Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़oneplus 15 microsite goes live on amazon and oneplus site check details
लॉन्च से पहले अमेजन पर आया OnePlus 15, सामने आई लॉन्च डिटेल और खासियत

लॉन्च से पहले अमेजन पर आया OnePlus 15, सामने आई लॉन्च डिटेल और खासियत

संक्षेप: OnePlus का धांसू स्मार्टफोन भारत में धूम मचाने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 15 की। वनप्लस 15 स्मार्टफोन की माइक्रोसाइट अब अमेजन और वनप्लस इंडियन वेबसाइट पर लाइव कर दी गई है, जिससे पता चलता है कि यह फोन सैंड स्टॉर्म और ब्लैक कलर ऑप्शन में आएगा।

Sat, 18 Oct 2025 05:26 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

OnePlus का धांसू स्मार्टफोन भारत में धूम मचाने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 15 की। वनप्लस ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि उसके OnePlus 15 और OnePlus Ace 6 स्मार्टफोन 27 अक्टूबर को उसके घरेलू देश चीन में लॉन्च होंगे। OnePlus Tablet 2 भी उसी दिन चीन में लॉन्च किया जाएगा। वनप्लस ने अपने फ्लैगशिप वनप्लस 15 स्मार्टफोन के भारत में लॉन्च की भी घोषणा की है, हालांकि लॉन्च की तारीख अभी तक सामने नहीं आई है लेकिन अच्छी बात यह है कि लॉन्च से पहले ही फोन Amazon पर आ गया है।

OnePlus 15

अमेजन पर आया वनप्लस 15

दरअसल, वनप्लस 15 स्मार्टफोन की माइक्रोसाइट अब अमेजन और वनप्लस इंडियन वेबसाइट पर लाइव कर दी गई है, जिससे पता चलता है कि यह फोन सैंड स्टॉर्म और ब्लैक कलर ऑप्शन में आएगा। यह फोन बिल्कुल नए स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर से लैस होगा और हाल ही में लॉन्च हुए ऑक्सीजनओएस 16 पर चलेगा। फोन में 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला OLED डिस्प्ले होने की पुष्टि हो चुकी है।

OnePlus 15

भारतीय लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन वनप्लस इंडिया वेबसाइट पर माइक्रोसाइट ने उल्लेख किया है कि 29 अक्टूबर को कुछ खास खुलासा किया जाएगा।

हाल ही में, वनप्लस 15 स्मार्टफोन के ग्लोबल वेरिएंट को GCF और TUV SUD सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया था, जिससे पता चला कि डिवाइस 121W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा और क्लास III प्रोटेक्शन के साथ आएगा।

आने वाले दिनों में, वनप्लस द्वारा वनप्लस 15 स्मार्टफोन की भारतीय लॉन्च डेट की घोषणा और इसके कुछ खास डिटेल्स भी जारी किए जाने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:Google का तोहफा, स्टूडेंट्स को एक साल फ्री मिलेगा Gemini App Pro सब्सक्रिप्शन

OnePlus 15 में OxygenOS 16

वनप्लस इंडिया ने एक एक्स पोस्ट के जरिए घोषणा की है कि OxygenOS 16 में गूगल के जेमिनी एआई मॉडल्स के साथ इंटीग्रेशन होगा, जिसमें कंपनी के प्लस माइंड फीचर के जरिए माइंड स्पेस हब से यूजर द्वारा सेव किए गए कंटेंट तक जेमिनी असिस्टेंट का एक्सेस भी शामिल है।

वनप्लस ने इस अपडेट को "योर प्लानर, असिस्टेंट और मैनेजर - ऑल इन वन" टैगलाइन के साथ पोस्ट किया, जो रोज के कामों को आसान बनाने में एआई की भूमिका को उजागर करता है। वनप्लस ने यह भी दिखाया कि कैसे कोई यूजर माइंड स्पेस ऐप से सीधे संबंधित जानकारी लेकर जेमिनी से पेरिस की पांच दिन की यात्रा प्लान करने के लिए कह सकता है।

टीजर में दिखाया गया है कि कैसे जेमिनी प्लस माइंड फीचर का उपयोग करके स्टोर किए गए कंटेंट को एक्सेस और उपयोग कर सकता है, जिससे चीजों को मैन्युअली ढूंढने की जरूरत कम हो जाएगी।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
Gadgets Hindi News OnePlus

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।