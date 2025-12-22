OnePlus के नए फोन की पहली सेल, 3 हजार रुपये का डिस्काउंट, मिलेगी 7400mAh की बैटरी
वनप्लस 15R आज से सेल के लिए उपलब्ध हो गया है। पहली सेल में आप इस फोन को 3 हजार रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं। वनप्लस का यह फोन 7400mAh की बैटरी और 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा जैसे धांसू फीचर्स से लैस है।
वनप्लस ने 17 दिसंबर को भारत में अपने नए फोन- OnePlus 15R को लॉन्च किया है। आज से यह फोन ओपन सेल के लिए उपलब्ध हो गया है। इसे आप अमेजन इंडिया और कंपनी के ऑफिशियल ई-स्टोर से खरीद सकते हैं। फोन दो वेरिएंट- 12जीबी + 256जीबी और 12जीबी + 512जीबी में आता है। इसके 256जीबी स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 47999 रुपये और 512जीबी स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 52999 रुपये है। पहली सेल में आप इस फोन को सीधे 3 हजार रुपये के इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। वनप्लस का यह फोन 7400mAh की बैटरी और 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा जैसे धांसू फीचर्स से लैस है। आइए जानते हैं डीटेल।
वनप्लस 15R के फीचर और स्पेसिफिकेशन
कंपनी इस फोन में 2800 x 1272 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.83 इंच का 1.5K एमोलेड डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 165Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कंपनी इसमें गोरिल्ला ग्लास 7i दे रही है। फोन 12जीबी LPDDR5X अल्ट्रा रैम और 512जीबी के UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस देखने को मिलेगा। वहीं, सेल्फी के लिए आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा।
वनप्लस का यह फोन 7400mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 80 वॉट की सुपरफास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन IP66/68/69/69K डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड OxygenOS 16 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में कंपनी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे रही है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 6.0, जीपीएस, एनएफसी और यूएसबी टाइप-C जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। फोन तीन कलर ऑप्शन चारकोल ब्लैक, मिंट ब्रीज और इलेक्ट्रिक वॉइलेट में आता है।
