग से टेलीफोटो कैमरा मिलने की भी उम्मीद है।