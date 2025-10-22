Hindustan Hindi News
पिछले मॉडल से सस्ता होगा OnePlus 15, कीमत लीक, देखें कितना रखना होगा बजट

संक्षेप: OnePlus अब अपने पावरफुल फोन पर काम कर रहा है, जिसे OnePlus 15 नाम से बाजार में लॉन्च किया जाएगा। लीक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि OnePlus 15 पिछले साल के OnePlus 13 की तुलना में ज्यादा किफायती होगा। देखें कीमत होगी कीमत

Wed, 22 Oct 2025 03:12 PM
OnePlus अब अपने पावरफुल फोन पर काम कर रहा है, जिसे OnePlus 15 नाम से बाजार में लॉन्च किया जाएगा। कहा जा रहा है कि वनप्लस के इस नेक्स्ट जनरेशन फ्लैगशिप फोन का लॉन्च बिल्कुल नजदीक है। यह कई दमदार स्पेसिफिकेशन्स और लेटेस्ट ऑक्सीजनओएस 16 लेकर आ रहा है। अब फोन की प्राइसिंग की डिटेल सामने आ गई है। लीक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि वनप्लस 15 पिछले साल के वनप्लस 13 की तुलना में ज्यादा किफायती होगा।

OnePlus 15 की कीमत लीक

गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में, कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि वनप्लस 15 की कीमत अपने पिछले मॉडल से थोड़ी कम होगी। अब, जाने-माने टिप्स्टर आर्सेन ल्यूपिन ने यूके बाजार के लिए इस कीमत का खुलासा किया है। हमारी पिछली रिपोर्ट में, वनप्लस द्वारा वनप्लस 15 को लगभग 3,999 युआन (लगभग 49,200 रुपये) में लॉन्च किए जाने की उम्मीद थी। इससे यह वनप्लस 13 की तुलना में लगभग 6,100 रुपये सस्ता हो जाएगा। ल्यूपिन के ट्वीट से भी विदेशी बाजार के लिए ऐसी ही संभावना का संकेत मिलता है।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी, अब ₹399 में सालभर सुनें एड-फ्री सॉन्ग्स, आ गया JioSaavn का नया प्लान

16GB रैम और 512GB इंटरनल स्टोरेज वाला OnePlus 15 कथित तौर पर यूके में 949 पाउंड स्टर्लिंग में लॉन्च होगा। इसकी तुलना में, OnePlus 13 के समान स्टोरेज कॉन्फिगरेशन की कीमत 999 पाउंड स्टर्लिंग है, जो लगभग 67 अमेरिकी डॉलर का अंतर है। दुर्भाग्य से, टिप्स्टर ने शुरुआती 256GB मॉडल की कीमत का खुलासा नहीं किया। लेकिन इस मामूली कीमत में कटौती से चीन के बाहर के बाजारों में भी इसे और अधिक किफायती बनाने में मदद मिलेगी।

वनप्लस का अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को और किफायती बनाने और गेमिंग को ध्यान में रखकर बनाने का फैसला चीन में iQOO 13 की सफलता से इंस्पायर्ड है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर से लैस, यह रोजमर्रा के यूज और जबर्दस्त गेमिंग के लिए एक पावरहाउस होगा। 2K पैनल से 1.5K डिस्प्ले तक रिजॉल्यूशन को कम करने के अलावा, कैमरा सिस्टम में इन-हाउस डिटेलमैक्स इंजन भी शामिल है, जो हैसलब्लैड ट्यूनिंग की जगह लेता है। इन सबकी वजह से ही वनप्लस को कम कीमत हासिल करने में मदद मिली।

अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
