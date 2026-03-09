OnePlus 15T का डिजाइन हुआ रिवील, दो नए कलर में दिखा फोन, 7500mAh बैटरी जैसे टॉप-लेवल फीचर्स से लैस

Mar 09, 2026 12:34 pm IST

OnePlus 15T का फर्स्ट लुक और कलर वैरिएंट की डिटेल्स सामने आ गई हैं। यह कंपनी का नया कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन हो सकता है, जिसमें 165Hz OLED डिस्प्ले, ताकतवर Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है।

वनप्लस 15T को इस महीने के अंत में चीन में कंपनी के अगले 'कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप' के रूप में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। कंपनी ने अब एक नया टीजर पोस्टर जारी किया है जो फोन के डिज़ाइन और रंग ऑप्शन की डिटेल्स सामने आई है। जिससे OnePlus 15T के डिजाइन का खुलासा हो गया है। यह डिज़ाइन वनप्लस 13T से काफी मिलता-जुलता है। इस फोन के फीचर्स को लेकर भी काफी चर्चा शुरू हो गई है। OnePlus 15T एक कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन होगा जिसका साइज छोटा होगा, लेकिन इसके अंदर फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स दिए जाने वाले हैं।

OnePlus 15T का डिजाइन OnePlus 15T का डिजाइन काफी अलग और प्रीमियम नजर आ रहा है। फोन के पीछे एक स्टाइलिश कैमरा मॉड्यूल दिया गया है जो ऊपर की तरफ कोने में लगा हुआ है। इस मॉड्यूल में दो कैमरा सेंसर और LED फ्लैश दिखाई देते हैं। फोन का डिजाइन मिनिमल रखा गया है, जिससे यह देखने में साफ-सुथरा और प्रीमियम लगता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें स्लिम बॉडी और पतले बेजल्स मिल सकते हैं, जिससे स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो बेहतर होगा।

OnePlus 15T के कलर ऑप्शन OnePlus 15T को दो रंगों में भूरे और हरे रंग में दिखाया गया है। हरे रंग वाले वेरिएंट में मैट फिनिश और उसी रंग का कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जबकि भूरे रंग वाले वेरिएंट का टोन थोड़ा गहरा है।

OnePlus 15T के फीचर्स OnePlus इस हैंडसेट को "छोटे स्क्रीन वाला पावरहाउस" बता रहा है। OnePlus 15T में लगभग 6.3-इंच का OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। यह स्क्रीन 1.5K रेजोल्यूशन और 165Hz रिफ्रेश रेट के साथ आ सकती है। इसके अलावा इसमें अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जा सकता है। वनप्लस 15T के परफॉर्मेंस से जुड़ी जानकारी हाल ही में गीकबेंच लिस्टिंग के जरिए सामने आई है। बेंचमार्क एंट्री के अनुसार, डिवाइस में फ्लैगशिप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट होगा। यह हाई-एंड गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट है।

OnePlus 15T में 3.5x ऑप्टिकल ज़ूम की पुष्टि हो चुकी है। OnePlus 15T में 50MP का मेन कैमरा, 50MP का टेलीफोटो कैमरा मिल सकता है। इसके साथ ही सेल्फी के लिए फोन में 32MP फ्रंट कैमरा मिलने की संभावना है। OnePlus 15T की खासियत इसमें मिलने वाली 7500mAh की बड़ी बैटरी है। जो 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देने वाली है और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा । OnePlus 15T को सबसे पहले चीन में लॉन्च किया जा सकता है।