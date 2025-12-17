आ गया OnePlus 15R, सबसे बड़ी बैटरी और दमदार कैमरा, FREE मिलेंगे ईयरबड्स

संक्षेप: OnePlus ने बुधवार को हुए इवेंट में भारत में OnePlus 15R को लॉन्च किया है। फोन दिखने में अपने पिछले मॉडल से बिल्कुल अलग है और काफी खूबसूरत दिखता है। यह भारत में सबसे बड़ी बैटरी वाला वनप्लस फोन है। फोन में 7400mAh बैटरी है, जो 80W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।

OnePlus ने बुधवार को हुए इवेंट में भारत में अपने सबसे नए परफॉर्मेंस फोकस्ड फोन के तौर पर OnePlus 15R को लॉन्च किया है। फोन दिखने में अपने पिछले मॉडल से बिल्कुल अलग है और काफी खूबसूरत दिखता है। यह भारत में सबसे बड़ी बैटरी वाला वनप्लस फोन है। इसमें 7400mAh बैटरी है, जो 80W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। यह चार IP रेटिंग के साथ आता है और फुल वॉटरप्रूफ है। फोन में क्वालकॉम का तेजतर्रार स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिपसेट है। पावरफुल परफॉर्मेंस देने के साथ-साथ, OnePlus 15R में शानदार फोटोग्राफी के लिए 502 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और सेल्फी के लिए ऑटोफोकस वाला 32 मेगापिक्सेल सेंसर है। इवेंट में फोन के साथ कंपनी ने अपना नया टैब OnePlus Pad Go 2 टैबलेट भी लॉन्च किया है। चलिए यहां नए फोन के बारे में जानते हैं...

कीमत, ऑफर और पहली सेल रैम और स्टोरेज के हिसाब से कंपनी ने भारत में फोन को दो वेरिएंट 12GB+256GB और 12GB+512GB में लॉन्च किया है। कीमत की बात करें तो, 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 47,999 रुपये है, जबकि, 512GB स्टोरेज वाले टॉप-ऑफ-द-लाइन वेरिएंट की कीमत 52,999 रुपये है। कंपनी Axis Bank और HDFC Bank कार्ड पर डिस्काउंट भी दे रही है, जिससे प्रभावी कीमत 256GB मॉडल की प्रभावी कीमत 44,999 रुपये और 512GB स्टोरेज वाले मॉडल की प्रभावी कीमत 47,999 रुपये हो जाती है।

यह फोन आज प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। ग्राहक इस फोन को OnePlus.in, OnePlus Store App, Amazon.in पर ऑनलाइन और वनप्लस एक्सपीरियंस स्टोर्स, रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, विजय सेल्स, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य जैसे ऑफलाइन रिटेल पार्टनर्स पर प्री-बुक कर सकते हैं। जो ग्राहक OnePlus 15R को प्री-बुक करेंगे, उन्हें 2299 रुपये कीमत वाले OnePlus Nord Buds 3 (हार्मोनिक ग्रे) फ्री मिलेंगे। इसे चारकोल ब्लैक, मिंट ब्रीज और इलेक्ट्रिक वायलेट जैसे कलर्स में खरीदा जा सकता है। फोन भारत में 22 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से Amazon, वनप्लस इंडिया ऑनलाइन स्टोर और दूसरे ऑफलाइन रिटेल चैनल्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

OnePlus 15R की खासियत नया OnePlus 15R एक डुअल सिम फोन है, जो Android 16 पर बेस्ड OxygenOS 16 पर चलता है। यह फोन चार ओएस अपग्रेड और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है। इसमें 6.83-इंच का फुल एचडी प्लस (1272x2800 पिक्सेल) एमोलेड डिस्प्ले है जिसमें 165 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 450 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी, 19.8:9 आस्पेक्ट रेश्यो, 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन है। स्क्रीन में बेहतर आउटडोर व्यूइंग के लिए सन डिस्प्ले, रिड्यूस व्हाइट पॉइंट, मोशन क्यूज और आई कम्फर्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स भी हैं।

