7000mAh बैटरी और 100W चार्जिंग के साथ आ रहा है OnePlus फोन, फीचर्स का खुलासा
चाइनीज स्मार्टफोन मेकर OnePlus का पावरफुल स्मार्टफोन OnePlus 15s कई खास फीचर्स के साथ आएगा। इसमें 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के अलावा 7000mAh बैटरी मिल सकती है।
टेक ब्रैंड OnePlus का S-सीरीज का अगला स्मार्टफोन OnePlus 15s मार्केट का हिस्सा बनने जा रहा है और इसे OnePlus 13s के सक्सेसर के तौर पर पेश किया जाएगा। टिपस्टर Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) की मानें तो यह डिवाइस परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ और डिजाइन में कई अपग्रेड्स के साथ आ सकता है। कंपनी ने अभी तक कोई आधिकारिक कन्फर्मेशन नहीं किया है लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, OnePlus 15s अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल स्मार्टफोन हो सकता है।
लीक के अनुसार, OnePlus 15s में Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया जाएगा, ये वही टॉप-टियर प्रोसेसर है जो अगले OnePlus 15 फ्लैगशिप में मिलने वाला है। यह 15s को प्रीमियम परफॉर्मेंस सेगमेंट में मजबूत ऑप्शन बनाता है और पिछले मॉडल की तुलना में यह बेहतर एफिशिएंसी, AI प्रोसेसिंग और गेमिंग एक्सपीरियंस देगा।
बाकी स्पेसिफिकेशंस भी हुए लीक
नए स्मार्टफोन में 6.32-इंच का फ्लैट 1.5K OLED डिस्प्ले होने की उम्मीद है, जो OnePlus 13s जैसा ही है। यह स्पष्ट और स्मूद टच रिस्पॉन्स के साथ बेहतर विज़ुअल एक्सपीरियंस देगा।डिवाइस का डिजाइन OnePlus 15 के मिनिमलिस्ट कैमरा लेआउट जैसा हो सकता है, जो प्रीमियम लुक देगा। इसके अलावा, फोन में मेटल मिडल फ्रेम और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने के संकेत मिले हैं।
साथ ही सबसे बड़ा अपग्रेड बैटरी का हो सकता है। OnePlus 15s में 7000mAh+ बैटरी होने की संभावना है, जो OnePlus 13s की 5850mAh बैटरी के मुकाबले काफी बड़ी है। साथ ही, फोन 100W फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा, जिससे बड़ी बैटरी होने के बावजूद चार्जिंग में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नए 15s में डुअल-कैमरा सेटअप मिल सकता है।
लॉन्च टाइमलाइन और कीमत
OnePlus 15 फ्लैगशिप इस महीने चीन में लॉन्च होने जा रहा है और अगर OnePlus अपनी पिछली स्ट्रेटजी अपनाता है, तो OnePlus 15s अन्य मार्केट्स जैसे भारत में बाद में लॉन्च हो सकता है। उदाहरण के लिए, OnePlus 13s भारत में जून 2025 में 54,999 रुपये में लॉन्च हुआ था, जिसमें 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट आया था।