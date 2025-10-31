Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़OnePlus 15T Leak Reveals comes with 7000mAh battery powerful AI features compact body Snapdragon 8 Elite Gen 5 Chip
7000mAh बैटरी, जबरदस्त AI फीचर्स, कॉम्पैक्ट बॉडी के साथ आ रहा OnePlus 15T, मिलेगा गेम-चेंजर प्रोसेसर भी

7000mAh बैटरी, जबरदस्त AI फीचर्स, कॉम्पैक्ट बॉडी के साथ आ रहा OnePlus 15T, मिलेगा गेम-चेंजर प्रोसेसर भी

संक्षेप: OnePlus 15T के स्पेसिफिकेशन लीक दमदार Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और 7000mAh बैटरी से लैस। जानिए कब होगा लॉन्च। 

Fri, 31 Oct 2025 12:52 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

OnePlus 15T Leak Reveals: अगर आप आने वाले फ्लैगशिप स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हैं, तो OnePlus ने आपके लिए एक दिलचस्प मॉडल तैयार किया है: OnePlus 15T। हाल ही में लीक हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फोन में फोन की परफॉर्मेंस और डिजाइन दोनों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे बड़े अपग्रेड्स में शामिल हैं Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और 1.5K रिज़ॉल्यूशन वाला डिस्प्ले। ये लीक यह संकेत दे रहे हैं कि 15T केवल एक मामूली अपडेट नहीं बल्कि कॉम्पैक्ट-फ्लैगशिप के रूप में बाजार में उतारा जा सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

OnePlus 15T लीक हुए खास फीचर्स

मीडिया रिपोर्ट्स और टिपस्टर्स के अनुसार OnePlus 15T में कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी अपग्रेड्स आएंगे:

चिपसेट व परफॉर्मेंस

OnePlus 15T को कब्ज़ा करने वाली चिपसेट बताई जा रही है Snapdragon 8 Elite Gen 5, जो अब तक की सबसे पावरफुल मोबाइल चिप में से एक है। यह चिप 3nm-प्रक्रिया पर बनी है और परफॉर्मेंस के साथ ऊर्जा खपत को बेहतर करने का दावा करती है। इसके साथ गेमिंग लवर्स और ऑल-राउंड यूजर्स दोनों को हाई-एंड अनुभव मिलेगा। OnePlus का अब तक का सबसे लंबी बैटरी-बैश वाला फ्लैगशिप मॉडल हो सकता है।

ये भी पढ़ें:सिर्फ ₹345 से शुरू 60 दिन नॉन-स्टॉप चलने वाले Plans, पाएं Unlimited डेटा, कॉल

डिस्प्ले व डिज़ाइन

एक प्रमुख अपडेट डिस्प्ले का है। लीक के मुताबिक 15T में 6.31 इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रिज़ॉल्यूशन 1.5K रहेगा। फ्लैट डिस्प्ले और यूनिफ़ॉर्म बेज़ल इसके डिज़ाइन को ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि OnePlus इसे “कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप” के रूप में पेश करेगा उन यूजर्स के लिए जो बड़े फोन नहीं पसंद करते लेकिन पावर नहीं छोड़े चाहें।

डिज़ाइन में बदलाव की बातें हैं जैसे कि साइड में प्लस-कस्टमाइजेबल बटन या AI-सपोर्टेड फीचर्स। लीक में कैमरा-सेटअप की जानकारी कम है, लेकिन अनुमान है कि अल्ट्रा-वाइड लेंस की मौजूदगी इस बार पुष्टि के करीब है।

लॉन्च समय और उम्मीदें

लीक्स का सुझाव है कि OnePlus 15T शायद 2026 की शुरुआत में आएगा। भारत में इसे “OnePlus 15s” नाम से भी लॉन्च किया जा सकता है। कीमत के बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन चिपसेट और बैटरी को देखते हुए यह फ्लैगशिप कैटगरी में रहेगा।

ये भी पढ़ें:Alert! अगर नहीं किया KYV तो बंद हो जाएगा FASTag, 5 मिनट में घर बैठे कर लें ये
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
OnePlus

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।