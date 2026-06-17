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अब 16GB रैम में आया OnePlus का पॉपुलर फोन, लोहालाट और फुल वॉटरप्रूफ बॉडी, इतनी है कीमत

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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OnePlus अपने पॉपुलर स्मार्टफोन OnePlus 15R का नया 16GB रैम वेरिएंट लेकर आई है। नया वेरिएंट अमेजन पर मिंट ब्रीज और चारकोल ब्लैर कलर में अमेजन पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। फोन बैंक ऑफर में सस्ता मिल रहा है। देखें कीमत और खासियत

अब 16GB रैम में आया OnePlus का पॉपुलर फोन, लोहालाट और फुल वॉटरप्रूफ बॉडी, इतनी है कीमत

OnePlus स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। वनप्लस ने अपने पॉपुलर फोन का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 15R की। कंपनी ने इसका एक नया मेमोरी वैरिएंट पेश किया है। लॉन्च के समय, फोन को 12GB+256GB और 12GB+512GB रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में लॉन्च किया गया था। अब, एक तीसरा वेरिएंट लेकर आई है, जिसमें 16GB रैम और 512GB स्टोरेज है। कंपनी ने इसे अमेजन इंडिया और वनप्लस इंडिया वेबसाइट दोनों पर लिस्ट कर दिया है।

जबकि वनप्लस इंडिया वेबसाइट वर्तमान में डिवाइस को अनुपलब्ध के रूप में सूचीबद्ध करती है और अभी तक इसकी उपलब्धता की पुष्टि नहीं करती है, अमेजॅन इंडिया ने पहले ही खरीद के लिए नया संस्करण सूचीबद्ध कर दिया है। हालाँकि, यह वर्तमान में केवल अमेजन प्राइम सदस्यों के लिए उपलब्ध है।

OnePlus 15R
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इतनी है नई और पुराने मॉडल की कीमत

कीमत की बात करें तो, वनप्लस 15R के नए 16GB+512GB वेरिएंट अमेजन पर 61,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर के बाद यह 58,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। नया वेरिएंट अमेजन पर मिंट ब्रीज और चारकोल ब्लैर कलर में अमेजन पर खरीदने के लिए उपलब्ध है।

हालांकि, इसके स्पेसिफिकेशन्स पहले जैसे ही हैं। वनप्लस 15R को हाल ही में कुछ नए फीचर्स के साथ जून 2026 सिक्योरिटी पैच अपडेट मिला है। इसके अलावा, हाल ही में इसके मौजूदा वेरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। दिसंबर 2025 में लॉन्च के समय, इसके 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 47,999 रुपये और 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 52,999 रुपये थी। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद, 12GB+256GB वेरिएंट 54,999 रुपये और 12GB+512GB वेरिएंट 59,999 रुपये का हो गया है।

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चलिए अब एक नजर डालते हैं इसकी खासियत पर

OnePlus 15R की खासियत

फोन को Android 16 पर बेस्ड OxygenOS 16 के साथ लॉन्च किया गया था। लॉन्च के समय कंपनी ने कहा था कि यह फोन चार ओएस अपग्रेड और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है। इसमें 6.83-इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले है जिसमें 165 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन है। फोन में क्वालकॉम का ऑक्टा कोर 3nm स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट है। फोन में एड्रेनो 8 सीरीज जीपीयू के साथ G2 वाई-फाई चिप और टच रिस्पॉन्स चिप भी है। कंपनी का दावा है कि इस फोन को धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग दी गई है।

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फोटोग्राफी के लिए, फोन में OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल Sony IMX906 प्राइमरी कैमरा और 112-डिग्री फील्ड-ऑफ-व्यू वाला 8-मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड कैमरा है। सेल्फी के लिए, 32-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। फोन में 7400mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी है। दावा है कि चार साल इस्तेमाल के बाद भी बैटरी अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी के 80 प्रतिशत पर काम करेगी। फोन में 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है।

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अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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