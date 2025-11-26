भारत में तहलका मचा देगा OnePlus 15R, दुनिया का पहला जिसमें यह प्रोसेसर, मिलेगी तेज परफॉर्मेंस

संक्षेप: वनप्लस ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि उसका आने वाला OnePlus 15R पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें क्वालकॉम का नया लॉन्च हुआ स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट होगा। दावा है कि यह पिछले मॉडल के मुकाबले सीपीयू परफॉर्मेंस में 36 परसेंट तक की बढ़ोतरी और 11 परसेंट तक बेहतर जीपीयू आउटपुट देगा।

Wed, 26 Nov 2025 01:47 PM

वनप्लस ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि उसका आने वाला OnePlus 15R पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें क्वालकॉम का नया लॉन्च हुआ स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट होगा। नए चिपसेट के बारे में दावा किया गया है कि यह पिछले मॉडल के मुकाबले सीपीयू परफॉर्मेंस में 36 परसेंट तक की बढ़ोतरी और 11 परसेंट तक बेहतर जीपीयू आउटपुट देगा। यह भी कहा जा रहा है कि यह अपने पिछले मॉडल के मुकाबले 46 परसेंट तक बेहतर AI कैपेबिलिटी देगा। OnePlus 15R भारत में दिसंबर के दूसरे हफ्ते में OnePlus Pad Go 2 के साथ लॉन्च होने वाला है। दोनों डिवाइस अमेजन और वनप्लस ऑनलाइन स्टोर पर मिलेंगे।

दुनिया का पहला जिसमें यह प्रोसेसर बुधवार को एक प्रेस रिलीज के जरिए, वनप्लस ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि OnePlus 15R नए स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिपसेट के साथ ग्लोबली लॉन्च होने वाला पहला स्मार्टफोन होगा। यह आने वाला R-सीरीज डिवाइस वनप्लस 13R की जगह लेगा, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मोबाइल प्लेटफॉर्म था।

नए प्रोसेसर के बारे में कहा जा रहा है कि यह स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट के मुकाबले सीपीयू परफॉर्मेंस में 36 परसेंट तक की बढ़ोतरी करेगा। क्वालकॉम ने यह भी वादा किया है कि नई चिप पिछले वाले के मुकाबले जीपीयू परफॉर्मेंस में 11 परसेंट तक और AI परफॉर्मेंस में 46 परसेंट तक की बढ़ोतरी करेगी।

OnePlus 15R में क्या होगा खास OnePlus 15R भारत में 17 दिसंबर को ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है। यह IP66 + IP68 + IP69 + IP69K डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आएगा। हैंडसेट चारकोल ब्लैक और मिंट ब्रीज कलर वेरिएंट में अमेजन पर बेचा जाएगा। इसे OnePlus Pad Go 2 टैबलेट के साथ लॉन्च किया जाएगा।

पिछली अफवाहों में दावा किया गया था कि OnePlus 15R में डुअल रियर कैमरा यूनिट होगा जिसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर और 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा होगा। अंदाजा है कि इसमें 1.5K रिजॉल्यूशन वाला 6.7-इंच का OLED डिस्प्ले मिलेगा। फोन की बैटरी कैपेसिटी 8,000mAh या उससे ज्यादा हो सकती है। इसमें 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होने की संभावना है। फोन में 16GB तक LPDDR5x अल्ट्रा RAM और 1TB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज मिल सकता है।

OnePlus Ace 6 का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है OnePlus 15R कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि OnePlus 15R वैश्विक बाजारों में OnePlus Ace 6 के रीब्रांडेड वर्जन के रूप में लॉन्च होगा, जिसे 27 अक्टूबर को चीन में लॉन्च किया गया था। इसलिए, हम वनप्लस ऐस 6 की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स से यह पता लगा सकते हैं कि अपकमिंग फोन में क्या-क्या मिल सकता है।

OnePlus Ace 6 की कीमत और खासियत (चीन वर्जन के अनुसार) लॉन्च के समय, चीन में इसके 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत 2,599 युआन (लगभग 32,300 रुपये) रखी गई थी। वहीं, 16GB रैम + 256GB स्टोरेज, 12GB रैम + 512GB स्टोरेज और 16GB रैम + 512GB स्टोरेज वाले हाई-एंड वेरिएंट की कीमत क्रमशः 2,899 युआन (लगभग 36,000 रुपये), 3,099 युआन (लगभग 38,800 रुपये) और 3,399 युआन (लगभग 42,200 रुपये) थी।

दूसरी ओर, इसका टॉप-ऑफ-द-लाइन मॉडल, जिसमें 16GB रैम और 1TB इंटरनल स्टोरेज है, 3,899 युआन (लगभग 48,400 रुपये) में लॉन्च किया गया था। हालांकि, 1TB स्टोरेज कॉन्फिगरेशन अन्य देशों में उपलब्ध नहीं हो सकता है। गौरतलब है कि नया OnePlus 15 चीन में 1TB स्टोरेज वेरिएंट में भी उपलब्ध है, लेकिन यह अन्य देशों में उपलब्ध नहीं है।

वनप्लस ऐस 6 चीन में एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ColorOS 16 के साथ आता है, जबकि भारत और अन्य वैश्विक बाजारों में यह OxygenOS 16 के साथ आ सकता है, जो एंड्रॉयड 16 पर ही आधारित है। इसमें 6.83-इंच का फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 1.5K (1,272x2,800 पिक्सेल) है, 165 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट और 5,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। इसका रिजॉल्यूशन और स्क्रीन रिफ्रेश रेट कंपनी के फ्लैगशिप वनप्लस 15 जैसा ही है। इसमें 120W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 7,800mAh की बैटरी है, लेकिन इसमें वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है।