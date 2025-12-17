आज OnePlus 15R और Pad Go 2 का लॉन्च; 7400mAh बैटरी, 32MP सेल्फी कैमरा जैसे अनगिनत कमाल के फीचर्स से लैस

संक्षेप: OnePlus 15R स्मार्टफोन और OnePlus Pad Go 2 टैबलेट भारत में आज लॉन्च होंगे। दोनों डिवाइसेज़ में Snapdragon 8 Gen 5, 165Hz AMOLED डिस्प्ले, 12.1-इंच 2.8K स्क्रीन, 10,050mAh बैटरी और Stylus सपोर्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं।

OnePlus आज अपने OnePlus 15R स्मार्टफोन और OnePlus Pad Go 2 टैबलेट को भारत में लॉन्च करने जा रहा है। यह लॉन्च बेंगलुरु में एक बड़ा ऑफ़लाइन इवेंट होगा, जिसे आप घर बैठे लाइव स्ट्रीम के जरिए भी देख सकते हैं। OnePlus 15R को कंपनी की 12वीं सालगिरह के मौके पर पेश किया जाएगा और यह डिवाइस Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 165 Hz AMOLED डिस्प्ले और महत्वपूर्ण कैमरा तथा बैटरी अपग्रेड के साथ काफी आकर्षक दिखता है। वहीं Pad Go 2 टैबलेट एक प्रीमियम-लेवल डिस्प्ले, बड़े बैटरी और स्टाइलस सपोर्ट के साथ आएगा।

OnePlus 15R में 1.5 K AMOLED स्क्रीन, Snapdragon 8 Gen 5 चिप, Plus Mind AI फीचर्स और बेहतर बैटरी लाइफ जैसी खूबियाँ शामिल होंगी, जिससे यह आगामी फ्लैगशिप-क्वालिटी अनुभव देता दिख रहा है। Pad Go 2 टैबलेट में 12.1-इंच 2.8K डिस्प्ले, Dolby Vision सपोर्ट, Dimensity-series प्रोसेसर, और 10,050mAh बैटरी जैसी फीचर्स के साथ Stylus सपोर्ट भी शामिल हैं, जिससे मल्टीटास्किंग और क्रिएटिव काम आसान होगा।

कैसे देखें लाइव स्ट्रीम और इवेंट डिटेल OnePlus का लॉन्च इवेंट 17 दिसंबर 2025 को भारत समय शाम 7pm पर शुरू होगा। इसे कंपनी के ऑफिशियल YouTube चैनल (OnePlus India) पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, जहां से आप इवेंट को रियल-टाइम में देख सकते हैं।

OnePlus 15R के फीचर्स (लीक) OnePlus 15R सबसे बड़ी बात यह है कि यह Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट के साथ आएगा यह एक टॉप-टियर प्रोसेसर है जो हाई-एंड परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी दोनों देता है, खासकर गेमिंग, मल्टीटास्किंग और AI-आधारित फीचर्स में। फोन में 1.5 K AMOLED डिस्प्ले मिलेगा जो 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। इससे UI बहुत स्मूद लगेगा, और गेमिंग तथा वीडियो के दौरान विज़ुअल्स बहुत जीवंत दिखाई देंगे।

OnePlus 15R के बारे में कहा जा रहा है कि यह एक बड़ी 7800-8000 mAh बैटरी पैक करेगा, जिससे हाई-इंटेंसिटी उपयोग के दौरान भी लंबे समय तक बैकअप मिलेगा। इसके साथ AI-सक्षम फीचर्स और Detailmax जैसी फोटोग्राफी तकनीकें भी मिल सकती हैं। फोन में 32MP सेल्फी कैमरा होगा।

OnePlus Pad Go 2 के फीचर्स (लीक) Pad Go 2 में 12.1-इंच 2.8K LCD डिस्प्ले मिलेगा, जो Dolby Vision सपोर्ट के साथ आता है। Tablet में एक सक्षम Dimensity-series प्रोसेसर के साथ 5G सपोर्ट भी आशा की जा रही है, जिससे तेज इंटरनेट और मल्टीटास्किंग का अनुभव मिलेगा।Pad Go 2 अपने सीरीज में पहली बार Stylus सपोर्ट लेकर आ रहा है, जिससे नोट-टेकिंग, ड्रॉइंग और प्रोडक्टिविटी काम आसान होगा। इस टैबलेट में बड़ी 10,050 mAh बैटरी है, जिसकी वजह से लंबी वीडियो व्यूइंग, म्यूजिक प्लेबैक और स्टैंडबाय टाइम मिलता है।