7400mAh बैटरी, Fiberglass बॉडी, DSLR जैसे कैमरा के साथ भारत आ रहा OnePlus 15R Ace Edition, जानें कब होगा लॉन्च
OnePlus 15R Ace Edition भारत में 17 दिसंबर को लॉन्च होगा। इसमें 165Hz AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5, प्रीमियम डिजाइन और दमदार कैमरा फीचर्स मिलेंगे। डिटेल में जानिये सभी फीचर्स:
OnePlus ने आखिरकार भारत में अपने नए स्मार्टफोन OnePlus 15R Ace Edition की लॉन्च डेट का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। कंपनी ने बताया कि यह फोन 17 दिसंबर 2025 को भारत में लॉन्च होगा। इसके साथ ही उसी दिन OnePlus 15R और OnePlus Pad Go 2 टैबलेट भी पेश किए जाएंगे। फोन को ग्राहक Amazon और OnePlus India की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से खरीद सकेंगे। कंपनी इसे एक प्रीमियम-ग्रेड हाई-परफॉर्मेंस फोन के तौर पर पेश कर रही है।
OnePlus 15R Ace Edition तीन शानदार रंग में आएगा
OnePlus 15R Ace Edition को भारत में तीन रंग विकल्पों के साथ पेश किया जा रहा है:
Electric Violet (नया स्पेशल एडिशन)
Charcoal Black
Mint Green
Electric Violet कलर वेरिएंट के साथ फोन में बैक पैनल पर फाइबर-ग्लास जैसा प्रीमियम फिनिश और खास “Ace” ब्रांडिंग दी गई है, जो इसे बाकी मॉडल्स से अलग बनाती है।
OnePlus 15R Ace Edition की लॉन्च डेट
OnePlus ने आधिकारिक तौर पर कन्फर्म कर दिया है कि OnePlus 15R Ace Edition भारत में 17 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी इस फोन को अपनी प्रीमियम-मिडरेंज कैटेगरी में पेश कर रही है और यह Amazon तथा OnePlus India की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इस फोन के साथ OnePlus 15R और OnePlus Pad Go 2 भी उसी दिन लॉन्च किए जाएंगे। Ace Edition को खास बनाने वाली बात इसका नया कलर और डिजाइन फिनिश है।
OnePlus 15R Ace Edition के फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो OnePlus 15R Ace Edition में वही स्पेसिफिकेशन्स मिलते हैं जो स्टैंडर्ड OnePlus 15R मॉडल में हैं। फोन में 6.7-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो 165Hz अल्ट्रा-स्मूथ रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। यह डिस्प्ले 1,800 nits तक की हाई ब्राइटनेस प्रदान करता है, जिससे धूप में भी स्क्रीन साफ दिखती है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm का लेटेस्ट Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग में फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही फोन में G2 Wi-Fi चिप और टच रिस्पॉन्स चिप भी दी गई है ताकि नेटवर्क और टच एक्सपीरियंस और बेहतर हो सके।
कैमरा क्षमताओं की बात करें तो इसमें OnePlus की नई DetailMax Engine इमेजिंग तकनीक दी गई है, जिसमें Ultra Clear Mode, Clear Burst और Clear Night Mode जैसे सुधार शामिल हैं। यह फोन मूल रूप से चीन में लॉन्च किए गए OnePlus Ace 6T का रीब्रांडेड वर्ज़न है, जिसका डिज़ाइन भारतीय मार्केट के लिए कस्टमाइज किया गया है।
