लॉन्च से पहले सामने आया OnePlus 15 का जबर्दस्त लुक, मिल सकती है 7000mAh की बैटरी

वनप्लस 15 जल्द मार्केट में एंट्री कर सकता है। लॉन्च से पहले इस फोन के रेंडर्स सामने आए हैं। इसमें फोन के रियर लुक को देखा जा सकता है। कंपनी का यह फोन 16जीबी तक की रैम के साथ आ सकता है। इसमें आपको 7000mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है।

वनप्लस का अपकमिंग फोन- OnePlus 15 बीते कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। यूजर्स को इस फोन का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच फोन का फोटोज सामने आए हैं, जिससे यूजर्स की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। वनप्लस 15 के रेंडर्स को टिपस्टप सुधांशु ने शेयर किया है। शेयर किए गए रेंडर्स के अनुसार वनप्लस 15 स्क्वेयर रियर कैमरा मॉड्यूल के साथ आएगा, जिसमें तीन सेंसर होंगे। कंपनी इस फोन को मून रॉक ब्लैक, टाइटेनियम ग्रे और एक नए पर्पल शेड कलर ऑप्शन में आएगा। यह फोन 16जीबी तक की रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आएगा।

मिल सकती है 7000mAh की बैटरी



लीक रिपोर्ट के अनुसार कंरनी इस फोन में 6.78 इंच का डिस्प्ले दे सकती है। यह डिस्प्ले 165Hz के रिफ्रेश रेट और 1.5K रेजॉलूशन को सपोर्ट कर सकता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 एलीट 2 दे सकती है। फोन की बैटरी 7000mAh की हो सकती है। लीक की मानें, तो कंपनी का यह फोन 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आ सकता है। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन 50 मेगापिक्सल के तीन कैमरे दे सकती है।

इसमें OIS फीचर मेन लेंस, एक अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा, और एक 3x पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस शामिल हो सकता है। इस फोन का वजन 215 ग्राम का हो सकता है। वनप्लस का यह फोन मार्केट में पहले से मौजूद हाई-एंड डिवाइसेज को टक्कर देगा। कंपनी इस फोन को अक्टूबर में चीन में लॉन्च किया जा सकता है।

ओप्पो के भी नए फोन की होगी एंट्री ओप्पो का नया फोन - Oppo Find X9 Pro हाल में चीन के 3C सर्टिफिकेशन पर दिखा था। यह फोन 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकता है। कंपनी इस फोन का एक सैटेलाइट एडिशन भी लॉन्च कर सकती है। फोन में आपको 1.5K रेजॉलूशन के साथ 6.78 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट कर सकता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट मिल सकता है। इसकी बैटरी 7500mAh की हो सकती है। फोन में आपको फोटोग्राफी के लिए 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस दिया जा सकता है।