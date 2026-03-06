Hindustan Hindi News
7500mAh बैटरी, फास्ट चार्जिंग के साथ जल्द लॉन्च होगा OnePlus का नया कॉम्पैक्ट फोन; होगा फुल वॉटरप्रूफ

Mar 06, 2026 08:12 pm IST
OnePlus 15T जल्द लॉन्च हो सकता है। फोन की Geekbench लिस्टिंग सामने आई है, जिसमें पावरफुल प्रोसेसर, 165Hz डिस्प्ले और बड़ी बैटरी जैसे फीचर्स के संकेत मिले हैं।

वनप्लस का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15T एंट्री कर सकता है। लॉन्च से पहले ही इस फोन से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आने लगी हैं। हाल ही में यह डिवाइस Geekbench बेंचमार्क प्लेटफॉर्म पर स्पॉट हुआ है, जिससे इसके प्रोसेसर और परफॉर्मेंस से जुड़े कई संकेत मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक OnePlus 15T में कंपनी लेटेस्ट और काफी पावरफुल चिपसेट दे सकती है, जिससे यह फोन हाई-एंड परफॉर्मेंस देने वाला है। इसके अलावा फोन के डिस्प्ले को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि इसमें 1.5K रेजोल्यूशन वाला 165Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिल सकता है, जो गेमिंग और स्क्रॉलिंग को काफी स्मूद बनाएगा।

इसके साथ ही इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल सकता है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि OnePlus 15T में करीब 7500mAh की बड़ी बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकती है।

ये भी पढ़ें:बड़ी खबर! PM Kisan की 22वीं किस्त इस दिन होगी जारी, घर बैठे ऐसे चेक करें स्टेटस

OnePlus 15T Geekbench लिस्टिंग से यह भी संकेत मिला है कि फोन में काफी पावरफुल प्रोसेसर दिया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिल सकता है, जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के लिए डिजाइन किया गया है।

Geekbench पर दिखा OnePlus 15T

OnePlus 15T हाल ही में Geekbench बेंचमार्क प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुआ है, जिससे यह साफ हो गया है कि फोन लॉन्च के करीब है। आमतौर पर जब कोई स्मार्टफोन Geekbench पर दिखाई देता है, तो इसका मतलब होता है कि कंपनी उस डिवाइस की टेस्टिंग कर रही है। OnePlus 15T Geekbench लिस्टिंग से यह भी संकेत मिला है कि फोन में काफी पावरफुल प्रोसेसर दिया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिल सकता है, जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के लिए डिजाइन किया गया है। यह चिपसेट बेहतर गेमिंग, तेज मल्टीटास्किंग और हाई-एंड परफॉर्मेंस देने के लिए जाना जाता है।

OnePlus 15T में मिलेंगे ये शानदार फीचर्स (लीक)

OnePlus 15T के डिस्प्ले को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन में 6.3-इंच के आसपास का डिस्प्ले मिल सकता है, जिसमें 1.5K रेजोल्यूशन होगा। सबसे खास बात यह है कि इस फोन में 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिल सकता है। OnePlus 15T की बैटरी भी इस फोन की बड़ी खासियत हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 7500mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है। इसके अलावा इसमें 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल सकता है, जिससे फोन बहुत कम समय में चार्ज हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:जरूरी खबर! बिना लाइन में लगे FREE में बनवाएं Baal Aadhaar, 5 मिनट में होगा काम

लीक्स के अनुसार OnePlus 15T में कैमरा सेटअप को भी बेहतर किया जा सकता है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फोन में 50MP का मैंन कैमरा और 50MP टेलीफोटो कैमरा मिल सकता है। इसके अलावा फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है, जो सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए अच्छा माना जाता है।

डिजाइन की बात करें तो OnePlus 15T को एक कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन के तौर पर पेश किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें काफी पतले बेजल्स मिल सकते हैं, जिससे स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो बेहतर होगा। फोन में मेटल फ्रेम और प्रीमियम फिनिश देखने को मिल सकती है।

कब हो सकता लॉन्च

लीक्स के अनुसार OnePlus 15T को 2026 की शुरुआत या मार्च के आसपास चीन में लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद कंपनी इसे ग्लोबल मार्केट और भारत में भी पेश कर सकती है।

ये भी पढ़ें:जरूरी खबर: Samsung ने 2000 रुपए तक महंगे हुए Galaxy A, F, M सीरीज के 6 तगड़े फोन
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

