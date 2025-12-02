लॉन्च से पहले कंपनी ने खुद किया OnePlus 15R और Pad Go 2 के सभी फीचर्स का खुलासा, 165Hz स्क्रीन, 8000mAh बैटरी से लैस

संक्षेप: OnePlus 15R और Pad Go 2 भारत में 17 दिसंबर को लॉन्च हो रहे हैं। वनप्लस का नया फ्लैगशिप फोन Snapdragon 8 Gen 5, 165Hz OLED डिस्प्ले, 7800mAh बैटरी के साथ आएगा तो वहीं 5G टैबलेट, Stylus के साथ मिड-रेंज में तहलका मचाएगा।

OnePlus 15R and Pad Go 2 Specifications Revealed: 2025 के आखिर में टेक दुनिया में फिर हलचल होने वाली है। OnePlus 17 दिसंबर 2025 अपने नए स्मार्टफोन OnePlus 15R के साथ ही OnePlus Pad Go 2 टैबलेट को भी भारत में लॉन्च करेगी। यह फोन और टैबलेट दोनों ही सेगमेंट में धमाल मचाने वाले हैं। चाहे आप हाई-परफॉर्मेंस फोन चाहते हों, बजट-स्मार्ट टैबलेट चाहिए, या एक ऐसा डिवाइस जो गेमिंग, काम और डेली-यूज तीनों पूरे करे तो वनप्लस 15R + Pad Go 2 आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हैं।

OnePlus 15R को लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि यह दुनिया का पहला फोन होगा जिसमें नया Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट मिलेगा। इसके साथ मिल रही है Triple-chip Technology, Detailmax Engine और 165Hz का बेहद स्मूद AMOLED डिस्प्ले। वहीं दूसरी तरफ OnePlus Pad Go 2 भी अपने शानदार 12.1-इंच 2.8K Dolby Vision डिस्प्ले और Open Canvas सॉफ्टवेयर की वजह से पहले से ज्यादा पावरफुल बनकर आ रहा है।

कंपनी ने अपनी 12th Anniversary पर एक नया OnePlus Run 2.0 गेम भी लॉन्च किया है, और कहा जा रहा है कि इस गेम के जरिए यूजर्स OnePlus 15R, Pad Go 2 और OnePlus 15 जैसे इनाम जीत सकते हैं। कुल मिलाकर OnePlus अपने फैंस के लिए दिसंबर को बेहद खास बनाने वाला है।

OnePlus 15R के फीचर्स OnePlus 15R को कंपनी ने फ्लैगशिप-क्वालिटी फोन में रखा है। 15R में नया Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट होगा। डिस्प्ले की बात करें, तो 6.83 इंच का LTPS AMOLED पैनल, 1.5K रेज़ॉल्यूशन और 165Hz रिफ्रेश रेट की जानकारी सामने आई है यानी गेमिंग, वीडियो या दिन-दिन के यूज़ में स्मूद एक्सपीरियंस। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 15R में तकरीबन 7800–8000mAh की बैटरी हो सकती है यानी बैटरी लाइफ का झंझट नहीं रहेगा।

कंपनी ने बताया कि OnePlus 15R में वही Detailmax Engine मिलेगा जिसे OnePlus 15 में बहुत पसंद किया गया था। इसका मतलब फोटोग्राफी एकदम DSLR-लेवल की होगी। इसमें Ultra Clear Mode, Clear Burst और Clear Night Engine जैसी एडवांस तकनीकें शामिल होंगी, जिससे रात की तस्वीरें और भी साफ आएंगी।