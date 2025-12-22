Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़oneplus 15r featuring 7400mah battery 80w charging and 32mp selfie camera goes on sale
OnePlus के नए फोन की पहली सेल, 3 हजार रुपये का डिस्काउंट, मिलेगी 7400mAh की बैटरी

OnePlus के नए फोन की पहली सेल, 3 हजार रुपये का डिस्काउंट, मिलेगी 7400mAh की बैटरी

संक्षेप:

वनप्लस 15R आज से सेल के लिए उपलब्ध हो गया है। पहली सेल में आप इस फोन को 3 हजार रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं। वनप्लस का यह फोन 7400mAh की बैटरी और 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा जैसे धांसू फीचर्स से लैस है।

Dec 22, 2025 12:04 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹47999

₹54999

खरीदिये

OnePlus Ace 6T

OnePlus Ace 6T

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹44999

और जाने

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47999

₹54999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹43999

खरीदिये

OnePlus 13T

OnePlus 13T

  • checkCloud Ink Black
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹49999

और जाने

वनप्लस ने 17 दिसंबर को भारत में अपने नए फोन- OnePlus 15R को लॉन्च किया है। आज से यह फोन ओपन सेल के लिए उपलब्ध हो गया है। इसे आप अमेजन इंडिया और कंपनी के ऑफिशियल ई-स्टोर से खरीद सकते हैं। फोन दो वेरिएंट- 12जीबी + 256जीबी और 12जीबी + 512जीबी में आता है। इसके 256जीबी स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 47999 रुपये और 512जीबी स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 52999 रुपये है। पहली सेल में आप इस फोन को सीधे 3 हजार रुपये के इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। वनप्लस का यह फोन 7400mAh की बैटरी और 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा जैसे धांसू फीचर्स से लैस है। आइए जानते हैं डीटेल।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹47999

₹54999

खरीदिये

OnePlus Ace 6T

OnePlus Ace 6T

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹44999

और जाने

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47999

₹54999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹43999

खरीदिये

OnePlus 13T

OnePlus 13T

  • checkCloud Ink Black
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹49999

और जाने

वनप्लस 15R के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 2800 x 1272 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.83 इंच का 1.5K एमोलेड डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 165Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कंपनी इसमें गोरिल्ला ग्लास 7i दे रही है। फोन 12जीबी LPDDR5X अल्ट्रा रैम और 512जीबी के UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस देखने को मिलेगा। वहीं, सेल्फी के लिए आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा।

ये भी पढ़ें:इस साल के टॉप 3 किफायती फोन, मिलेगी 12GB तक रैम, कीमत 8 हजार रुपये से कम

वनप्लस का यह फोन 7400mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 80 वॉट की सुपरफास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन IP66/68/69/69K डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड OxygenOS 16 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में कंपनी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे रही है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 6.0, जीपीएस, एनएफसी और यूएसबी टाइप-C जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। फोन तीन कलर ऑप्शन चारकोल ब्लैक, मिंट ब्रीज और इलेक्ट्रिक वॉइलेट में आता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gadgets Hindi News OnePlus

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।