OnePlus 15 जैसा फोन और कीमत में सबसे कम, फीचर्स भी कर देंगे एकदम खुश

टेक कंपनी itel की ओर से itel A100C पेश किया गया है। इस फोन को अफॉर्डेबल प्राइस पर दमदार बिल्ड-क्वॉलिटी के साथ मार्केट का हिस्सा बनाया जाएगा और इसके फीचर्स सामने आ गए हैं।

Mon, 6 Oct 2025 11:37 PM

टेक ब्रैंड itel ने अपना बजट डिवाइस itel A100C पेश कर दिया है और इस डिवाइस का डिजाइन एकदम OnePlus 15 जैसा है। इस फोन का बैक पैनल, कैमरा मॉड्यूल और एजेस एकदम वनप्लस फ्लैगशिप फोन जैसे लगते हैं और यह बजट प्राइस पर मार्केट में खरीदा जा सकेगा। इस फोन में दमदार बैटरी और अच्छी परफॉर्मंस का फायदा मिलेगा।

ऐसे हैं नए itel A100C के स्पेसिफिकेशंस नए itel डिवाइस में 6.6 इंच का HD (720x1612 पिक्सल) डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट ऑफर करता है। इसमें 8-bit कलर डेप्थ के अलावा 400nits की ब्राइटनेस दी गई है। 90 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो के साथ इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। फोन Unisoc T7100 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ आया है।

फोन में 12GB तक मेमोरी (4GB रैम और 8GB तक एक्सटेंडेड रैम) के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। इसमें Android 15 (Go Edition) दिया गया है और इसपर बेस्ड itelOS 15 मिलता है। इसमें लंबे बैकअप के लिए 5000mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है। दावा है कि यह 32 दिनों तक का स्टैंडबाय टाइम, 27.7 घंटे कॉलिंग और 8.5 घंटे तक गेमिंग टाइम फुल चार्ज पर दे सकता है।

बता दें, कंपनी ने मजबूती के मामले में इस फोन पर फोकस किया है और यह MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन के साथ आता है। यह 1.22 मीटर तक ड्रॉप, ज्यादा टेंपरेचर और नमी जैसी परिस्थितियों में सेफ रहता है। इसमें UltraLink के अलावा IR रिमोट सपोर्ट, साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक और DTS साउंड ट्यूनिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। बजट डिवाइस में 8MP का प्राइमरी कैमरा और 5MP सेल्फी कैमरा मिलता है। इस फोन की मोटाई 8.49mm है।