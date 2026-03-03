OnePlus 15T ने मचाया तहलका, चारों तरफ पतले बेजल और प्रीमियम कैमरा से लैस, इसके आगे iPhone भी लगेगा फीका!

OnePlus 15T का पहला लुक सामने आ गया है। इस फोन के चारों तरफ बहुत ही पतले बेजल्स दिख रहे हैं। कंपनी का दावा है कि यह अपने सेगमेंट में सबसे स्लिम बेजल्स वाला फोन होगा। इसके अलावा फोन में दमदार बैटरी और पेरिस्कोप कैमरा जैसे फीचर्स की भी उम्मीद है।

OnePlus जल्द ही अपना नया Compact Flagship स्मार्टफोन OnePlus 15T लॉन्च करने वाला है। अब फोन की पहली रियल-लाइफ फोटो सामने आ गई है जिससे फोन के डिजाइन के सबसे बड़े फीचर यानी Ultra-Thin Bezels का अंदाजा लगता है। इस तस्वीर में OnePlus 15T को iPhone 17 Pro के साथ रखा गया दिखाया गया है, और OnePlus फोन के चारों तरफ स्क्रीन के किनारे पर पतली लाइनें दिखाई दे रही हैं।

OnePlus China के प्रेज़िडेंट Li Jie ने बताया है कि यह बेजल्स करीब 1.XX mm के आस-पास हैं, जो कई प्रीमियम फोन से भी पतले हैं। इसी के साथ कंपनी 15T में कुछ और बड़े फीचर्स जैसे परिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, बड़ी बैटरी लाइफ और स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट लाने की तैयारी कर रही है। उनका दावा है कि यह एक छोटे फ्लैगशिप फोन में अब तक देखा गया सबसे पतला बेज़ल्स वाला फोन हो सकता है।

OnePlus 15T के फीचर्स (लीक) लीक रिपोर्टों के अनुसार, OnePlus 15T में 6.32-इंच का OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है जो 1.5K रेज़ॉल्यूशन और 165Hz रिफ़्रेश रेट के साथ आएगा, जिससे गेमिंग और वीडियो देखने का अनुभव बेहद स्मूथ होगा। स्क्रीन के नीचे Ultrasonic इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जाएगा।

फोन के अंदर Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट की उम्मीद है जो आज के सबसे पावरफुल Android चिप्स में से एक है। OnePlus 15T में कैमरा पर भी खास ध्यान से डिजाइन किया है। कहा जा रहा है कि प्राइमरी कैमरा 50MP का हो सकता है, और साथ में 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलेगा जो 3.5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करेगा जिससे दूर की फोटो भी साफ और डिटेल के साथ खिंची जा सकती हैं। इन कैमरों के साथ पोट्रेट और जूम फोटोग्राफी के अनुभव को और भी बेहतर बनाया सकता है। कुछ लीक में यह भी कहा गया है कि Ultra-wide कैमरा भी इस बार फोन में शामिल नहीं हो सकता।

OnePlus 15T में 7,000–7,500mAh के बीच की बड़ी बैटरी मिलने की अफ़वाहें हैं, जो एक छोटे फोन के लिए काफी जबरदस्त है। इसके साथ 100W का वायर्ड चार्जिंग और 50W का वायरलेस चार्जिंग भी दिया जा सकता है। फोन को पानी और धूल से बचाने के लिए IP68/69-रेज़िस्टेंट बॉडी भी मिलने की चर्चा है, जिससे रोजमर्रा की हल्की-फुल्की बारिश या पानी-छिड़काव से फोन सुरक्षित रहेगा।