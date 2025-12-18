Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़oneplus 15s tipped to launch soon in india spotted on bis certification website
OnePlus भारत ला रहा एक और शक्तिशाली स्मार्टफोन, सामने आई डिटेल, यह होगा खास

OnePlus भारत ला रहा एक और शक्तिशाली स्मार्टफोन, सामने आई डिटेल, यह होगा खास

संक्षेप:

OnePlus 15R को बुधवार को भारत में फ्लैगशिप वनप्लस 15-सीरीज के दूसरे मॉडल के तौर पर लॉन्च किया गया था। सीरीज में पहले से ही OnePlus 15 मौजूद है। अब, कंपनी सीरीज का तीसरा फोन लाने की तैयारी कर रही है, जिसे OnePlus 15s नाम से लॉन्च किया जाएगा।

Dec 18, 2025 03:36 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OnePlus 15s

OnePlus 15s

  • checkPink
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage

₹55000

और जाने

discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹47999

₹54999

खरीदिये

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹59998

खरीदिये

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage

₹49999

और जाने

OnePlus Ace 6T

OnePlus Ace 6T

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹44999

और जाने

OnePlus 15R को बुधवार को भारत में फ्लैगशिप वनप्लस 15-सीरीज के दूसरे मॉडल के तौर पर लॉन्च किया गया था। सीरीज में पहले से ही OnePlus 15 मौजूद है। अब, कंपनी सीरीज का तीसरा फोन लाने की तैयारी कर रही है, जो फ्लैगशिप OnePlus 15 और OnePlus 15R के साथ शामिल हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कथित OnePlus 15s को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर देखा गया है, जो देश में इसके जल्द लॉन्च होने का हिंट देता है। फोन के बारे में ज्यादातर डिटेल्स, जिसमें इसके खास स्पेसिफिकेशन्स, डिजाइन, कीमत और लॉन्च टाइमलाइन शामिल हैं, अभी सामने नहीं आई हैं। हालांकि, उम्मीद है कि टेक कंपनी आने वाले महीनों में इसके बारे में जानकारी देगी।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OnePlus 15s

OnePlus 15s

  • checkPink
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage

₹55000

और जाने

discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹47999

₹54999

खरीदिये

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹59998

खरीदिये

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage

₹49999

और जाने

OnePlus Ace 6T

OnePlus Ace 6T

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹44999

और जाने

भारत में जल्द लॉन्च होगा OnePlus 15s

गैजेट्स 360 की रिपोर्ट के अनुसार, मॉडल नंबर CPH2793 वाला एक नया स्मार्टफोन BIS डेटाबेस पर लिस्ट किया गया है। हालांकि, लिस्टिंग में स्मार्टफोन के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी गई है। एक्स यूजर @kpgc10kai_ की एक पोस्ट के अनुसार, यह मॉडल नंबर कथित वनप्लस 15s का है। अगर यह सच है, तो वनप्लस देश में एक नया हैंडसेट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा होगा।

ये भी पढ़ें:आ गया OnePlus 15R, सबसे बड़ी बैटरी और दमदार कैमरा, FREE मिलेंगे ईयरबड्स

OnePlus 15s कंपनी की लाइनअप में तीसरा मॉडल होगा, जिसमें अभी फ्लैगशिप OnePlus 15 और OnePlus 15R शामिल हैं। वनप्लस 15s देश में OnePlus 13s की जगह ले सकता है, जिसे इस साल जून में लॉन्च किया गया था। क्योंकि कथित वनप्लस 15s के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए आप रेफरेंस के लिए इसके पिछले मॉडल की कीमत और खास स्पेसिफिकेशन्स देख सकते हैं।

वनप्लस 13s की कीमत और खासियत

वनप्लस 13s को भारत में 5 जून को लॉन्च किया गया था, जिसकी शुरुआती कीमत 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 54,999 रुपये और टॉप-ऑफ-द-लाइन 12GB रैम + 512GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 59,999 रुपये है। यह फोन ब्लैक वेलवेट, ग्रीन सिल्क और पिंक सैटिन कलर में उपलब्ध है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size

₹45000

और जाने

OnePlus 10R 5G

OnePlus 10R 5G

  • checkSierra Black
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹34999

और जाने

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8 GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.32-inch Display Size

₹39990

और जाने

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size

₹49990

और जाने

वनप्लस 13s में 6.32-इंच का LTPO डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 1.5K (1216×2640 पिक्सेल) है, इसमें 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट और 1600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस लेवल है। इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम का ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट लगा है।

कैमरे की बात करें तो, वनप्लस 13s में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल (f/1.8) सोनी LYT-700 मेन कैमरा और 50-मेगापिक्सेल (f/2.0) टेलीफोटो कैमरा है। सामने की तरफ, इसमें 32-मेगापिक्सेल (f/2.0) का सेल्फी कैमरा है। इसमें 5850mAh की बैटरी है। यह फोन 80W सुपरवूक वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News OnePlus

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।