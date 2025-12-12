8300mAh बैटरी, 32MP सेल्फी कैमरा, 165Hz डिस्प्ले के साथ आ रहा OnePlus 15R, लॉन्च से पहले कीमत-फीचर्स-डिजाइन Leak

संक्षेप: OnePlus 15R भारत में 17 दिसंबर 2025 को लॉन्च होने वाला है। फोन में Snapdragon 8 Gen 5, 165Hz OLED डिस्प्ले, 8300mAh बैटरी, 50MP कैमरा और प्रीमियम डिजाइन के साथ यह फोन 45,000 से 50,000 रुपये के बीच उपलब्ध हो सकता है। जानें डिटेल्स।

Dec 12, 2025 05:02 pm IST

OnePlus 15R All Details Leak: OnePlus अपने अगले प्रीमियम स्मार्टफोन OnePlus 15R को भारत में 17 दिसंबर 2025 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने अपने माइक्रोसाइट लाइव कर दिया है और इसके प्रमुख स्पेसिफिकेशंस भी लीक हो चुके हैं जिसमें Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, बड़ा 8300mAh बैटरी और प्रीमियम-ग्रेड डिस्प्ले शामिल हैं। यह फोन फ्लैगशिप-लेवल परफॉरमेंस प्रदान करने के साथ डिजाइन और कैमरा फीचर्स के मामले में भी दमदार अनुभव देने का दावा करता है। इसके साथ ही OnePlus 15R की कीमत और फीचर्स भारत में लीक हो गयी है।

OnePlus 15R की लॉन्च डेट और उपलब्धता OnePlus 15R को भारत में 17 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। यह फोन OnePlus Pad Go 2 के साथ एक साथ पेश होगा और लॉन्च के बाद इसे Amazon, OnePlus e-store और अन्य रिटेल पार्टनर्स के माध्यम से खरीदा जा सकता है। यह भारत में OnePlus 15 की लॉन्च के ठीक बाद आने वाला एक शानदार अपग्रेड मॉडल है, जो फ्लैगशिप-क्वॉलिटी लैवल पर परफॉर्मेंस और फीचर्स पेश करेगा।

OnePlus 15R के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स OnePlus 15R में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर होने की पुष्टि हुई है, जो आज के ज़माने के सबसे पावरफुल चिपसेट्स में से एक है। यह फोन LPDDR5X Ultra RAM और UFS 4.1 Storage सपोर्ट करेगा, जिससे डेटा ट्रांसफर स्पीड और ऐप पर्फॉर्मेंस बहुत तेज़ रहेगी। OnePlus 15R में 6.83-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलने की संभावना है, जिसमें 165Hz रिफ्रेश रेट और उच्च ब्राइटनेस स्तर मिलेगा।

OnePlus 15R में कैमरा सिस्टम की बात करें तो यह 50MP Sony IMX906 मुख्य सेंसर के साथ आएगा, जो OIS (Optical Image Stabilization) सपोर्ट के साथ बेहतर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रदान करेगा। इसके अलावा 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस भी मौजूद होगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP फ्रंट कैमरा होने की भी खबर है जो पोर्ट्रेट और सेल्फी शॉट्स के अनुभव को और बेहतर बनाएगा। OnePlus 15R की सबसे दिलचस्प फीचर्स में से एक इसकी बड़ी 8,300mAh बैटरी है, जो फोन को पूरे दिन की लंबी बैटरी लाइफ देती है। साथ ही यह फोन 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा।