7000mAh बैटरी, जबरदस्त AI फीचर्स, कॉम्पैक्ट बॉडी के साथ आ रहा OnePlus 15T, मिलेगा गेम-चेंजर प्रोसेसर भी

संक्षेप: OnePlus 15T के स्पेसिफिकेशन लीक दमदार Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और 7000mAh बैटरी से लैस। जानिए कब होगा लॉन्च।

OnePlus 15T Leak Reveals: अगर आप आने वाले फ्लैगशिप स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हैं, तो OnePlus ने आपके लिए एक दिलचस्प मॉडल तैयार किया है: OnePlus 15T। हाल ही में लीक हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फोन में फोन की परफॉर्मेंस और डिजाइन दोनों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे बड़े अपग्रेड्स में शामिल हैं Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और 1.5K रिज़ॉल्यूशन वाला डिस्प्ले। ये लीक यह संकेत दे रहे हैं कि 15T केवल एक मामूली अपडेट नहीं बल्कि कॉम्पैक्ट-फ्लैगशिप के रूप में बाजार में उतारा जा सकता है।

OnePlus 15T लीक हुए खास फीचर्स मीडिया रिपोर्ट्स और टिपस्टर्स के अनुसार OnePlus 15T में कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी अपग्रेड्स आएंगे:

चिपसेट व परफॉर्मेंस OnePlus 15T को कब्ज़ा करने वाली चिपसेट बताई जा रही है Snapdragon 8 Elite Gen 5, जो अब तक की सबसे पावरफुल मोबाइल चिप में से एक है। यह चिप 3nm-प्रक्रिया पर बनी है और परफॉर्मेंस के साथ ऊर्जा खपत को बेहतर करने का दावा करती है। इसके साथ गेमिंग लवर्स और ऑल-राउंड यूजर्स दोनों को हाई-एंड अनुभव मिलेगा। OnePlus का अब तक का सबसे लंबी बैटरी-बैश वाला फ्लैगशिप मॉडल हो सकता है।

डिस्प्ले व डिज़ाइन एक प्रमुख अपडेट डिस्प्ले का है। लीक के मुताबिक 15T में 6.31 इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रिज़ॉल्यूशन 1.5K रहेगा। फ्लैट डिस्प्ले और यूनिफ़ॉर्म बेज़ल इसके डिज़ाइन को ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि OnePlus इसे “कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप” के रूप में पेश करेगा उन यूजर्स के लिए जो बड़े फोन नहीं पसंद करते लेकिन पावर नहीं छोड़े चाहें।

डिज़ाइन में बदलाव की बातें हैं जैसे कि साइड में प्लस-कस्टमाइजेबल बटन या AI-सपोर्टेड फीचर्स। लीक में कैमरा-सेटअप की जानकारी कम है, लेकिन अनुमान है कि अल्ट्रा-वाइड लेंस की मौजूदगी इस बार पुष्टि के करीब है।