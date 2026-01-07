Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़oneplus 15t details leak tipped to come with 7500mah battery and two 50mp camera
आते ही छा जाएगा यह OnePlus फोन, 7500mAh बैटरी के साथ 50MP के दो कैमरा, दिखने में भी धांसू

आते ही छा जाएगा यह OnePlus फोन, 7500mAh बैटरी के साथ 50MP के दो कैमरा, दिखने में भी धांसू

संक्षेप:

OnePlus का नया फोन बाजार में धूम मचाने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 15T की। इसे OnePlus 13T के अपग्रेड के तौर पर लॉन्च किया जाएगा, जिसे अप्रैल 2025 में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया था। फोन के कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स सामने आ गए हैं।

Jan 07, 2026 08:28 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OnePlus 13T

OnePlus 13T

  • checkCloud Ink Black
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹49999

और जाने

discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
flipkart-logo

₹47376

₹54999

खरीदिये

OnePlus Ace 6T

OnePlus Ace 6T

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹44999

और जाने

OnePlus 15s

OnePlus 15s

  • checkPink
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage

₹55000

और जाने

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47998

₹54999

खरीदिये

OnePlus 15T Specifications Leaked: वनप्लस का नया फोन बाजार में धूम मचाने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 15T की। इसे OnePlus 13T के अपग्रेड के तौर पर लॉन्च किया जाएगा, जिसे अप्रैल 2025 में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया था। अब, कंपनी वनप्लस 15T को बाजार में लाने की तैयारी में जुट गई है। अपकमिंग स्मार्टफोन में 7500mAh की बैटरी हो सकती है, जो वनप्लस 13T की बैटरी से काफी बेहतर होगी। OnePlus 15T में 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.3-इंच का डिस्प्ले होने की उम्मीद है। वनप्लस 15T, वनप्लस 15 लाइनअप का तीसरा मॉडल हो सकता है, जिसमें पहले से वनप्लस 15 और वनप्लस 15R मौजूद हैं। चलिए एक नजर डालते हैं 15T की डिटेल्स पर...

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OnePlus 13T

OnePlus 13T

  • checkCloud Ink Black
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹49999

और जाने

discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
flipkart-logo

₹47376

₹54999

खरीदिये

OnePlus Ace 6T

OnePlus Ace 6T

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹44999

और जाने

OnePlus 15s

OnePlus 15s

  • checkPink
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage

₹55000

और जाने

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47998

₹54999

खरीदिये

OnePlus 15T के स्पेसिफिकेशन्स (लीक के अनुसार)

वीबो पर टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने वनप्लस 15T के संभावित स्पेसिफिकेशन्स पोस्ट किए हैं। टिप्स्टर का दावा है कि इस फोन में 1.5K रेजोल्यूशन और 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.3-इंच का एलटीपीएस पैनल होगा। इसमें 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर और मेटल फ्रेम होने की बात कही जा रही है।

वनप्लस 15T में 50-मेगापिक्सेल का सैमसंग JN5 टेलीफोटो कैमरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा, इसमें 7500mAh की बैटरी होने की बात कही जा रही है। अगर यह सही है, तो यह वनप्लस 13T में मिलने वाली 6260mAh बैटरी की तुलना में एक बड़ा अपग्रेड होगा। कंपेरिजन के लिए बता दें कि, वनप्लस 15 में 7300mAh की बैटरी है जबकि वनप्लस 15R में 7400mAh की बैटरी है।

ये भी पढ़ें:2026 में घर लाएं 55 inch TV, सबसे सस्ते मिल रहे ये 6 मॉडल, कीमत ₹24,999 से शुरू
ये भी पढ़ें:500GB डेटा के साथ 200 दिनों की वैलिडिटी, धूम मचा रहा यह रिचार्ज, इसलिए है खास

पिछले साल, OnePlus 13T अप्रैल में चीन में आया था, और उसी हैंडसेट को बाद में भारतीय मार्केट में OnePlus 13s के नाम से लॉन्च किया गया था। भारत में Amazon पर वर्तमान में वनप्लस 13s के 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 54,998 रुपये और 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 59,998 रुपये है। इस नेमिंग पैटर्न के आधार पर, हम उम्मीद कर सकते हैं कि वनप्लस 15T भारत में OnePlus 15s के नाम से आएगा।

पिछली लीक से पता चला था कि वनप्लस 15T में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट और डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें दो 50-मेगापिक्सेल सेंसर होंगे।

पुराने मॉडल की खासियत

OnePlus 13T का बेस मॉडल 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ 3,399 युआन (यानी लगभग 39,000 रुपये) की कीमत पर आया था। यह फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट से लैस है और इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.32-इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है। फोन के अन्य खास स्पेसिफिकेशन्स में दो 50-मेगापिक्सेल सेंसर वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप, 16-मेगापिक्सेल का सेल्फी शूटर, 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP65-रेटेड बिल्ड शामिल हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

9% OFF

Realme 16 Pro Plus 5G

Realme 16 Pro Plus 5G

  • checkUp to 16GB RAM
  • checkup to 1TB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹39999

₹43999

खरीदिये

OnePlus 10R 5G

OnePlus 10R 5G

  • checkSierra Black
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹34999

और जाने

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme 16 Pro

Realme 16 Pro

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹31999

₹34999

खरीदिये

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News OnePlus

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।