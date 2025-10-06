OnePlus 15 जैसा फोन और कीमत में सबसे कम, फीचर्स भी कर देंगे एकदम खुश OnePlus 15 like design in affordable price with the new itel A100C, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़OnePlus 15 like design in affordable price with the new itel A100C

OnePlus 15 जैसा फोन और कीमत में सबसे कम, फीचर्स भी कर देंगे एकदम खुश

टेक कंपनी itel की ओर से itel A100C पेश किया गया है। इस फोन को अफॉर्डेबल प्राइस पर दमदार बिल्ड-क्वॉलिटी के साथ मार्केट का हिस्सा बनाया जाएगा और इसके फीचर्स सामने आ गए हैं। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 11:37 PM
OnePlus 15 जैसा फोन और कीमत में सबसे कम, फीचर्स भी कर देंगे एकदम खुश

टेक ब्रैंड itel ने अपना बजट डिवाइस itel A100C पेश कर दिया है और इस डिवाइस का डिजाइन एकदम OnePlus 15 जैसा है। इस फोन का बैक पैनल, कैमरा मॉड्यूल और एजेस एकदम वनप्लस फ्लैगशिप फोन जैसे लगते हैं और यह बजट प्राइस पर मार्केट में खरीदा जा सकेगा। इस फोन में दमदार बैटरी और अच्छी परफॉर्मंस का फायदा मिलेगा।

ऐसे हैं नए itel A100C के स्पेसिफिकेशंस

नए itel डिवाइस में 6.6 इंच का HD (720x1612 पिक्सल) डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट ऑफर करता है। इसमें 8-bit कलर डेप्थ के अलावा 400nits की ब्राइटनेस दी गई है। 90 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो के साथ इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। फोन Unisoc T7100 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ आया है।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में बेस्ट टैबलेट डील्स, Samsung और OnePlus सब लिस्ट में शामिल

फोन में 12GB तक मेमोरी (4GB रैम और 8GB तक एक्सटेंडेड रैम) के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। इसमें Android 15 (Go Edition) दिया गया है और इसपर बेस्ड itelOS 15 मिलता है। इसमें लंबे बैकअप के लिए 5000mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है। दावा है कि यह 32 दिनों तक का स्टैंडबाय टाइम, 27.7 घंटे कॉलिंग और 8.5 घंटे तक गेमिंग टाइम फुल चार्ज पर दे सकता है।

बता दें, कंपनी ने मजबूती के मामले में इस फोन पर फोकस किया है और यह MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन के साथ आता है। यह 1.22 मीटर तक ड्रॉप, ज्यादा टेंपरेचर और नमी जैसी परिस्थितियों में सेफ रहता है। इसमें UltraLink के अलावा IR रिमोट सपोर्ट, साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक और DTS साउंड ट्यूनिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। बजट डिवाइस में 8MP का प्राइमरी कैमरा और 5MP सेल्फी कैमरा मिलता है। इस फोन की मोटाई 8.49mm है।

ये भी पढ़ें:अक्टूबर में खरीदना है नया फोन? ₹10 हजार से कम में ये रहीं बेस्ट डील्स

कितनी है नए फोन की कीमत?

टेक कंपनी ने itel A100C की कीमत और मार्केट में सेल डेट का खुलासा नहीं किया है। इसे प्योर ब्लैक, टाइटेनियम गोल्ड, ब्लेज ब्लू और सिल्क ग्रीन कलर ऑप्शंस में खरीदा जा सकेगा। यह फोन एंट्री-लेवल सेगमेंट पर मार्केट का हिस्सा बनेगा।

