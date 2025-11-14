Hindustan Hindi News
फिर तहलका मचाएगी OnePlus, अब लॉन्च करेगी यह फोन, सामने आई डिटेल

फिर तहलका मचाएगी OnePlus, अब लॉन्च करेगी यह फोन, सामने आई डिटेल्स

संक्षेप: OnePlus 15R india launch soon: वनप्लस ने हाल ही में भारतीय बाजार में OnePlus 15 को लॉन्च किया है, और अब कंपनी एक नए फोन को लाने की तैयारी में जुट गई है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 15R की, जिसके जल्द ही भारत समेत वैश्विक बाजारों में लॉन्च होने की पुष्टि हो गई है।

Fri, 14 Nov 2025 02:07 PM
Arpit Soni
OnePlus 15R india launch soon: वनप्लस ने हाल ही में भारतीय बाजार में OnePlus 15 को लॉन्च किया है, और अब कंपनी एक नए फोन को लाने की तैयारी में जुट गई है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 15R की, जिसके जल्द ही भारत समेत वैश्विक बाजारों में लॉन्च होने की पुष्टि हो गई है। वनप्लस ने वनप्लस 15 के लॉन्च इवेंट में वनप्लस 15R के जल्द आने का टीजर जारी किया है। आने वाले दिनों में कीमत, लॉन्च की सही तारीख और फीचर्स जैसी अन्य डिटेल्स भी सामने आने की उम्मीद है। हालांकि, वनप्लस 15R के OnePlus Ace 6 के रीब्रांडेड मॉडल के रूप में लॉन्च होने की उम्मीद है। यह फोन क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट और 16GB तक रैम से लैस हो सकता है। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

OnePlus 15R की लॉन्च टाइमलाइन, कीमत और स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

अपने फ्लैगशिप OnePlus 15 के भारत समेत ग्लोबल लॉन्च के दौरान, कंपनी ने अपकमिंग OnePlus 15R का टीजर जारी किया था, जिससे इसके जल्द लॉन्च होने का हिंट मिलता है। इसके अलावा, एक्स पर एक पोस्ट में, टिप्स्टर योगेश बरार ने बताया है कि फोन दिसंबर के मध्य तक भारत में लॉन्च हो सकता है। इसकी कीमत OnePlus 13R के समान ही होने की उम्मीद है, जिसे इस साल जनवरी में भारत में लॉन्च किया गया था। इसके 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की शुरुआती कीमत 42,999 रुपये है।

ये भी पढ़ें:आ गया OnePlus 15, भारत का सबसे शक्तिशाली फोन, बिक्री शुरू; FREE मिल रहे ईयरबड्स
oneplus 15r india launch soon

हालांकि फोन के बारे में जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह वैश्विक बाजारों में OnePlus Ace 6 के रीब्रांडेड वर्जन के रूप में लॉन्च होगा, जिसे 27 अक्टूबर को चीन में लॉन्च किया गया था। इसलिए, हम वनप्लस ऐस 6 की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स से यह पता लगा सकते हैं कि अपकमिंग फोन में क्या-क्या मिल सकता है।

OnePlus Ace 6 की कीमत और खासियत (चीन वर्जन के अनुसार)

लॉन्च के समय, चीन में इसके 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत 2,599 युआन (लगभग 32,300 रुपये) रखी गई थी। वहीं, 16GB रैम + 256GB स्टोरेज, 12GB रैम + 512GB स्टोरेज और 16GB रैम + 512GB स्टोरेज वाले हाई-एंड वेरिएंट की कीमत क्रमशः 2,899 युआन (लगभग 36,000 रुपये), 3,099 युआन (लगभग 38,800 रुपये) और 3,399 युआन (लगभग 42,200 रुपये) थी।

दूसरी ओर, इसका टॉप-ऑफ-द-लाइन मॉडल, जिसमें 16GB रैम और 1TB इंटरनल स्टोरेज है, 3,899 युआन (लगभग 48,400 रुपये) में लॉन्च किया गया था। हालांकि, 1TB स्टोरेज कॉन्फिगरेशन अन्य देशों में उपलब्ध नहीं हो सकता है। गौरतलब है कि नया OnePlus 15 चीन में 1TB स्टोरेज वेरिएंट में भी उपलब्ध है, लेकिन यह अन्य देशों में उपलब्ध नहीं है।

ये भी पढ़ें:मात्र ₹24,999 में 55 inch Smart TV, 75 फीसदी तक सस्ते मिल रहे ये 5 मॉडल

वनप्लस ऐस 6 चीन में एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ColorOS 16 के साथ आता है, जबकि भारत और अन्य वैश्विक बाजारों में यह OxygenOS 16 के साथ आ सकता है, जो एंड्रॉयड 16 पर ही आधारित है। इसमें 6.83-इंच का फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 1.5K (1,272x2,800 पिक्सेल) है, 165 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट और 5,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। इसका रिजॉल्यूशन और स्क्रीन रिफ्रेश रेट कंपनी के फ्लैगशिप वनप्लस 15 जैसा ही है। इसमें 120W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 7,800mAh की बैटरी है, लेकिन इसमें वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है।

वनप्लस ऐस 6 में क्वालकॉम का पिछले साल का फ्लैगशिप ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट, G2 वाई-फाई चिप, 16GB तक LPDDR5X अल्ट्रा रैम और 1TB तक UFS 4.1 इंटरनल स्टोरेज है। सेफ्टी के लिए, इसमें अंडर-डिस्प्ले 3D फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। फोटो और वीडियो के लिए, फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर और 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड सेंसर है। आगे की तरफ, वनप्लस ऐस 6 में 16-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है।

Arpit Soni

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है।
