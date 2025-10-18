लॉन्च से पहले अमेजन पर आया OnePlus 15, सामने आई लॉन्च डिटेल और खासियत

संक्षेप: OnePlus का धांसू स्मार्टफोन भारत में धूम मचाने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 15 की। वनप्लस 15 स्मार्टफोन की माइक्रोसाइट अब अमेजन और वनप्लस इंडियन वेबसाइट पर लाइव कर दी गई है, जिससे पता चलता है कि यह फोन सैंड स्टॉर्म और ब्लैक कलर ऑप्शन में आएगा।

OnePlus का धांसू स्मार्टफोन भारत में धूम मचाने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 15 की। वनप्लस ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि उसके OnePlus 15 और OnePlus Ace 6 स्मार्टफोन 27 अक्टूबर को उसके घरेलू देश चीन में लॉन्च होंगे। OnePlus Tablet 2 भी उसी दिन चीन में लॉन्च किया जाएगा। वनप्लस ने अपने फ्लैगशिप वनप्लस 15 स्मार्टफोन के भारत में लॉन्च की भी घोषणा की है, हालांकि लॉन्च की तारीख अभी तक सामने नहीं आई है लेकिन अच्छी बात यह है कि लॉन्च से पहले ही फोन Amazon पर आ गया है।

अमेजन पर आया वनप्लस 15 दरअसल, वनप्लस 15 स्मार्टफोन की माइक्रोसाइट अब अमेजन और वनप्लस इंडियन वेबसाइट पर लाइव कर दी गई है, जिससे पता चलता है कि यह फोन सैंड स्टॉर्म और ब्लैक कलर ऑप्शन में आएगा। यह फोन बिल्कुल नए स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर से लैस होगा और हाल ही में लॉन्च हुए ऑक्सीजनओएस 16 पर चलेगा। फोन में 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला OLED डिस्प्ले होने की पुष्टि हो चुकी है।

भारतीय लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन वनप्लस इंडिया वेबसाइट पर माइक्रोसाइट ने उल्लेख किया है कि 29 अक्टूबर को कुछ खास खुलासा किया जाएगा।

हाल ही में, वनप्लस 15 स्मार्टफोन के ग्लोबल वेरिएंट को GCF और TUV SUD सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया था, जिससे पता चला कि डिवाइस 121W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा और क्लास III प्रोटेक्शन के साथ आएगा।

आने वाले दिनों में, वनप्लस द्वारा वनप्लस 15 स्मार्टफोन की भारतीय लॉन्च डेट की घोषणा और इसके कुछ खास डिटेल्स भी जारी किए जाने की उम्मीद है।

OnePlus 15 में OxygenOS 16 वनप्लस इंडिया ने एक एक्स पोस्ट के जरिए घोषणा की है कि OxygenOS 16 में गूगल के जेमिनी एआई मॉडल्स के साथ इंटीग्रेशन होगा, जिसमें कंपनी के प्लस माइंड फीचर के जरिए माइंड स्पेस हब से यूजर द्वारा सेव किए गए कंटेंट तक जेमिनी असिस्टेंट का एक्सेस भी शामिल है।

वनप्लस ने इस अपडेट को "योर प्लानर, असिस्टेंट और मैनेजर - ऑल इन वन" टैगलाइन के साथ पोस्ट किया, जो रोज के कामों को आसान बनाने में एआई की भूमिका को उजागर करता है। वनप्लस ने यह भी दिखाया कि कैसे कोई यूजर माइंड स्पेस ऐप से सीधे संबंधित जानकारी लेकर जेमिनी से पेरिस की पांच दिन की यात्रा प्लान करने के लिए कह सकता है।