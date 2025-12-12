32MP सेल्फी कैमरे के साथ आ रहा OnePlus 15R, मिलेगी 7400mAh की सबसे बड़ी बैटरी

संक्षेप: OnePlus का धाकड़ स्मार्टफोन OnePlus 15R भारतीय बाजार में 17 दिसंबर को लॉन्च होने के लिए तैयार है। नप्लस ने आज कंफर्म किया है कि अपकमिंग फ्लैगशिप, वनप्लस 15R में R-सीरीज डिवाइस में अब तक का सबसे एडवांस्ड सेल्फी कैमरा लगा है।

Dec 12, 2025 07:52 pm IST

OnePlus का धाकड़ स्मार्टफोन OnePlus 15R भारतीय बाजार में 17 दिसंबर को लॉन्च होने के लिए तैयार है। फोन की माइक्रोसाइट Amazon पर लाइव है, जहां कंपनी इसके खास फीचर्स का खुलासा कर रही है। वनप्लस ने आज कंफर्म किया है कि अपकमिंग फ्लैगशिप, वनप्लस 15R में R-सीरीज डिवाइस में अब तक का सबसे एडवांस्ड सेल्फी कैमरा लगा है। वनप्लस 15R, दमदार परफॉर्मेंस और दमदार फोटोग्राफी को मिलाकर वनप्लस 15 सीरीज में एक बढ़िया एडिशन है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए एक नजर डालते हैं...

पहला R-सीरीज फोन जिसमें इतना तगड़ा सेल्फी कैमरा वनप्लस 15R पहला R-सीरीज डिवाइस है जिसमें 32 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है, जो वनप्लस 13R के 16 मेगापिक्सेल सेंसर के मेगापिक्सेल काउंट को दोगुना कर देता है। इसके अलावा, कैमरे में ऑटोफोकस फीचर है, जो R-सीरीज में पहली बार है, जिसका मतलब है कि वनप्लस 15R से ली गई सेल्फी बहुत साफ होंगी। आखिर में, वनप्लस 15R पहला R-सीरीज डिवाइस भी है जो अपने सेल्फी कैमरे का इस्तेमाल करके 30 फ्रेम प्रति सेकंड तक 4K वीडियो शूट करता है, जो वनप्लस 13R पर देखे गए 1080p वीडियो से काफी ज्यादा रिजॉल्यूशन वाला है।

स्मूद एमोलेड डिस्प्ले सबसे एडवांस्ड सेल्फी कैमरे के अलावा, OnePlus 15R में वही DetailMax Engine है जो सबसे पहले OnePlus 15 में देखा गया था। इसका मतलब है कि इसमें वही एडवांस्ड कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी एल्गोरिदम, अल्ट्रा क्लियर मोड, क्लियर बर्स्ट, और क्लियर नाइट इंजन हैं, जो यूजर्स की फोटोग्राफी को सच में बेहतर बनाते हैं, साथ ही इसके मेन कैमरे पर 4K 120 फ्रेम प्रति सेकंड रिकॉर्ड करने की क्षमता भी है - ये सभी 165 हर्ट्ज 1.5K AMOLED डिस्प्ले पर शानदार दिखेंगे।

सबसे बड़ी बैटरी, प्रोसेसर भी दमदार वनप्लस 15R दुनिया का पहला ऐसा डिवाइस है जिसमें को-डिफाइंड और को-ऑप्टिमाइज्ड Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट है। इसमें OnePlus G2 Wi-Fi चिप भी है, जो आप कहीं भी हों, मजबूत Wi-Fi कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है, और टच रिस्पॉन्स चिप है, जो OnePlus 15R को दूसरे डिवाइस के मुकाबले काफी तेजी से टच सेंस करने में मदद करती है। फोन के भारतीय वेरिएंट में 7400mAh की बैटरी मिलेगी, जो भारत में बिकने वाले किसी भी वनप्लस फोन में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी है। कंपनी का दावा है कि इसे धरती के सबसे मुश्किल माहौल में भी काम करने और चार साल बाद भी कम से कम 80% कैपेसिटी के साथ चलने के लिए बनाया गया है।