बड़ा झटका! इसी महीने दूसरी बार महंगा हुआ Oneplus का ये बेस्ट सेलिंग फोन, लॉन्च के बाद से अब तक ₹7000 बढ़ गई कीमत

OnePlus 15R की कीमत में एक बार फिर बढ़ोतरी हो गई है। हैरानी की बात यह है यह फोन मई महीने में ही दूसरी बार महंगा हो गया है। वहीं लॉन्च के बाद से फोन अब 7,000 रुपए महंगा हो चुका है।

OnePlus 15R Price Hike: अगर आप वनप्लस का लेटेस्ट स्मार्टफोन OnePlus 15R खरीदने का प्लान कर रहे थे तो आपको बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि कंपनी ने 1 मई के बाद आज 18 मई को अपने प्रीमियम स्मार्टफोन OnePlus 15R की कीमत में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। खास बात यह है कि फोन लॉन्च होने के बाद से अब तक इसकी कीमत में कुल 7,000 रुपए का इजाफा हो चुका है। OnePlus 15R को कंपनी ने 47,999 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया था। वहीं 12GB RAM और 512GB स्टोरेज मॉडल 52,999 रुपए में आया था। लेकिन अब नई एक बार फिर से दोनों फोन की कीमत इसी महीने 2000 रुपए महंगी हो गई है। जानिए अब कितने रुपए में बेचा जा रहा है OnePlus 15R:

OnePlus 15R की कीमत में 1 मई को हुई थी इतने रुपए की बढ़ोतरी OnePlus 15R के बेस वैरिएंट की कीमत 1 मई से पहले 50,499 रुपए थी जो इसे बाद 52,999 रुपए हो गई है। वहीं 12GB + 512GB वेरिएंट 1 मई से 57,999 रुपए का हो गया है। यह वैरिएंट पहले 55,499 रुपए में बेचा जा रहा था।

OnePlus 15R की नई कीमत अब क्या है OnePlus 15R की कीमत में एक बार फिर इजाफा हुआ है। अब फोन का 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट 54,999 रुपए में मिलेगा। वहीं 12GB RAM और 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 59,999 रुपए हो गई है। अगर लॉन्च प्राइस से तुलना करें तो दोनों वेरिएंट अब 7,000 रुपए महंगे हो चुके हैं। कंपनी ने शुरुआत में 256GB मॉडल को 47,999 रुपए और 512GB मॉडल को 52,999 रुपए में लॉन्च किया था। ऐसे में जिन लोगों ने लॉन्च के समय यह फोन खरीदा था, उन्हें अब यह डील काफी फायदे वाली लग सकती है। वहीं नए खरीदारों के लिए यह कीमत थोड़ा बड़ा झटका साबित हो सकती है।

अचानक इतनी क्यों बढ़ गई कीमत OnePlus की तरफ से कीमत बढ़ाने के पीछे कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है। लेकिन टेक इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डॉलर की कीमत और प्रीमियम कंपोनेंट्स की वजह से कंपनी ने यह फैसला लिया हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि OnePlus अब खुद को ज्यादा प्रीमियम ब्रांड के तौर पर पेश करना चाहता है। यही वजह है कि कंपनी अपने फ्लैगशिप और R सीरीज फोन्स की कीमत धीरे-धीरे बढ़ा रही है।