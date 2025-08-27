16GB रैम, 64MP टेलीफोटो कैमरा, 7300mAh बैटरी के साथ OnePlus ला रहा गेम-चेंजर फोन; जानें कब होगा लॉन्च OnePlus 15 to launch in early 2026 in India 16GB RAM 64MP telephoto camera 7300mAh battery phone, Gadgets Hindi News - Hindustan
16GB रैम, 64MP टेलीफोटो कैमरा, 7300mAh बैटरी के साथ OnePlus ला रहा गेम-चेंजर फोन; जानें कब होगा लॉन्च

OnePlus 15 जल्द ही बेहतर डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite 2 चिप, 7300mAh बैटरी और एडवांस्ड कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च होने वाला है। जानें इसके फीचर, डिजाइन और भारत में संभावित कीमत।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 04:50 PM
OnePlus अपनी फ्लैगशिप सीरीज को जल्द लॉन्च करने वाला है। नए लीक से ये पता चलता है कि OnePlus 15 में एक 165Hz रिफ्रेश रेट वाला फ्लैट AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite 2 चिपसेट, 7300mAh बैटरी जैसी खूबियां हो सकती हैं। इसके साथ ही फोन IP68/69 रेटिंग, 100W फास्ट चार्जिंग और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट जैसे फीचर भी शामिल होने की संभावना है। OnePlus चीन में अक्टूबर में लॉन्च हो सकता है और भारत में Q1 2026 में उपलब्ध होने की रिपोर्ट लीक हुई है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत लगभग 80,000 से 90,000 रुपये के बीच हो सकती है।

OnePlus 15 की खासियतें

डिस्प्ले और डिजाइन: OnePlus 15 में 6.78-इंच का फ्लैट LTPO AMOLED डिस्प्ले होने की उम्मीद है, जिसमें 1.5K रेज़ॉल्यूशन और 165Hz रिफ्रेश रेट मिल सकता है, जो गेमिंग और UI अनुभव को बहुत स्मूद बनाएगा। इसे ultra-slim symmetrical bezel डिज़ाइन के साथ लॉन्च किया जा सकता है, जो iPhone जैसे स्टाइलिश लुक देता है। यह डिज़ाइन फ्लैगशिप फोन में एक नया आयाम जोड़ता है।

प्रोसेसर: काम के लिहाज से यह फोन Snapdragon 8 Elite 2 चिपसेट पर आधारित हो सकता है जो कि Qualcomm का अगला हाई-एंड SoC है, और यह OnePlus को Apple और Samsung के टॉप मॉडल्स के साथ प्रतिस्पर्धा में बनाए रखेगा। कई लीक्स यह भी सुझाव देते हैं कि इस फोन में 16GB RAM और 256GB स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध हो सकता है।

कैमरा: तस्वीरों और ज़ूमिंग में यह बड़ा गेम-चेंज़र हो सकता है। OnePlus 15 के ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप में शामिल हो सकता है: 50MP मुख्य सेंसर, 50MP अल्ट्रा-वाइड, और 50MP (या साथ में 200MP तक का) परिस्कोप ज़ूम लेंस। इससे पोर्ट्रेट व हाई-डेप्थ इमेजिंग में जबरदस्त प्रदर्शन मिलने की संभावना है।

बैटरी और चार्जिंग: डिजिट की रिपोर्ट के मुताबिक यह फोन 7300mAh बैटरी के साथ आएगा जो पिछले मॉडल्स की तुलना में काफी बड़ा होगा।

अन्य फीचर्स: यह मॉडल IP68/IP69 जल और धूल प्रतिरोध प्रदान कर सकता है। एक अपडेटेड Ultrasonic इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और AI-फोकस्ड फीचर जैसे हैं।

