खुशखबरी: कैंसिल नहीं हुआ इस फोन का लॉन्च, दमदार कैमरों के साथ करेगा डेब्यू

Feb 21, 2026 07:20 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
OnePlus अपनी 15 सीरीज में एक और मॉडल जोड़ने की तैयारी में है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 15s की। पहले, कुछ अफवाहों में दावा किया गया था कि वनप्लस शायद वनप्लस 15s लॉन्च नहीं करेगा। ऐसा लगता है कि वनप्लस 15s अब फिर से लॉन्च पाइपलाइन में वापस आ गया है।

OnePlus अपनी 15 सीरीज में एक और मॉडल जोड़ने की तैयारी में है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 15s की। पहले, कुछ अफवाहों में दावा किया गया था कि वनप्लस शायद वनप्लस 15s लॉन्च नहीं करेगा और इसके बजाय चीन में इसके सिबलिंग, वनप्लस 15T को पेश करेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि, अगर एक टिप्स्टर की नई जानकारी पर विश्वास किया जाए, तो ऐसा लगता है कि वनप्लस 15s अब फिर से लॉन्च पाइपलाइन में वापस आ गया है। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, चलिए एक नजर डालते हैं अब तक सामने आई डिटेल्स पर...

लीक हुई OnePlus 15s की डिटेल्स

शुरुआती अफवाहों में दावा किया गया था कि वनप्लस 15s शायद लॉन्च नहीं होगा, कुछ ने तो यह भी कहा कि वनप्लस खुद एक कंपनी के तौर पर बंद हो जाएगी। हालांकि, कंपनी के बंद होने की खबरों को बाद में खुद वनप्लस ने ही गलत बताया।

दटेकआउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार, एक्स पर एक पोस्ट में, टिप्स्टर योगेश बरार का दावा है कि वनप्लस 15s लॉन्च के लिए वापस पाइपलाइन में है, और उसी पोस्ट में, उन्होंने यह भी बताया कि यह 'बदले हुए ऑप्टिक्स' के साथ आएगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि वनप्लस 15s में वनप्लस 15T की तुलना में एक अलग कैमरा सेटअप होगा, जिसके जल्द ही चीन में लॉन्च होने की अफवाह है और यह इसका एक्सपेक्टेड रीब्रांड है।

ये भी पढ़ें:13 रुपये रोज में 50Mbps इंटरनेट स्पीड, पूरे 12 महीने मिलेगा ऑफर, 3300GB डेटा भी
ये भी पढ़ें:आधी कीमत में Pixel फोन, यहां 6a पर ₹21000 और पिक्सेल 7 पर सीधे ₹32000 की छूट

15T का रीब्रांड वर्जन हो सकता है 15s

इससे पहले, वनप्लस 15s स्मार्टफोन की एक कथित लिस्टिंग इंडियन BIS सर्टिफिकेशन पर मॉडल नंबर “CPH2793” के साथ देखी गई थी। हालांकि, बाद में, जिस टिप्स्टर ने यह जानकारी शेयर की थी, उसने एक्स पर वह पोस्ट डिलीट कर दी, इसलिए फिलहाल 15s के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इस बीच, इसके सिबलिंग, वनप्लस 15T के स्पेसिफिकेशन्स हाल ही में लीक हुए थे। तो संभावना है कि इन दोनों के ज्यादातर स्पेक्स एक जैसे ही होंगे। हालांकि, टिप्स्टर योगेश बरार द्वारा शेयर की गई नई डिटेल्स के अनुसार, वनप्लस 15s के कैमरा सेक्शन में कुछ कटौती हो सकती है।

OnePlus 15s

OnePlus 15s के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

आने वाले वनप्लस 15T के स्पेक्स की बात करें तो, टिप्स्टर DCS (डिजिटल चैट स्टेशन) ने वीबो के जरिए बताया था कि वनप्लस 15T में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट होगा। इसमें 1.5K रिजॉल्यूशन वाला 6.32 इंच डिस्प्ले होगा। पहले की रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा जिसमें एक मेन, एक अल्ट्रावाइड और एक टेलीफोटो लेंस होगा। लेकिन, टिप्स्टर DCS के अनुसार, इसमें डुअल कैमरा सेटअप होगा, जिसमें एक 50 मेगापिक्सेल मेन और एक 50 मेगापिक्सेल टेलीफोटो कैमरा होगा और सेल्फी के लिए फ्रंट में 16 मेगापिक्सेल का लेंस होगा। कुछ अफवाहों के मुताबिक, इसकी बैटरी लगभग 7,000mAh से 8,000mAh की होने की उम्मीद है और इसमें अल्ट्रासॉनिक 3D फिंगरप्रिंट सेंसर होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:लॉन्च से पहले फ्लिपकार्ट पर आया 6000mAh, 50MP कैमरे वाला सस्ता स्मार्टफोन, डिटेल
OnePlus 15s

कब लॉन्च होगा OnePlus 15s

अब, जहां तक ​​लॉन्च की तारीख की बात है, कोई पक्की जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अगर हम इसकी तुलना वनप्लस 13s, यानी 13T से करें, तो 15T के बारे में शायद अप्रैल में पता चलेगा, और फिर बाद में, वनप्लस 15s शायद जुलाई में उपलब्ध होगा। यह कहना मुश्किल है, क्योंकि अब ब्रांड्स उम्मीद से पहले अपने स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं। जल्द ही और डिटेल्स सामने आने की उम्मीद है, और क्योंकि ये सब अफवाहों पर आधारित हैं, इसलिए इन स्मार्टफोन्स के बारे में वनप्लस से कुछ ऑफिशियल जानकारी का इंतजार करना बेहतर है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

