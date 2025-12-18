OnePlus भारत ला रहा एक और शक्तिशाली स्मार्टफोन, सामने आई डिटेल, यह होगा खास

संक्षेप: OnePlus 15R को बुधवार को भारत में फ्लैगशिप वनप्लस 15-सीरीज के दूसरे मॉडल के तौर पर लॉन्च किया गया था। सीरीज में पहले से ही OnePlus 15 मौजूद है। अब, कंपनी सीरीज का तीसरा फोन लाने की तैयारी कर रही है, जिसे OnePlus 15s नाम से लॉन्च किया जाएगा।

Dec 18, 2025 03:36 pm IST

OnePlus 15R को बुधवार को भारत में फ्लैगशिप वनप्लस 15-सीरीज के दूसरे मॉडल के तौर पर लॉन्च किया गया था। सीरीज में पहले से ही OnePlus 15 मौजूद है। अब, कंपनी सीरीज का तीसरा फोन लाने की तैयारी कर रही है, जो फ्लैगशिप OnePlus 15 और OnePlus 15R के साथ शामिल हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कथित OnePlus 15s को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर देखा गया है, जो देश में इसके जल्द लॉन्च होने का हिंट देता है। फोन के बारे में ज्यादातर डिटेल्स, जिसमें इसके खास स्पेसिफिकेशन्स, डिजाइन, कीमत और लॉन्च टाइमलाइन शामिल हैं, अभी सामने नहीं आई हैं। हालांकि, उम्मीद है कि टेक कंपनी आने वाले महीनों में इसके बारे में जानकारी देगी।

भारत में जल्द लॉन्च होगा OnePlus 15s गैजेट्स 360 की रिपोर्ट के अनुसार, मॉडल नंबर CPH2793 वाला एक नया स्मार्टफोन BIS डेटाबेस पर लिस्ट किया गया है। हालांकि, लिस्टिंग में स्मार्टफोन के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी गई है। एक्स यूजर @kpgc10kai_ की एक पोस्ट के अनुसार, यह मॉडल नंबर कथित वनप्लस 15s का है। अगर यह सच है, तो वनप्लस देश में एक नया हैंडसेट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा होगा।

OnePlus 15s कंपनी की लाइनअप में तीसरा मॉडल होगा, जिसमें अभी फ्लैगशिप OnePlus 15 और OnePlus 15R शामिल हैं। वनप्लस 15s देश में OnePlus 13s की जगह ले सकता है, जिसे इस साल जून में लॉन्च किया गया था। क्योंकि कथित वनप्लस 15s के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए आप रेफरेंस के लिए इसके पिछले मॉडल की कीमत और खास स्पेसिफिकेशन्स देख सकते हैं।

वनप्लस 13s की कीमत और खासियत वनप्लस 13s को भारत में 5 जून को लॉन्च किया गया था, जिसकी शुरुआती कीमत 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 54,999 रुपये और टॉप-ऑफ-द-लाइन 12GB रैम + 512GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 59,999 रुपये है। यह फोन ब्लैक वेलवेट, ग्रीन सिल्क और पिंक सैटिन कलर में उपलब्ध है।

वनप्लस 13s में 6.32-इंच का LTPO डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 1.5K (1216×2640 पिक्सेल) है, इसमें 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट और 1600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस लेवल है। इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम का ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट लगा है।