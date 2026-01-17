Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़OnePlus 15T new king of power and performance will feature flagship chipset 16GB of RAM wireless charging IP69 rating
पावर-परफॉर्मेंस का नया राजा? OnePlus 15T में मिलेगा फ्लैगशिप चिपसेट, 16GB RAM, वेयरलेस चार्जिंग, IP69 रेटिंग भी

पावर-परफॉर्मेंस का नया राजा? OnePlus 15T में मिलेगा फ्लैगशिप चिपसेट, 16GB RAM, वेयरलेस चार्जिंग, IP69 रेटिंग भी

संक्षेप:

OnePlus 15T के लॉन्च के बारे में बड़ी लीक जानकारी मिली है, यह फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप, 1.5K OLED डिस्प्ले, बड़े 7000mAh बैटरी, 165Hz रिफ्रेश रेट और IP69 रेटिंग जैसे फीचर्स के साथ दस्तक देगा। जानिए भारत/ग्लोबल लॉन्च टाइमलाइन और सभी स्पेसिफिकेशंस:

Jan 17, 2026 10:45 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OnePlus 13T

OnePlus 13T

  • checkCloud Ink Black
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹49999

और जाने

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹47998

₹54999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47998

₹54999

खरीदिये

discount

9% OFF

OPPO Reno 14 Pro 5G

OPPO Reno 14 Pro 5G

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
flipkart-logo

₹49999

₹54999

खरीदिये

OnePlus अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन लाइन-अप को लगातार मजबूत बनाए हुए है, और अब OnePlus 15T को लेकर नई लीक जानकारी सामने आई है। यह डिवाइस OnePlus 13T का अगला वर्ज़न माना जा रहा है और इसे 2026 की शुरुआत में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। लीक के अनुसार फोन में फ्लैगशिप-लेवल परफॉर्मेंस, बढ़िया डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और बड़ी बैटरी देखने को मिल सकता है, जो इसे प्रीमियम यूज़र्स के लिए काफी आकर्षक बनाता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OnePlus 13T

OnePlus 13T

  • checkCloud Ink Black
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹49999

और जाने

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹47998

₹54999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47998

₹54999

खरीदिये

discount

9% OFF

OPPO Reno 14 Pro 5G

OPPO Reno 14 Pro 5G

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
flipkart-logo

₹49999

₹54999

खरीदिये

टिपस्टर के मुताबिक OnePlus 15T में वही Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिलेगा, जो OnePlus 15 जैसे प्रमुख मॉडल में भी मौजूद है यानी कि परफॉर्मेंस की कमी नहीं होगी। इसके अलावा फोन में 165Hz रिफ्रेश रेट जैसे प्रीमियम स्क्रीन फीचर्स भी हो सकते हैं। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि फोन की बैटरी क्षमता 7,000mAh से अधिक हो सकती है, जिससे यह लंबे समय तक बैकअप देने में सक्षम होगा

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
OnePlus OnePlus Phone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।