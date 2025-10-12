Hindustan Hindi News
वनप्लस के नए स्मार्टफोन में दुनिया का सबसे तगड़ा डिस्प्ले, बना डाले 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड

वनप्लस 15 दुनिया के सबसे अडवांस्ड स्मार्टफोन डिस्प्ले के साथ आने वाला है। इस डिस्प्ले के साथ कंपनी 165Hz के अल्ट्रा-रिफ्रेश के नए दौर को शुरू करने वाली है। स्क्रीन परफॉर्मेंस में इस डिस्प्ले ने 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। फोन जल्द लॉन्च हो सकता है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 02:05 PM
वनप्लस मार्केट में अपने नए फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस फोन का नाम OnePlus 15 है। यह फोन 3rd जेनरेशन ओरिएंटल स्क्रीन के साथ आएगा, जिसे दुनिया का सबसे अडवांस्ड स्मार्टफोन डिस्प्ले कहा जा रहा है। इस डिस्प्ले के साथ कंपनी 165Hz के अल्ट्रा-रिफ्रेश के नए दौर को शुरू करने वाली है। 14 अक्टूबर को चीन में होने वाले एक इवेंट में इस OLED डिस्प्ले के बारे में और जानकारी दी जाएगी।

बना डाले 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड

लीक रिपोर्ट के अनुसार वनप्लस 15 में कंपनी 6.78 इंच का BOE X3 OLED डिस्प्ले ऑफर कर सकती है। यह डिस्प्ले 1.5K रेजॉलूशन और 165Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। इस शानदार कॉन्फिगरेशन के साथ आने वाला यह दुनिया का पहला स्मार्टफोन डिस्प्ले होगा। स्क्रीन परफॉर्मेंस में इस डिस्प्ले ने 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। दावा किया जा रहा है कि यह डिस्प्ले शानदार स्मूथनेस, डिस्प्ले क्वॉलिटी, डार्क व्यूइंग और आई प्रोटेक्शन देगा। यह पहला ऐंड्रॉयड डिस्प्ले होगा, जो डार्क एनवायर्नमेंट में हार्डवेयर लेवल 1 निट की ब्राइटनेस हासिल कर पाया है। डिस्प्ले TÜV Rheinland Smart Eye Protection 5.0 Gold से भी सर्टिफाइड होगा।

अगले महीने हो सकती है ग्लोबल मार्केट में एंट्री

वनप्लस 15 को IMDA ने भी सर्टिफाइ कर दिया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि फोन की लॉन्च डेट अब दूर नहीं है। हालांकि, कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि यह फोन चीन में इस महीने के आखिर में लॉन्च होगा। लीक रिपोर्ट्स के अनुसार यह 27 अक्टूबर को चीन में और 13 नवंबर को ग्लोबल मार्केट में एंट्री कर सकता है।

कंपनी का यह लेटेस्ट फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट के साथ आएगा। फोन को कंपनी ओरिजिनल ड्यून कलर में लॉन्च करने वाली है। फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ColorOS 16 पर काम करेगा। पिछली लीक्स की मानें, तो कंपनी इस फोन में 7300mAh की बैटरी ऑफर करने वाली है। यह बैटरी 120W की फास्ट चार्जिंग और 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और एक 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस दे सकती है।

