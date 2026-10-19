OnePlus 16 और 16R में मिल सकती है 9000mAh बैटरी, 200MP कैमरा समेत कई फीचर्स लीक
OnePlus 16 और OnePlus 16R के भारत में जल्द लॉन्च होने की चर्चा है। जानें संभावित कीमत, 200MP कैमरा, 9000mAh बैटरी और डिस्प्ले के बारे में।
वनप्लस के नए स्मार्टफोन OnePlus 16 और OnePlus 16R को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इन दोनों स्मार्टफोन को भारतीय मार्केट में पेश कर सकती है। इनमें दमदार प्रोसेसर, हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले और बड़ी बैटरी जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन स्मार्टफोन की भारतीय लॉन्च डेट, कीमत और फीचर्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
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लीक्स के मुताबिक, OnePlus 16R में 6.78 इंच की OLED डिस्प्ले दी जा सकती है। यह स्क्रीन 1.5K रेजोल्यूशन और 185Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट कर सकती है। हाई रिफ्रेश रेट के कारण गेमिंग और फोन इस्तेमाल करने के दौरान स्क्रॉलिंग का एक्सपीरियंस बेहतर हो सकता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलने की चर्चा है। फोन में 16GB तक रैम और 1TB तक स्टोरेज का विकल्प भी मिल सकता है।
200MP कैमरा और 9000mAh बैटरी की उम्मीद
कैमरा OnePlus 16R के बड़े हाइलाइट्स में शामिल हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा दिया जा सकता है। इसके साथ 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलने की भी चर्चा है, जो 3.5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट कर सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। हालांकि, कैमरा सेंसर और उनकी क्षमताओं को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।
बैटरी की बात करें तो OnePlus 16R में 9000mAh की बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है। यह 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर सकती है। इतनी बड़ी बैटरी मिलने पर फोन को बार-बार चार्ज करने की जरूरत कम हो सकती है, हालांकि वास्तविक बैटरी बैकअप इस्तेमाल और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पर निर्भर करेगा। सॉफ्टवेयर के मामले में भारतीय वेरिएंट में OxygenOS मिल सकता है।
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OnePlus 16 और OnePlus 16R की संभावित कीमत
कीमत की बात करें तो लीक रिपोर्ट्स में OnePlus 16R की शुरुआती कीमत 70,000 से 75,000 रुपये के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। वहीं, OnePlus 16 की शुरुआती कीमत करीब 86,000 रुपये हो सकती है। ये कीमतें आधिकारिक नहीं हैं और लॉन्च के समय इनमें बदलाव संभव है।
साथ ही लॉन्च टाइमलाइन को लेकर भी अभी कंपनी की ओर से कोई जानकारी नहीं आई है। रिपोर्ट्स में दोनों स्मार्टफोन के दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 के आसपास भारतीय मार्केट में आने की संभावना जताई गई है। अगर ये फोन इन फीचर्स और कीमतों के साथ लॉन्च होते हैं, तो प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में इनका मुकाबला दूसरे फ्लैगशिप डिवाइस से होगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।