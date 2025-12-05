Hindustan Hindi News
OnePlus 15R में सबसे बड़ी बाहुबली बैटरी, पहला जिसमें यह प्रोसेसर, कंपनी ने बताई डिटेल

OnePlus 15R में सबसे बड़ी बाहुबली बैटरी, पहला जिसमें यह प्रोसेसर, कंपनी ने बताई डिटेल

संक्षेप:

OnePlus ने आज बताया कि उसका अपकमिंग फ्लैगशिप वनप्लस 15R, वनप्लस फोन में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी के साथ आएगा। यह 7400mAh की बड़ी बैटरी पैक करेगा। कंपनी यह भी कंफर्म कर चुकी है कि यह दुनिया का पहला फोन है जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट के साथ आएगा।

Dec 05, 2025 07:50 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage

₹49999

और जाने

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 14 Pro

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹51999

खरीदिये

discount

9% OFF

OnePlus 13s

OnePlus 13s

  • checkBlack Velvet
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹52998

₹57999

खरीदिये

discount

21% OFF

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A56

  • checkAwesome Pink
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹44999

₹56999

खरीदिये

OnePlus 13T

OnePlus 13T

  • checkCloud Ink Black
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹49999

और जाने

OnePlus भारतीय बाजार में अपने नए फोन के तौर पर OnePlus 15R को लॉन्च करने के लिए तैयार है। फोन को भारत में 17 दिसंबर को OnePlus Pad Go 2 टैबलेट के साथ डेब्यू करेगा। आज कंपनी ने वनप्लस 15R की बैटरी कैपेसिटी का खुलासा कर दिया है। वनप्लस ने आज बताया कि उसका अपकमिंग फ्लैगशिप वनप्लस 15R, वनप्लस फोन में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी के साथ आएगा। फोन 7400mAh की बड़ी बैटरी पैक करेगा। इतना ही नहीं, फोन में 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ 1.5K रिजॉल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा।

सबसे बड़ी बैटरी वाला वनप्लस फोन

कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि OnePlus 15R में 7400mAh की बैटरी है, जो वनप्लस की 80W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी से लैस है। कंपंनी ने यह भी दावा किया है कि इसे धरती के सबसे मुश्किल माहौल में चलने के लिए बनाया गया है और यह चार साल बाद भी कम से कम 80% कैपेसिटी के साथ चलती रहेगी। इसे सिलिकॉन नैनोस्टैक टेक्नोलॉजी से भी बनाया गया है, जिसके एनोड के अंदर 15 फीसदी सिलिकॉन कंटेंट है, जो बेहतरीन एनर्जी डेंसिटी देता है।

ये भी पढ़ें:₹10,000 से कम में मिल रहे इतने सारे 5G फोन, मिलेगी 8GB तक रैम, लिस्ट

वनप्लस ने यह भी बताया कि वनप्लस 15R का कैमरा 4K रिजॉल्यूशन पर 120 फ्रेम प्रति सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, जो पहले सिर्फ वनप्लस 15 में देखा गया था, जिससे यह पता चलता है कि वनप्लस 15R सच में ब्रांड का सबसे वैल्यू वाला फ्लैगशिप है। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि यह IP66 + IP68 + IP69 + IP69K डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आएगा और कंपनी इसकी डिस्प्ले पर लाइफ टाइम वारंटी भी ऑफर करेगी।

OnePlus 15R की 7400mAh बड़ी बैटरी और शानदार वीडियो रिकॉर्डिंग की क्षमता के अलावा, कंपनी यह भी कंफर्म कर चुकी है कि OnePlus 15R में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 मोबाइल प्लेटफॉर्म मिलेगा। दावा है कि OnePlus 15R इस चिपसेट के साथ दुनिया में लॉन्च होने वाला पहला फोन है। वनप्लस और क्वालकॉम ने 24 महीनों में स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 को मिलकर बनाया और को-ऑप्टिमाइज किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि OnePlus 15R में स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 एकदम सही फिट होगा।

OnePlus 15R को शानदार बनाने वाली एक और चीज है इसका शानदार 165 हर्ट्ज 1.5K AMOLED डिस्प्ले, जिसमें 450 पीपीआई (पिक्सल प्रति इंच) डेंसिटी और 1800 निट्स की ब्राइटनेस से लेकर डिफॉल्ट रूप से 2 निट्स या रिड्यूस व्हाइट पॉइंट एक्टिवेट होने पर 1 निट्स तक जाने की क्षमता है। यह डिस्प्ले, जिसे TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0 सर्टिफिकेशन मिला है, किसी भी कंटेंट को शानदार दिखाता है और आपके कंटेंट के साथ-साथ आपकी आंखों का भी ध्यान रखता है।

ये भी पढ़ें:टूट पड़े ग्राहक, Sale में 53000 रुपये तक सस्ते मिल रहे Google Pixel फोन, लिस्ट

फोन में प्लस माइंड का सपोर्ट भी

आखिर में, OnePlus 15R के प्लस माइंड को सपोर्ट करने का भी खुलासा हुआ है, यह OnePlus AI टेक्नोलॉजी चीजों को आसान बनाने में मदद करने के लिए है। जिन यूजर्स पर कंटेंट, फीड और डेटा के पेज भर जाते हैं, वे प्लस की को एक सिंपल टैप करके अपने फोन स्क्रीन पर जो कुछ भी है उसे सेफ रखने के लिए प्लस माइंड को भेज सकते हैं। प्लस माइंड फिर डेटा को एनालाइज कर सकता है और उस पर एक्शन लेने में मदद कर सकता है, जिसमें कैलेंडर इनवाइट बनाना, साथ ही बाद में डेटा ढूंढना पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाना शामिल है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
