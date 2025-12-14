Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़oneplus 15r vs oneplus 13r check big upgrades in battery camera and more

OnePlus 15R vs 13R: सबसे बड़ी बैटरी और फुल वॉटरप्रूफ, देखें कितना अलग है नया मॉडल

OnePlus 15R vs 13R: सबसे बड़ी बैटरी और फुल वॉटरप्रूफ, देखें कितना अलग है नया मॉडल

संक्षेप:

वनप्लस इस साल को शानदार तरीके से खत्म करने के लिए तैयार है। इस सीजन की शुरुआत में OnePlus 15 लॉन्च करने के बाद, कंपनी अब अपने अगले पावर-पैक्ड फोन, OnePlus 15R को लॉन्च करने की तैयारी में है। नया मॉडल, 13R से कितना अलग होगा, चलिए जानते हैं

Dec 14, 2025 02:38 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

वनप्लस इस साल को शानदार तरीके से खत्म करने के लिए तैयार है। इस सीजन की शुरुआत में OnePlus 15 लॉन्च करने के बाद, कंपनी अब अपने अगले पावर-पैक्ड फोन, OnePlus 15R को लॉन्च करने की तैयारी में है। इसकी ऑफिशियल माइक्रोसाइट पहले ही लाइव हो चुकी है, जहां कंपनी ने इसके कई खास स्पेसिफिकेशन्स को कंफर्म कर दिया है। नया फोन, पुराने OnePlus 13R के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड देने के लिए तैयार दिख रहा है। रिफ्रेश्ड डिजाइन से लेकर एक बड़ी बैटरी तक, अपमकिंग फोन में क्या होगा खास, चलिए बताते हैं...

इससे पहले कि हम स्पेसिफिकेशन्स के बारे में और डिटेल में बात करें, आइए लॉन्च की तारीख और अवेलेबिलिटी के बारे में भी जान लेते हैं। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि OnePlus 15R भारत में 17 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है, और इसके साथ OnePlus Pad Go 2 टैबलेट भी आएगा। यह फोन लॉन्च होने के तुरंत बाद Amazon, वनप्लस इंडिया वेबसाइट और देशभर के ऑथराइज्ड रिटेल पार्टनर्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

OnePlus 15R vs OnePlus 13R: यह होगा खास

नया डिजाइन, मजबूत बिल्ड: लॉन्च से पहले, वनप्लस ने अपकमिंग वनप्लस 15R का डिजाइन दिखाया है। कंपनी ने, नए डिजाइन लैंग्वेज में 13R पर मिलने वाले बड़े गोल कैमरा मॉड्यूल को हटा दिया गया है और इसकी जगह वनप्लस 15 जैसा ही एक स्लीक चौकोर कटआउट दिया गया है। इसमें एक फ्लैट मेटल फ्रेम होने की संभावना है, जो इसे ज्यादा टिकाऊ बनाएगा और प्रीमियम फील देगा। नीचे देखें फोन का पूरा लुक।

यह अपग्रेड सिर्फ दिखने में ही नहीं है, रिपोर्ट के अनुसार 15R में IP66, IP68, IP69, और IP69K रेटिंग होंगी, जो 13R की IP65 रेटिंग से काफी बेहतर है। इसका मतलब है कि यह अपने पिछले मॉडल की तुलना में धूल और पानी से ज्यादा बेहतर तरीके से सुरक्षित रहेगा, जिससे यह रोजाना इस्तेमाल के लिए ज्यादा परफेक्ट और मजबूत साथी बनेगा।

read moreये भी पढ़ें:
सबसे सस्ता 100Mbps ब्रॉडबैंड, 4000GB तक डेटा और ढेर सारे OTTs; कीमत ₹599 से शुरू

परफॉर्मेंस: कंपनी ने कंफर्म किया है कि फोन क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट पर चलेगा, जो वनप्लस 13R में इस्तेमाल हुए स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 से काफी बेहतर है। यह चिपसेट नेक्स्ट-जेनरेशन परफॉर्मेंस, बेहतर थर्मल एफिशिएंसी और एडवांस्ड AI कैपेबिलिटी का वादा करता है। इसे LPDDR5X अल्ट्रा रैम और UFS 4.1 स्टोरेज के साथ पेयर किया जाएगा, जिससे बहुत तेज मल्टीटास्किंग, स्मूथ गेमिंग और लगभग तुरंत ऐप लोडिंग सुनिश्चित होगी।

