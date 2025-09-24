OnePlus 15 के डिजाइन का खुलासा, नए कैमरा मॉड्यूल ने सबको किया इंप्रेस

OnePlus 15 के लीक में नया प्रीमियम डिजाइन और एडवांस्ड कैमरा ऐरे सामने आया है। अक्टूबर 2025 में इसके लॉन्च की संभावना जताई जा रही है और बाकी जानकारी जल्द सामने आ सकती है।

चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वनप्लस के नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को लेकर टेक इंडस्ट्री में चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में सामने आए लीक ने इस स्मार्टफोन के डिजाइन और कैमरा सेटअप की झलक दिखा दी है, जिससे यह साफ हो गया है कि OnePlus इस बार अपने फ्लैगशिप डिवाइस में बड़े बदलाव करने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी अक्टूबर में OnePlus 15 को लॉन्च कर सकती है।

लीक के मुताबिक, OnePlus 15 का डिजाइन पिछले मॉडल्स से बिल्कुल अलग और ज्यादा प्रीमियम होगा। इसमें पतले बेजल्स, कर्व्ड डिस्प्ले और मेटल-ग्लास बॉडी देखने को मिल सकती है। नए फोन का लुक Samsung और iPhone जैसे हाई-एंड फ्लैगशिप्स को टक्कर देने वाला होगा और इसके साथ ही नया कलर ऑप्शन भी लॉन्च होने की संभावना है।

लीक्स में दिखा नया कैमरा ऐरे सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला बदलाव कैमरा सेटअप में होगा। OnePlus 15 में रियर साइड पर नया कैमरा ऐरे दिया जाएगा, जिसमें बेहतर लो-लाइट फोटोग्राफी और अल्ट्रा-वाइड एंगल शॉट्स जैसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लीक की मानें तो इस बार OnePlus अपने Hasselblad पार्टनरशिप को और भी मजबूत करते हुए एडवांस्ड इमेज प्रोसेसिंग लाने वाला है।

परफॉर्मेंस और फीचर्स अपग्रेड OnePlus 15 में Snapdragon 8 Gen 4 चिपसेट मिलने की उम्मीद है, जो इसे और भी पावरफुल बनाएगा। इसके अलावा, 120Hz AMOLED डिस्प्ले, 5000mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग जैसी हाई-एंड फीचर्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। Android 16 पर बेस्ड OxygenOS का नया वर्जन इसमें प्री-लोडेड आएगा।