बवाल मचाने आ रहा OnePlus का यह नया फोन, मिलेगी 7300mAh की बैटरी, वायरलेस चार्जिंग भी
oneplus 15 will offer 7300mah battery with 120w fast charging and 50w wireless charging according to a leak

बवाल मचाने आ रहा OnePlus का यह नया फोन, मिलेगी 7300mAh की बैटरी, वायरलेस चार्जिंग भी

वनप्लस 15 की बैटरी के बारे में बड़ी लीक सामने आई है। टिपस्टर के अनुसार यह फोन 7300mAh की बैटरी से लैस होगा। फोन 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। साथ ही इसमें कंपनी 50W की वायरलेस चार्जिंग भी देने वाली है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 07:48 AM
बवाल मचाने आ रहा OnePlus का यह नया फोन, मिलेगी 7300mAh की बैटरी, वायरलेस चार्जिंग भी

वनप्लस फैन्स को कंपनी के नए स्मार्टफोन- OnePlus 15 का बेसब्री से इंतजार है। बीते दिनों आई एक लीक में इस अपकमिंग फोन के सारे स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी दे दी गई थी। हालांकि, यह लीक किसी भरोसेमेंद सोर्स की नहीं थी। इसी बीच अब पॉप्युलर टिपस्टर पांडा इज वेरी बाल्ड ने वनप्लस 15 की बैटरी और इसकी चार्जिंग के बारे में बड़ी जानकारी दी है। टिपस्टर के अनुसार वनप्लस 15 7300mAh की बैटरी से लैस होगा। टिपस्टर ने यह भी बताया कि फोन 120W की वायर्ड और 50W की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा।

6.78 इंच के डिस्प्ले के साथ आ सकता है फोन

वीबो पोस्ट के कॉमेंट सेक्शन में टिपस्टर ने कहा कि वनप्लस 15 6.78 इंच के डिस्प्ले के साथ आएगा। यह वनप्लस 13 के डिस्प्ले से थोड़ा छोटा है। टिपस्टर का दावा है कि फोन की थिकनेस 8.1mm और इसका वजन 211 से 215 ग्राम के बीच हो सकता है, जो कलर वेरिएंट पर निर्भर करेगा। फोन टाइटेनियम (सैंड स्टॉर्म), ब्लैक और पर्पल कलर ऑप्शन में आ सकता है।

फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल के तीन कैमरे

हाल में आई एक रिपोर्ट के अनुसार फोन में आपको 1/1.5 इंच की साइज वाला 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल सकता है। यह Sony LYT-700 सेंसर हो सकता है। इसके अलावा फोन में आपको एक 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस और एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर देखने को मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:मोटो के फोन पर कमाल की डील, 7 हजार से कम में 12GB तक की रैम, डॉल्बी साउंड भी

13 नवंबर को हो सकती है ग्लोबल मार्केट में एंट्री

टिपस्टर ने फोन की लॉन्च डेट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी है। माना जा रहा है कि यह फोन चीन में 23 अक्टूबर को लॉन्च हो सकता है। वहीं, भारत समेत ग्लोबल मार्केट में इसकी एंट्री 13 नवंबर को हो सकती है। उम्मीद है कि कंपनी आने वाले दिनों में इसकी लॉन्च डेट को टीज कर सकती है।

(Photo: tech radar)

