OnePlus 15R में सबसे बड़ी बाहुबली बैटरी, पहला जिसमें यह प्रोसेसर, कंपनी ने बताई डिटेल

Dec 05, 2025 07:50 pm IST

OnePlus भारतीय बाजार में अपने नए फोन के तौर पर OnePlus 15R को लॉन्च करने के लिए तैयार है। फोन को भारत में 17 दिसंबर को OnePlus Pad Go 2 टैबलेट के साथ डेब्यू करेगा। आज कंपनी ने वनप्लस 15R की बैटरी कैपेसिटी का खुलासा कर दिया है। वनप्लस ने आज बताया कि उसका अपकमिंग फ्लैगशिप वनप्लस 15R, वनप्लस फोन में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी के साथ आएगा। फोन 7400mAh की बड़ी बैटरी पैक करेगा। इतना ही नहीं, फोन में 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ 1.5K रिजॉल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा।

सबसे बड़ी बैटरी वाला वनप्लस फोन कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि OnePlus 15R में 7400mAh की बैटरी है, जो वनप्लस की 80W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी से लैस है। कंपंनी ने यह भी दावा किया है कि इसे धरती के सबसे मुश्किल माहौल में चलने के लिए बनाया गया है और यह चार साल बाद भी कम से कम 80% कैपेसिटी के साथ चलती रहेगी। इसे सिलिकॉन नैनोस्टैक टेक्नोलॉजी से भी बनाया गया है, जिसके एनोड के अंदर 15 फीसदी सिलिकॉन कंटेंट है, जो बेहतरीन एनर्जी डेंसिटी देता है।

वनप्लस ने यह भी बताया कि वनप्लस 15R का कैमरा 4K रिजॉल्यूशन पर 120 फ्रेम प्रति सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, जो पहले सिर्फ वनप्लस 15 में देखा गया था, जिससे यह पता चलता है कि वनप्लस 15R सच में ब्रांड का सबसे वैल्यू वाला फ्लैगशिप है। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि यह IP66 + IP68 + IP69 + IP69K डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आएगा और कंपनी इसकी डिस्प्ले पर लाइफ टाइम वारंटी भी ऑफर करेगी।

OnePlus 15R की 7400mAh बड़ी बैटरी और शानदार वीडियो रिकॉर्डिंग की क्षमता के अलावा, कंपनी यह भी कंफर्म कर चुकी है कि OnePlus 15R में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 मोबाइल प्लेटफॉर्म मिलेगा। दावा है कि OnePlus 15R इस चिपसेट के साथ दुनिया में लॉन्च होने वाला पहला फोन है। वनप्लस और क्वालकॉम ने 24 महीनों में स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 को मिलकर बनाया और को-ऑप्टिमाइज किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि OnePlus 15R में स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 एकदम सही फिट होगा।

OnePlus 15R को शानदार बनाने वाली एक और चीज है इसका शानदार 165 हर्ट्ज 1.5K AMOLED डिस्प्ले, जिसमें 450 पीपीआई (पिक्सल प्रति इंच) डेंसिटी और 1800 निट्स की ब्राइटनेस से लेकर डिफॉल्ट रूप से 2 निट्स या रिड्यूस व्हाइट पॉइंट एक्टिवेट होने पर 1 निट्स तक जाने की क्षमता है। यह डिस्प्ले, जिसे TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0 सर्टिफिकेशन मिला है, किसी भी कंटेंट को शानदार दिखाता है और आपके कंटेंट के साथ-साथ आपकी आंखों का भी ध्यान रखता है।