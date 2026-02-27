OnePlus 15T होगा ‘मिनी पावरहाउस’ दो 50MP OIS कैमरा, 8000mAh बैटरी, सुपर फास्ट 100W चार्जिंग से लैस

Feb 27, 2026 10:46 am IST

OnePlus 15T में बड़ी बैटरी, 100W फास्ट चार्जिंग, वायरलेस और मैग्नेटिक कूलिंग सपोर्ट जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। अब लॉन्च से पहले फोन के कैमरा फीचर्स भी लीक हो गए हैं। वहीं Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और कंपैक्ट डिजाइन इसे 2026 का धमाकेदार स्मार्टफोन बना सकते हैं।

वनप्लस का अगला फ्लैगशिप फोन OnePlus 15T अब सुर्खियों में है। लीक रिपोर्टों के मुताबिक, OnePlus 15T में 7,000mAh से 8,000mAh तक की बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है। साथ ही कंपनी 100W तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दे सकती है, जिससे बड़ी बैटरी भी बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगी। इतना ही नहीं OnePlus 15T में वायरलेस चार्जिंग और मैग्नेटिक कूलिंग एक्सेसरी जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं, जो इसे सिर्फ पावर नहीं बल्कि स्मार्ट और एडवांस्ड फोन बनाते हैं। खास बात यह है कि यह फोन कंपैक्ट साइज में पेश होगा।

साथ हीOnePlus 15T की कैमरा डिटेल भी लीक हो गयी हैं इसमें दो 50 मेगापिक्सल के रियर कैमरे होंगे और दोनों में OIS सपोर्ट होगा। दोनों कैमरा में OIS मौजूद है, जिससे फोटो और वीडियो दोनों और स्थिर और साफ आएंगे। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि OnePlus 15T मार्च या अप्रैल 2026 के आसपास लॉन्च हो सकता है और यह दुनिया भर में अलग-अलग मार्केट में OnePlus 15s नाम से भी उपलब्ध हो सकता है।

OnePlus 15T के कलर ऑप्शन और स्टोरेज वैरिएंट वनप्लस क्लब के X पर पोस्ट के मुताबिक OnePlus 15T को कंपनी कई स्टोरेज और कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च कर सकती है। इस फोन का 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट सिर्फ Relaxing Matcha कलर में उपलब्ध हो सकता है। वहीं 12GB रैम और 512GB स्टोरेज मॉडल तीन रंगों Pure Cocoa, Healing White Chocolate और Relaxing Matcha में पेश किया जा सकता है।

इसके अलावा 16GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट भी इन्हीं तीनों कलर ऑप्शन Pure Cocoa, Healing White Chocolate और Relaxing Matcha में देखने को मिल सकता है। 16GB + 512GB मॉडल भी इन्हीं तीन रंगों में उपलब्ध रहने की उम्मीद है। सबसे टॉप वेरिएंट 16GB रैम और 1TB स्टोरेज के साथ आएगा, और यह भी Pure Cocoa, Healing White Chocolate और Relaxing Matcha कलर में पेश किया जा सकता है।

OnePlus 15T के फीचर्स (लीक) OnePlus 15T में इंडस्ट्री का सबसे पतला मैग्नेटिक कूलिंग एक्सेसरी मिल सकता है। यह एक्सेसरी फोन के बैक पर मैग्नेटिक तरीके से जुड़ती है और फोन को ठंडा रखती है, खासकर जब आप गेम खेल रहे हों या किसी भारी टास्क पर काम कर रहे हों। OnePlus 15T को स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ पेश किया जा सकता है जो आज के सबसे शक्तिशाली प्रोसेसर में से एक है।