तीन यूनिक केस साथ आएगा OnePlus 15, कंपनी ने दिखाया फर्स्ट लुक, देखें आपका फेवरेट कौनसा

संक्षेप: वनप्लस 27 अक्टूबर को अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन OnePlus 15 को लॉन्च करने के लिए तैयार है। लॉन्च से पहले, धीरे-धीरे कंपनी अपकमिंग फोन के खास फीचर्स का खुलासा कर रही है। कंपनी ने फोन के केस को भी आधिकारिक तौर पर टीज कर दिया है।

Sat, 25 Oct 2025 05:46 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
वनप्लस 27 अक्टूबर को अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन OnePlus 15 को लॉन्च करने के लिए तैयार है। लॉन्च से पहले, धीरे-धीरे कंपनी अपकमिंग फोन के खास फीचर्स का खुलासा कर रही है। हाल ही में कंपनी ने OnePlus 15 के डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और कैमरा फीचर्स का आधिकारिक तौर पर खुलासा किया गया था, और आज, कंपनी ने फोन के कुछ और खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है। कंपनी ने फोन के केस को भी आधिकारिक तौर पर टीज कर दिया है। फोन तीन यूनिक केस के साथ आएगा। बता दें कि 27 अक्टूबर 2025 को चीन में वनप्लस 15 के साथ, वनप्लस ऐस 6 और वनप्लस टैबलेट 2 भी लॉन्च होंगे। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर....

OnePlus 15

OnePlus 15 पर पानी और धूल भी बेअसर

वनप्लस 15 स्मार्टफोन IP66/68/69/69K रेटिंग के साथ डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट है। इसमें दमदार साउंड के लिए सुपर-लीनियर डुअल स्टीरियो स्पीकर हैं, जो एक ही दिशा में साउंड एमिट करते हैं जिससे बेहतर और बैलेंस्ड स्टीरियो साउंड मिलता है। यह फोन USB 3.2 जनरेशन 1 हाई-स्पीड ट्रांसफर को सपोर्ट करता है, जिससे फाइल ट्रांसफर, मीडिया इम्पोर्ट और कंप्यूटर व एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से कनेक्शन बेहद तेज हो जाता है। वनप्लस 15 N79 डेडिकेटेड मिड और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड का सपोर्ट करता है, जो तेज और ज्यादा स्टेबल 5G कनेक्शन एक्सपीरियंस प्रदान करता है। यह 50% कम नेटवर्क लैटेंसी प्रदान करता है।

फोन के तीन यूनिक केस

कंपनी ने फोन के नए केस को भी आधिकारिक तौर पर टीज कर दिया है। वनप्लस 15 तीन फोन केस के साथ आएगा - मैग्नेटिक होल केस जिसमें कस्टमाइजेबल होल होंगे। यह आपके फोन केस के लिए एक पर्सनल कैनवास और एक सरल, आसानी से दबाने वाला डिकम्प्रेसन टूल है। मैट्रिक्स खोखला डिजाइन वेंटिलेशन और फोन को ठंड रखने में मदद करता है।

अरामिड फाइबर मैग्नेटिक केस हाई-स्ट्रेंथ वाले अरामिड फाइबर से बना है; यह हल्का, बेहद पतला और आरामदायक है। सैंडस्टोन मैग्नेटिक केस में क्लासिक सैंडस्टोन टेक्सचर के साथ-साथ ज्वालामुखी चट्टान का यूनिक टेक्सचर और टच है। इसमें अनोखा बॉर्डर ग्रेडिएंट टेक्सचर डिजाइन है।