बैटरी अपग्रेड: इस साल बैटरी लाइफ में जबर्दस्त सुधार हो रहा है। वनप्लस 15R में 7400mAh की बैटरी होगी, जो वनप्लस डिवाइस में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी है, यह वनप्लस 15 की 7,300mAh बैटरी से भी बड़ी है और 13R में मिलने वाली 6,000mAh बैटरी से कहीं ज्यादा है।

कंपनी का कहना है कि यह बैटरी लंबे गेमिंग, स्ट्रीमिंग और प्रोडक्टिविटी सेशन के लिए डिजाइन की गई है। इसमें एनोड में 15 प्रतिशत सिलिकॉन के साथ सिलिकॉन नैनोस्टैक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह चार साल इस्तेमाल के बाद भी अपनी कम से कम 80 प्रतिशत कैपेसिटी बनाए रखती है। उम्मीद है कि यह डिवाइस 80W फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा, जिससे बड़ी कैपेसिटी के बावजूद डाउनटाइम कम से कम रहेगा।

डिस्प्ले: सामने की तरफ, वनप्लस 15R में 6.7-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले होने की उम्मीद है, जिसका रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज होगा, जो इसे OnePlus 15 के बराबर बनाता है। यह 13R के 6.78-इंच 120 हर्ट्ज पैनल से थोड़ा बेहतर अपग्रेड है और इससे स्क्रॉलिंग से लेकर गेमिंग तक सब कुछ ज्यादा स्मूथ लगेगा। स्क्रीन बेहतर आउटडोर विजिबिलिटी के लिए 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस तक जा सकती है और रात में आरामदायक इस्तेमाल के लिए 1 निट तक डिम हो सकती है। इसमें TV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0 सर्टिफिकेशन भी है, जो उन यूजर्स की आंखों पर पड़ने वाले स्ट्रेन को कम करता है जो लंबे समय तक अपने फोन को देखते रहते हैं।

read moreये भी पढ़ें:
सिर्फ ₹11,000 में 40 इंच Smart TV, यहां 15 हजार से कम में मिल रहे ये पांच मॉडल

कैमरा और इमेजिंग में बदलाव: कैमरे के मामले में, वनप्लस 15R एक बेहतर डुअल-कैमरा सिस्टम लेकर आएगा। इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सेल का सोनी IMX906 प्राइमरी सेंसर होने की उम्मीद है, जिसके साथ 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड लेंस होगा। सामने की तरफ, सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32-मेगापिक्सेल का कैमरा होने की संभावना है। हालांकि यह 13R के ट्रिपल-कैमरा सेटअप (जिसमें टेलीफोटो लेंस था) से एक बदलाव है, लेकिन नए सेंसर और बेहतर प्रोसेसिंग से अलग-अलग लाइटिंग कंडीशन में भी ज्यादा बेहतर फोटोग्राफी का अनुभव मिल सकता है।

OnePlus 15R: इतनी हो सकती है कीमत

वनप्लस 15R की भारत में कीमत 45,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच होने की उम्मीद है, जो 13R की 42,999 रुपये की लॉन्च कीमत से थोड़ी ज्यादा है। बेहतर चिपसेट, बड़ी बैटरी और अपग्रेडेड डिजाइन को देखते हुए यह बढ़ोतरी सही भी लगती है। लॉन्च में बस कुछ ही दिन बचे हैं, OnePlus 15R इस सीरीज के लिए एक बड़ा कदम साबित होने वाला है, जो फ्लैगशिप-लेवल की पावर को प्रैक्टिकल एंड्योरेंस और एक नए डिजाइन के साथ मिलाता है। जो लोग अपग्रेड करने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह दिसंबर में देखने लायक OnePlus हो सकता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें

