OnePlus का नया फ्लैगशिप किलर लॉन्च, मिलेगी 7500mAh बैटरी, दो 50MP कैमरा से जिससे फोटो होंगे सुपर क्लियर

Mar 25, 2026 08:39 am IST

7500mAh की बड़ी बैटरी, 165Hz डिस्प्ले और 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा के साथ वनप्लस का मोस्ट अवेटेड OnePlus 15T स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है। आइए आपको बताते हैं फोन की कीमत और सभी फीचर्स की डिटेल्स:

वनप्लस के फोन्स का मिड-रेंज यूजर्स को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अब कंपनी ने अपना नया पावरफुल स्मार्टफोन OnePlus 15T लॉन्च कर दिया है, जो बैटरी, कैमरा और परफॉर्मेंस तीनों में ही दमदार है। वनप्लस के इस फोन में 7500mAh की बड़ी बैटरी है, जो इसे बाकी स्मार्टफोन्स से अलग बनाती है। कंपनी का दावा है कि यह फोन एक बार चार्ज करने पर 22.8 घंटे तक ऑनलाइन वीडियो प्लेबैक की सुविधा देता है। इसके अलावा इसमें 165Hz का हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी दिया गया है, जिससे यूजर्स को प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है। वनप्लस 15T में डुअल रियर कैमरा सेटअप भी है।

OnePlus 15T की कीमत और उपलब्धता वनप्लस 15T को चीन में लॉन्च किया गया है। फोन के बेस वेरिएंट की कीमत 4,299 चीनी डॉलर (लगभग 58,000 रुपये) है, जिसमें 12GB रैम और 256GB स्टोरेज है। वहीं, इसके टॉप वेरिएंट (12GB + 512GB, 16GB + 256GB और 16GB + 512GB रैम और स्टोरेज) की कीमत क्रमशः 4,899 चीनी डॉलर (लगभग 67,000 रुपये), 4,599 चीनी डॉलर (लगभग 63,000 रुपये) और 5,199 चीनी डॉलर (लगभग 71,000 रुपये) है। अंत में, 16GB रैम और 1TB स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 5,699 चीनी डॉलर (लगभग 78,000 रुपये) है।

वनप्लस का नया स्मार्टफोन भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे से ओप्पो चीन के ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से सेल के लिए उपलब्ध होगा। वनप्लस 15टी हीलिंग व्हाइट चॉकलेट, प्योर कोको और रिलैक्सिंग माचा रंगों में लॉन्च हुआ है।

OnePlus 15T के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स OnePlus 15T का डिजाइन प्रीमियम लुक के साथ आता है, जो इसे फ्लैगशिप फील देता है। फोन में 165Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है, जो स्क्रॉलिंग और गेमिंग को बेहद स्मूद बनाता है। इस हैंडसेट में 6.32 इंच का फुल-एचडी+ (1,216x2,640 पिक्सल) AMOLED डिस्प्ले है, जो 165Hz तक की रिफ्रेश रेट, 1,800 nits तक की पीक ब्राइटनेस और 460 ppi पिक्सल डेंसिटी प्रदान करता है।

नए वनप्लस 15T में क्वालकॉम का फ्लैगशिप 3nm ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट लगा है। परफॉर्मेंस के मामले में भी यह फोन काफी दमदार है। यूजर्स एक साथ कई ऐप्स चला सकते हैं और भारी गेम्स भी बिना लैग के खेल सकते हैं। इसमें 16GB तक LPDDR5x अल्ट्रा प्रो रैम और 1TB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज भी है।

कैमरे की बात करें तो, वनप्लस 15T में Oppo के LUMO इमेजिंग इंजन के साथ डुअल रियर कैमरा यूनिट है, जिसमें Sony अल्ट्रा विज़न सेंसर वाला 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। इसके अलावा, इसमें 3.5x ऑप्टिकल ज़ूम और 7x तक लॉसलेस डिजिटल ज़ूम क्षमताओं वाला 50-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो रियर कैमरा भी है। वनप्लस 15टी में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। यह हैंडसेट 8K/30 fps तक के वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम है।