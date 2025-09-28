सामने आई OnePlus 15 की तस्वीरें, कंपनी ने सैंड स्टॉर्म कलर में दिखाया लुक, यह होगा खास

OnePlus 15 Sand Storm: वनप्लस ने चीन में अक्टूबर में लॉन्च होने से पहले वनप्लस 15 के लिए प्री-ऑर्डर लेना शुरू कर दिया है। ब्रांड ने डिवाइस के फ्रंट और रियर डिजाइन की झलक दिखाने के लिए इसकी आधिकारिक तस्वीरें भी जारी की हैं।

Sun, 28 Sep 2025 03:26 PM

OnePlus 15 Sand Storm: वनप्लस ने चीन में अक्टूबर में लॉन्च होने से पहले वनप्लस 15 के लिए प्री-ऑर्डर लेना शुरू कर दिया है। ब्रांड ने डिवाइस के फ्रंट और रियर डिजाइन की झलक दिखाने के लिए इसकी आधिकारिक तस्वीरें भी जारी की हैं। इसके अलावा, टिप्सटर डिजिटल चैट स्टेशन ने भी फोन की लाइव तस्वीरें शेयर की हैं।

सामने आया OnePlus 15 का डिजाइन जैसा कि देखा जा सकता है, वनप्लस 15 अपने पिछले मॉडल की तुलना में बिल्कुल नए कैमरा डिजाइन के साथ आता है। यह इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुए वनप्लस 13T/13s जैसा ही दिखता है। फोन की फ्रंट इमेज से पता चलता है कि इसकी स्क्रीन बेहद पतले बेजेल्स से घिरी हुई है। इसके राइट किनारे पर प्लस बटन है, जबकि लेफ्ट किनारे पर वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन हैं।

वनप्लस 15 के कलर और वेरिएंट कंपनी ने फोन के सैंड स्टॉर्म कलर वेरिएंट को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वनप्लस 15 दो अन्य कलर्स, मिस्ट पर्पल और एब्सोल्यूट ब्लैक में भी आएगा। टिप्सटर ने पहले खुलासा किया था कि वनप्लस 15 कई वेरिएंट में आएगा, जैसे 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+256GB, 16GB+512GB और 16GB+1TB। टिप्सटर ने वनप्लस 15 की ये रियल लाइफ तस्वीरें शेयर की हैं।

फोन में फास्ट चार्जिंग और बड़ी बैटरी वनप्लस 15 में 1.15 मिमी अल्ट्रा-थिन बेजेल्स के साथ 165 हर्ट्ज OLED पैनल होगा। इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर और 7000mAh की बैटरी होगी। इसमें 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट होने की उम्मीद है।

वनप्लस 15 के रियर कैमरा सेटअप में OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, 50-मेगापिक्सेल का सैमसंग JN5 पेरिस्कोप कैमरा और एक अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल हो सकता है। यह चीन में कलरओएस 16 पर बेस्ड Android 16 पर चलेगा, जबकि इसका ग्लोबल वेरिएंट ऑक्सीजनओएस 16 का एक्सपीरियंस प्रदान करेगा।