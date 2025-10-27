Hindustan Hindi News
OnePlus 15 लॉन्च: 7300mAh बैटरी, ट्रिपल 50MP AI कैमरा, सबसे तगड़ी डिस्प्ले के साथ आया सुपरफोन

संक्षेप: OnePlus 15 लॉन्च हो गया है जिसमें 7300mAh बैटरी, Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, ट्रिपल 50MP कैमरा और Sand Storm डिज़ाइन शामिल हैं। जानें कीमत और फीचर्स।

Mon, 27 Oct 2025 06:54 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
OnePlus 15 Launched: चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने वनप्लस 15 को लॉन्च कर दिया है। यह हैंडसेट पिछले साल लॉन्च हुए वनप्लस 13 का सक्सेस है और अपने पिछले मॉडल की तुलना में कई अपग्रेड प्रदान करता है। नया वनप्लस 15 क्वालकॉम के लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट के साथ आया है, जिसमें 7300mAh की बैटरी है। यह 120W सुपर फ्लैश चार्ज वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस फ्लैश चार्ज को भी सपोर्ट करता है। इसे चीन में कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से तीन अलग-अलग रंगों में बेचा जाएगा। वनप्लस 15 में एक नया डिज़ाइन किया गया चौकोर ट्रिपल-रियर कैमरा यूनिट भी है, जिसका मुख्य आकर्षण 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। जानें कीमत और फीचर्स:

OnePlus 15 की कीमत और उपलब्धता

वनप्लस 15 के 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत CNY 3,999 (लगभग 50,000 रुपये) है। वहीं, 16GB रैम + 256GB स्टोरेज, 12GB रैम + 512GB स्टोरेज और 16GB रैम + 512GB स्टोरेज वाले हाई-एंड वेरिएंट की कीमत क्रमशः CNY 4,299 (लगभग 53,000 रुपये), CNY 4,599 (लगभग 57,000 रुपये) और CNY 4,899 (लगभग 61,000 रुपये) है।

16GB रैम + 1TB स्टोरेज वाले टॉप-एंड वनप्लस 15 मॉडल की कीमत CNY 5,399 (लगभग 67,000 रुपये) है। इसे एब्सोल्यूट ब्लैक, मिस्टी पर्पल और सैंड ड्यून (चीनी से अनुवादित) रंगों में पेश किया जाएगा। यह फ़ोन चीन में 28 अक्टूबर से कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

OnePlus 15 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

वनप्लस 15 एंड्रॉयड 16-आधारित ColorOS 16 पर चलता है। इसमें 6.78 इंच का थर्ड-जेनरेशन BOE फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 165Hz तक है और इसका रिजॉल्यूशन 1.5K है। इसमें 1,800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। वनप्लस के नए फ्लैगशिप हैंडसेट में 7,300mAh की बैटरी है जो 120W सुपर फ्लैश चार्ज वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस फ्लैश चार्ज सपोर्ट करती है।

यह क्वालकॉम के ऑक्टा-कोर 3nm स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 चिपसेट द्वारा संचालित है, जिसे एड्रेनो 840 GPU के साथ जोड़ा गया है। इस चिपसेट में 2 परफॉर्मेंस कोर और छह एफिशिएंसी कोर हैं, जो 4.608GHz की पीक क्लॉक स्पीड प्रदान करते हैं। इसमें 16GB तक LPDDR5X रैम और 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज है।

कैमरे की बात करें तो, वनप्लस 15 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 24mm फोकल लेंथ वाला 50-मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है। इसमें 50-मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड कैमरा और 50-मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा भी है। फ्रंट में, इसमें 32-मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है। रियर कैमरा सेटअप 30 fps पर 8K रेजोल्यूशन तक के वीडियो शूट करने में सक्षम है।

ऑनबोर्ड सेंसर्स में एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक एम्बिएंट लाइट सेंसर, एक कलर टेम्परेचर सेंसर, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपास, एक एक्सेलेरेशन सेंसर, एक जायरोस्कोप, एक हॉल सेंसर, एक लेज़र फ़ोकस सेंसर, एक स्पेक्ट्रम सेंसर और एक IR ब्लास्टर शामिल हैं। सुरक्षा के लिए इसमें इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फ़िंगरप्रिंट स्कैनर भी है।