फोन में क्वालकॉम का ऑक्टा कोर 3nm स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट है, जो 3.8GHz की पीक क्लॉक स्पीड देता है। यह चिप 12GB LPDDR5x अल्ट्रा रैम, 512GB तक UFS 4.1 इंटरनल स्टोरेज और एड्रेनो 8 सीरीज जीपीयू के साथ आती है। इसमें नया G2 वाई-फाई चिप और टच रिस्पॉन्स चिप भी है। कंपनी का दावा है कि इस फोन को धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग दी गई है।

जहां पुराने OnePlus 13R में Hasselblad-ट्यून्ड कैमरे नहीं थे, वहीं OnePlus 15R में फ्लैगशिप OnePlus 15 मॉडल जैसा ही DetailMax इंजन है। इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सेल (f/1.8) Sony IMX906 प्राइमरी कैमरा और 112-डिग्री फील्ड-ऑफ-व्यू वाला 8-मेगापिक्सेल (f/2.2) अल्ट्रावाइड कैमरा है। यूजर्स 120 fps तक 4K रिजॉल्यूशन के वीडियो शूट कर सकते हैं। रियर कैमरे सिनेमैटिक वीडियो, मल्टी-व्यू वीडियो और वीडियो जूम शूटिंग को भी सपोर्ट करते हैं। फ्रंट में, 32-मेगापिक्सेल (f/2.0) सेल्फी कैमरा है जो 30 fps पर 4K रिजॉल्यूशन के वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है।

फोन में 7400mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी है। कंपनी का दावा है कि चार साल इस्तेमाल के बाद भी बैटरी अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी के 80 प्रतिशत पर काम करेगी। फोन में 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है। 219 ग्राम वजनी इस फोन का डाइमेंशन 163.4x77x8.3 एमएम है। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, 4G LTE, वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 6.0, एनएफसी, एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, जीपीएस और नाविक शामिल हैं। इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, कलर टेम्परेचर सेंसर, ई-कंपास, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप और इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल जैसे सेंसर भी हैं।

फोन में AI फीचर्स की भरमार OxygenOS 16, वनप्लस के सिग्नेचर स्मार्ट और स्मूथ फाउंडेशन पर इंटेलिजेंट AI क्षमताओं को पेश करके ज्यादा स्मार्ट और स्मूद बनाता है।

AI अनुभव Plus Mind पर फोकस्ड है। डेडिकेटेड Plus Key दबाकर या तीन उंगलियों से ऊपर स्वाइप करके, यूजर स्क्रीन पर किसी भी कंटेंट को तुरंत एक यूनिफाइड Mind Space नॉलेज बेस में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा, Google Gemini अब Mind Space से कनेक्ट होकर जानकारी ले सकता है और आपके सेव किए गए डेटा के आधार पर पर्सनलाइज्ड सुझाव दे सकता है - सब कुछ एक ही प्रॉम्प्ट में। उदाहरण के लिए, आप ट्रैवल प्रोग्राम बनाने में मदद मांग सकते हैं और Gemini, Mind Space से कनेक्ट होकर एक ऐसा यात्रा कार्यक्रम बनाएगा जो पर्सनलाइज्ड होगा और यूजर के अपने सेव किए गए डेटा पर आधारित होगा।

साथ ही, एलिजिबल वनप्लस यूजर बिना किसी अतिरिक्त लागत के Google AI Pro का तीन महीने का ट्रायल ले सकते हैं, जिसमें Gemini ऐप में Veo 3 और Nano Banana जैसी नई और शक्तिशाली सुविधाओं तक ज्यादा एक्सेस, NotebookLM में ज्यादा यूज लिमिट और Gmail, Docs और अन्य में Gemini शामिल है, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सके - यह सब गूगल के एक ही प्लान में।