वनप्लस के नए स्मार्टफोन में दुनिया का सबसे तगड़ा डिस्प्ले, बना डाले 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड

वनप्लस मार्केट में अपने नए फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस फोन का नाम OnePlus 15 है। यह फोन 3rd जेनरेशन ओरिएंटल स्क्रीन के साथ आएगा, जिसे दुनिया का सबसे अडवांस्ड स्मार्टफोन डिस्प्ले कहा जा रहा है। इस डिस्प्ले के साथ कंपनी 165Hz के अल्ट्रा-रिफ्रेश के नए दौर को शुरू करने वाली है। 14 अक्टूबर को चीन में होने वाले एक इवेंट में इस OLED डिस्प्ले के बारे में और जानकारी दी जाएगी।

बना डाले 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड लीक रिपोर्ट के अनुसार वनप्लस 15 में कंपनी 6.78 इंच का BOE X3 OLED डिस्प्ले ऑफर कर सकती है। यह डिस्प्ले 1.5K रेजॉलूशन और 165Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। इस शानदार कॉन्फिगरेशन के साथ आने वाला यह दुनिया का पहला स्मार्टफोन डिस्प्ले होगा। स्क्रीन परफॉर्मेंस में इस डिस्प्ले ने 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। दावा किया जा रहा है कि यह डिस्प्ले शानदार स्मूथनेस, डिस्प्ले क्वॉलिटी, डार्क व्यूइंग और आई प्रोटेक्शन देगा। यह पहला ऐंड्रॉयड डिस्प्ले होगा, जो डार्क एनवायर्नमेंट में हार्डवेयर लेवल 1 निट की ब्राइटनेस हासिल कर पाया है। डिस्प्ले TÜV Rheinland Smart Eye Protection 5.0 Gold से भी सर्टिफाइड होगा।

अगले महीने हो सकती है ग्लोबल मार्केट में एंट्री वनप्लस 15 को IMDA ने भी सर्टिफाइ कर दिया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि फोन की लॉन्च डेट अब दूर नहीं है। हालांकि, कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि यह फोन चीन में इस महीने के आखिर में लॉन्च होगा। लीक रिपोर्ट्स के अनुसार यह 27 अक्टूबर को चीन में और 13 नवंबर को ग्लोबल मार्केट में एंट्री कर सकता है।