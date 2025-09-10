7000mAh से भी बड़ी बैटरी, लॉन्च होते ही धूम मचाएगा OnePlus फोन, तीन कलर ऑप्शन लीक oneplus 15 may to launch in three colour options details leak, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़oneplus 15 may to launch in three colour options details leak

7000mAh से भी बड़ी बैटरी, लॉन्च होते ही धूम मचाएगा OnePlus फोन, तीन कलर ऑप्शन लीक

एक टिप्स्टर ने अपकमिंग OnePlus 15 के कलर ऑप्शन्स की डिटेल लीक कर दी है। वनप्लस 15 को तीन कलर्स में पेश किए जाने की बात कही जा रही है, जिनमें से एक ड्यून शेड है। कहा जा रहा है कि फोन में 7000mAh से ज्यादा कैपेसिटी की बैटरी मिल सकती है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 07:30 PM
OnePlus का एक धांसू फोन बाजार में धूम मचाने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 15 की। कहा जा रहा है कि इसे मौजूदा वनप्लस 13 के सक्सेसर के तौर पर बाजार में लाया जाएगा। इस साल के अंत तक इसके लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके संभावित लॉन्च से पहले, एक टिप्स्टर ने अपकमिंग फोन के कलर ऑप्शन्स की डिटेल लीक कर दी है। वनप्लस 15 को तीन कलर्स में पेश किए जाने की बात कही जा रही है, जिनमें से एक ड्यून शेड है। इसके साथ ही, टिप्स्टर ने वनप्लस 15 के हर कलर ऑप्शन के वजन का भी खुलासा किया है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

7000mAh से भी बड़ी बैटरी, लॉन्च होते ही धूम मचाएगा OnePlus फोन, तीन कलर ऑप्शन लीक

इन तीन कलर में आएगा OnePlus 15 (लीक के अनुसार)

गैजेट्स360 की रिपोर्ट के अनुसार, टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने यह जानकारी लीक की है। टिप्स्टर का कहना है कि फोन एब्सोल्यूट ब्लैक, ड्यून और मिस्ट पर्पल जैसे कलर्स में उपलब्ध होगा। ड्यून ही वह कलर ऑप्शन होगा जिसका इस्तेमाल वनप्लस अपने लॉन्च से पहले फोन की मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए करेगी।

टिप्स्टर ने बताया कि सभी कलर ऑप्शन्स के वजन में अंतर होगा। कथित वनप्लस 15 का ड्यून कलर वेरिएंट 211 ग्राम वजन के साथ सबसे हल्का हो सकता है। वहीं, एब्सोल्यूट ब्लैक और मिस्ट पर्पल कलर ऑप्शन का वजन 215 ग्राम होने की उम्मीद है।

लीक हुए रेंडर्स से पता चलता है कि फोन एक रीडिजाइन किया गया कैमरा मॉड्यूल होगा, जो वनप्लस 13 के गोल डिजाइन के बजाय चौकोर होगा। स्पेसिफिकेशन्स के संदर्भ में, वनप्लस 15 में 1.5K रिजॉल्यूशन और 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.78-इंच के फ्लैट LTPO OLED पैनल मिलने का अनुमान है।

पहला फोन जिसमें मिल सकता है डिटेलमैक्स

कैमरे की बात करें तो, हैंडसेट में ट्रिपल कैमरा सेटअप होने की अफवाह है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सेल का सेकेंडरी कैमरा और 3x ऑप्टिकल जूम वाला 50-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो लेंस शामिल है। वनप्लस ने हाल ही में यह भी पुष्टि की है कि ब्रांड अपना खुद का इमेज इंजन, जिसे 'डिटेलमैक्स' कहा जाता है, विकसित कर रहा है। हालांकि यह अभी शुरुआती प्रोटोटाइप फेज में है, वनप्लस 15 इसके साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन बन सकता है।

100W चार्जिंग के साथ बड़ी बैटरी

इस कथित फोन में 7000mAh या उससे ज्यादा कैपेसिटी की बैटरी होने का अनुमान है। बता दें कि वनप्लस 13 को 6000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च किया गया था। इसके साथ 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

