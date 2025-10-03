हो गया खुलासा, इस दिन लॉन्च होगा OnePlus 15, मिलेगा Gemini AI का सपोर्ट
OnePlus 15 Global Launch Date Leaked: वनप्लस का लेटेस्ट स्मार्टफोन OnePlus 15 अब बस कुछ दिनों में लॉन्च होने वाला है। फोन की लॉन्च डेट भी लीक हो गई है। दरअसल, वनप्लस 15 जल्द ही चीन में लॉन्च होने वाला है, और इसके वैश्विक लॉन्च की भी योजना है। हालांकि लॉन्च की सटीक तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन एक नए लीक से हिंट मिलता है कि वनप्लस 15 नवंबर के तीसरे हफ्ते में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लॉन्च होगा। यह अपकमिंग फोन चीन में प्री-ऑर्डर के लिए पहले से ही उपलब्ध है और इसमें क्वालकॉम का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 5 एलीट चिपसेट होगा। इस बीच, वनप्लस इंडिया ने घोषणा की है कि उसकी अपकमिंग OxygenOS 16 स्किन में गूगल के जेमिनी एआई को इसके प्लस माइंड फीचर के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा।
OnePlus 15 की लॉन्च डेट (लीक के अनुसार)
91मोबाइल्स हिंदी ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि, वनप्लस 15 वैश्विक स्तर पर 13 नवंबर को लॉन्च होगा, और भारत में भी उसी दिन लॉन्च होने की संभावना है। हालांकि, वनप्लस ने आधिकारिक तौर पर इस महीने के अंत में चीन में लॉन्च की पुष्टि की है, लेकिन अभी तक सटीक तारीख का खुलासा नहीं किया गया है। इससे पहले आई अफवाहों में हिंट दिया गया था कि फोन चीन में 27 अक्टूबर को लॉन्च हो सकता है।
वनप्लस 15 नए लॉन्च किए गए स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट के साथ आएगा। यह एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड कलरओएस 16 स्किन के साथ सैंड ड्यून कलरवे में उपलब्ध होगा। फोन में 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला OLED डिस्प्ले होने की पुष्टि हो चुकी है। यह फिलहाल चीन में प्री-रिजर्वेशन के लिए उपलब्ध है।
इसके अलावा, वनप्लस इंडिया ने एक एक्स पोस्ट के जरिए घोषणा की है कि OxygenOS 16 में गूगल के जेमिनी एआई मॉडल्स के साथ इंटीग्रेशन होगा, जिसमें कंपनी के प्लस माइंड फीचर के जरिए माइंड स्पेस हब से यूजर द्वारा सेव किए गए कंटेंट तक जेमिनी असिस्टेंट का एक्सेस भी शामिल है।
वनप्लस ने इस अपडेट को "योर प्लानर, असिस्टेंट और मैनेजर - ऑल इन वन" टैगलाइन के साथ पोस्ट किया, जो डेली के कामों को आसान बनाने में एआई की भूमिका को उजागर करता है। वनप्लस ने यह भी दिखाया कि कैसे कोई यूजर माइंड स्पेस ऐप से सीधे संबंधित जानकारी लेकर जेमिनी से पेरिस की पांच दिन की यात्रा प्लान करने के लिए कह सकता है।
टीजर में दिखाया गया है कि कैसे जेमिनी प्लस माइंड फीचर का उपयोग करके स्टोर किए गए कंटेंट को एक्सेस और उपयोग कर सकता है, जिससे चीजों को मैन्युअली ढूंढने की जरूरत कम हो जाएगी। जेमिनी एआई के साथ बेहतर प्लस माइंड फीचर अपकमिंग OxygenOS 16 के साथ वनप्लस फ्लैगशिप डिवाइस पर उपलब्ध होगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक वैश्विक बाजारों में OxygenOS 16 अपडेट के लिए आधिकारिक रिलीज की तारीख की जानकारी नहीं दी है।