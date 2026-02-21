खुशखबरी: कैंसिल नहीं हुआ इस फोन का लॉन्च, दमदार कैमरों के साथ करेगा डेब्यू

Feb 21, 2026 07:20 pm IST

OnePlus अपनी 15 सीरीज में एक और मॉडल जोड़ने की तैयारी में है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 15s की। पहले, कुछ अफवाहों में दावा किया गया था कि वनप्लस शायद वनप्लस 15s लॉन्च नहीं करेगा और इसके बजाय चीन में इसके सिबलिंग, वनप्लस 15T को पेश करेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि, अगर एक टिप्स्टर की नई जानकारी पर विश्वास किया जाए, तो ऐसा लगता है कि वनप्लस 15s अब फिर से लॉन्च पाइपलाइन में वापस आ गया है। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, चलिए एक नजर डालते हैं अब तक सामने आई डिटेल्स पर...

लीक हुई OnePlus 15s की डिटेल्स शुरुआती अफवाहों में दावा किया गया था कि वनप्लस 15s शायद लॉन्च नहीं होगा, कुछ ने तो यह भी कहा कि वनप्लस खुद एक कंपनी के तौर पर बंद हो जाएगी। हालांकि, कंपनी के बंद होने की खबरों को बाद में खुद वनप्लस ने ही गलत बताया।

दटेकआउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार, एक्स पर एक पोस्ट में, टिप्स्टर योगेश बरार का दावा है कि वनप्लस 15s लॉन्च के लिए वापस पाइपलाइन में है, और उसी पोस्ट में, उन्होंने यह भी बताया कि यह 'बदले हुए ऑप्टिक्स' के साथ आएगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि वनप्लस 15s में वनप्लस 15T की तुलना में एक अलग कैमरा सेटअप होगा, जिसके जल्द ही चीन में लॉन्च होने की अफवाह है और यह इसका एक्सपेक्टेड रीब्रांड है।

15T का रीब्रांड वर्जन हो सकता है 15s इससे पहले, वनप्लस 15s स्मार्टफोन की एक कथित लिस्टिंग इंडियन BIS सर्टिफिकेशन पर मॉडल नंबर “CPH2793” के साथ देखी गई थी। हालांकि, बाद में, जिस टिप्स्टर ने यह जानकारी शेयर की थी, उसने एक्स पर वह पोस्ट डिलीट कर दी, इसलिए फिलहाल 15s के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इस बीच, इसके सिबलिंग, वनप्लस 15T के स्पेसिफिकेशन्स हाल ही में लीक हुए थे। तो संभावना है कि इन दोनों के ज्यादातर स्पेक्स एक जैसे ही होंगे। हालांकि, टिप्स्टर योगेश बरार द्वारा शेयर की गई नई डिटेल्स के अनुसार, वनप्लस 15s के कैमरा सेक्शन में कुछ कटौती हो सकती है।

OnePlus 15s के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित) आने वाले वनप्लस 15T के स्पेक्स की बात करें तो, टिप्स्टर DCS (डिजिटल चैट स्टेशन) ने वीबो के जरिए बताया था कि वनप्लस 15T में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट होगा। इसमें 1.5K रिजॉल्यूशन वाला 6.32 इंच डिस्प्ले होगा। पहले की रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा जिसमें एक मेन, एक अल्ट्रावाइड और एक टेलीफोटो लेंस होगा। लेकिन, टिप्स्टर DCS के अनुसार, इसमें डुअल कैमरा सेटअप होगा, जिसमें एक 50 मेगापिक्सेल मेन और एक 50 मेगापिक्सेल टेलीफोटो कैमरा होगा और सेल्फी के लिए फ्रंट में 16 मेगापिक्सेल का लेंस होगा। कुछ अफवाहों के मुताबिक, इसकी बैटरी लगभग 7,000mAh से 8,000mAh की होने की उम्मीद है और इसमें अल्ट्रासॉनिक 3D फिंगरप्रिंट सेंसर होने की संभावना है।