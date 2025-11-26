Hindustan Hindi News
भारत में तहलका मचा देगा OnePlus 15R, दुनिया का पहला जिसमें यह प्रोसेसर, मिलेगी तेज परफॉर्मेंस

भारत में तहलका मचा देगा OnePlus 15R, दुनिया का पहला जिसमें यह प्रोसेसर, मिलेगी तेज परफॉर्मेंस

संक्षेप:

वनप्लस ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि उसका आने वाला OnePlus 15R पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें क्वालकॉम का नया लॉन्च हुआ स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट होगा। दावा है कि यह पिछले मॉडल के मुकाबले सीपीयू परफॉर्मेंस में 36 परसेंट तक की बढ़ोतरी और 11 परसेंट तक बेहतर जीपीयू आउटपुट देगा।

Wed, 26 Nov 2025 01:47 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.74-inch Display Size

₹55999

और जाने

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹65999

खरीदिये

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 14 Pro

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹51999

खरीदिये

discount

9% OFF

OnePlus 13s

OnePlus 13s

  • checkBlack Velvet
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹52999

₹57999

खरीदिये

Realme GT 8

Realme GT 8

  • checkBlue
  • check12GB RAM
  • check256GB Storage

₹52990

और जाने

वनप्लस ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि उसका आने वाला OnePlus 15R पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें क्वालकॉम का नया लॉन्च हुआ स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट होगा। नए चिपसेट के बारे में दावा किया गया है कि यह पिछले मॉडल के मुकाबले सीपीयू परफॉर्मेंस में 36 परसेंट तक की बढ़ोतरी और 11 परसेंट तक बेहतर जीपीयू आउटपुट देगा। यह भी कहा जा रहा है कि यह अपने पिछले मॉडल के मुकाबले 46 परसेंट तक बेहतर AI कैपेबिलिटी देगा। OnePlus 15R भारत में दिसंबर के दूसरे हफ्ते में OnePlus Pad Go 2 के साथ लॉन्च होने वाला है। दोनों डिवाइस अमेजन और वनप्लस ऑनलाइन स्टोर पर मिलेंगे।

दुनिया का पहला जिसमें यह प्रोसेसर

बुधवार को एक प्रेस रिलीज के जरिए, वनप्लस ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि OnePlus 15R नए स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिपसेट के साथ ग्लोबली लॉन्च होने वाला पहला स्मार्टफोन होगा। यह आने वाला R-सीरीज डिवाइस वनप्लस 13R की जगह लेगा, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मोबाइल प्लेटफॉर्म था।

नए प्रोसेसर के बारे में कहा जा रहा है कि यह स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट के मुकाबले सीपीयू परफॉर्मेंस में 36 परसेंट तक की बढ़ोतरी करेगा। क्वालकॉम ने यह भी वादा किया है कि नई चिप पिछले वाले के मुकाबले जीपीयू परफॉर्मेंस में 11 परसेंट तक और AI परफॉर्मेंस में 46 परसेंट तक की बढ़ोतरी करेगी।

ये भी पढ़ें:आपके पास भी है यह पुराना OnePlus फोन, तो हो गई मौज, आ गया Android 16 अपडेट
ये भी पढ़ें:5999 में घर लाएं Smart TV, ब्लैक फ्राइडे सेल में सस्ते मिल रहे 75 इंच तक के मॉडल

OnePlus 15R में क्या होगा खास

OnePlus 15R भारत में 17 दिसंबर को ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है। यह IP66 + IP68 + IP69 + IP69K डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आएगा। हैंडसेट चारकोल ब्लैक और मिंट ब्रीज कलर वेरिएंट में अमेजन पर बेचा जाएगा। इसे OnePlus Pad Go 2 टैबलेट के साथ लॉन्च किया जाएगा।

पिछली अफवाहों में दावा किया गया था कि OnePlus 15R में डुअल रियर कैमरा यूनिट होगा जिसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर और 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा होगा। अंदाजा है कि इसमें 1.5K रिजॉल्यूशन वाला 6.7-इंच का OLED डिस्प्ले मिलेगा। फोन की बैटरी कैपेसिटी 8,000mAh या उससे ज्यादा हो सकती है। इसमें 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होने की संभावना है। फोन में 16GB तक LPDDR5x अल्ट्रा RAM और 1TB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज मिल सकता है।

OnePlus Ace 6 का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है OnePlus 15R

कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि OnePlus 15R वैश्विक बाजारों में OnePlus Ace 6 के रीब्रांडेड वर्जन के रूप में लॉन्च होगा, जिसे 27 अक्टूबर को चीन में लॉन्च किया गया था। इसलिए, हम वनप्लस ऐस 6 की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स से यह पता लगा सकते हैं कि अपकमिंग फोन में क्या-क्या मिल सकता है।

OnePlus Ace 6 की कीमत और खासियत (चीन वर्जन के अनुसार)

लॉन्च के समय, चीन में इसके 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत 2,599 युआन (लगभग 32,300 रुपये) रखी गई थी। वहीं, 16GB रैम + 256GB स्टोरेज, 12GB रैम + 512GB स्टोरेज और 16GB रैम + 512GB स्टोरेज वाले हाई-एंड वेरिएंट की कीमत क्रमशः 2,899 युआन (लगभग 36,000 रुपये), 3,099 युआन (लगभग 38,800 रुपये) और 3,399 युआन (लगभग 42,200 रुपये) थी।

दूसरी ओर, इसका टॉप-ऑफ-द-लाइन मॉडल, जिसमें 16GB रैम और 1TB इंटरनल स्टोरेज है, 3,899 युआन (लगभग 48,400 रुपये) में लॉन्च किया गया था। हालांकि, 1TB स्टोरेज कॉन्फिगरेशन अन्य देशों में उपलब्ध नहीं हो सकता है। गौरतलब है कि नया OnePlus 15 चीन में 1TB स्टोरेज वेरिएंट में भी उपलब्ध है, लेकिन यह अन्य देशों में उपलब्ध नहीं है।

वनप्लस ऐस 6 चीन में एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ColorOS 16 के साथ आता है, जबकि भारत और अन्य वैश्विक बाजारों में यह OxygenOS 16 के साथ आ सकता है, जो एंड्रॉयड 16 पर ही आधारित है। इसमें 6.83-इंच का फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 1.5K (1,272x2,800 पिक्सेल) है, 165 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट और 5,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। इसका रिजॉल्यूशन और स्क्रीन रिफ्रेश रेट कंपनी के फ्लैगशिप वनप्लस 15 जैसा ही है। इसमें 120W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 7,800mAh की बैटरी है, लेकिन इसमें वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है।

वनप्लस ऐस 6 में क्वालकॉम का पिछले साल का फ्लैगशिप ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट, G2 वाई-फाई चिप, 16GB तक LPDDR5X अल्ट्रा रैम और 1TB तक UFS 4.1 इंटरनल स्टोरेज है। सेफ्टी के लिए, इसमें अंडर-डिस्प्ले 3D फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। फोटो और वीडियो के लिए, फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर और 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड सेंसर है। आगे की तरफ, वनप्लस ऐस 6 में 16-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
