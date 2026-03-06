7500mAh बैटरी, फास्ट चार्जिंग के साथ जल्द लॉन्च होगा OnePlus का नया कॉम्पैक्ट फोन; होगा फुल वॉटरप्रूफ

Mar 06, 2026 08:12 pm IST

OnePlus 15T जल्द लॉन्च हो सकता है। फोन की Geekbench लिस्टिंग सामने आई है, जिसमें पावरफुल प्रोसेसर, 165Hz डिस्प्ले और बड़ी बैटरी जैसे फीचर्स के संकेत मिले हैं।

वनप्लस का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15T एंट्री कर सकता है। लॉन्च से पहले ही इस फोन से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आने लगी हैं। हाल ही में यह डिवाइस Geekbench बेंचमार्क प्लेटफॉर्म पर स्पॉट हुआ है, जिससे इसके प्रोसेसर और परफॉर्मेंस से जुड़े कई संकेत मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक OnePlus 15T में कंपनी लेटेस्ट और काफी पावरफुल चिपसेट दे सकती है, जिससे यह फोन हाई-एंड परफॉर्मेंस देने वाला है। इसके अलावा फोन के डिस्प्ले को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि इसमें 1.5K रेजोल्यूशन वाला 165Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिल सकता है, जो गेमिंग और स्क्रॉलिंग को काफी स्मूद बनाएगा।

इसके साथ ही इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल सकता है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि OnePlus 15T में करीब 7500mAh की बड़ी बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकती है।

OnePlus 15T Geekbench लिस्टिंग से यह भी संकेत मिला है कि फोन में काफी पावरफुल प्रोसेसर दिया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिल सकता है, जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के लिए डिजाइन किया गया है।

Geekbench पर दिखा OnePlus 15T OnePlus 15T हाल ही में Geekbench बेंचमार्क प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुआ है, जिससे यह साफ हो गया है कि फोन लॉन्च के करीब है। आमतौर पर जब कोई स्मार्टफोन Geekbench पर दिखाई देता है, तो इसका मतलब होता है कि कंपनी उस डिवाइस की टेस्टिंग कर रही है। OnePlus 15T Geekbench लिस्टिंग से यह भी संकेत मिला है कि फोन में काफी पावरफुल प्रोसेसर दिया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिल सकता है, जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के लिए डिजाइन किया गया है। यह चिपसेट बेहतर गेमिंग, तेज मल्टीटास्किंग और हाई-एंड परफॉर्मेंस देने के लिए जाना जाता है।

OnePlus 15T में मिलेंगे ये शानदार फीचर्स (लीक) OnePlus 15T के डिस्प्ले को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन में 6.3-इंच के आसपास का डिस्प्ले मिल सकता है, जिसमें 1.5K रेजोल्यूशन होगा। सबसे खास बात यह है कि इस फोन में 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिल सकता है। OnePlus 15T की बैटरी भी इस फोन की बड़ी खासियत हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 7500mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है। इसके अलावा इसमें 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल सकता है, जिससे फोन बहुत कम समय में चार्ज हो जाएगा।

लीक्स के अनुसार OnePlus 15T में कैमरा सेटअप को भी बेहतर किया जा सकता है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फोन में 50MP का मैंन कैमरा और 50MP टेलीफोटो कैमरा मिल सकता है। इसके अलावा फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है, जो सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए अच्छा माना जाता है।

डिजाइन की बात करें तो OnePlus 15T को एक कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन के तौर पर पेश किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें काफी पतले बेजल्स मिल सकते हैं, जिससे स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो बेहतर होगा। फोन में मेटल फ्रेम और प्रीमियम फिनिश देखने को मिल सकती है।