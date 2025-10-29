Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़oneplus 15 launch confirmed on 13th november may offer AI features and Snapdragon 8 Elite Gen 5
OnePlus 15 का लॉन्च 13 नवंबर को कन्फर्म! परफॉर्मेंस, AI और कैमरा सबका कॉम्बिनेशन

संक्षेप: OnePlus 15 का ग्लोबल लॉन्च 13 नवंबर, 2025 को कन्फर्म हुआ है, जो फ्लैगशिप स्पीड, AI और एडवांस्ड फोटोग्राफी ऑफर करेगा। Snapdragon 8 Elite Gen 5 और OxygenOS 16 के साथ यह स्मार्टफोन प्रीमियम सेगमेंट का हिस्सा बनेगा। 

Wed, 29 Oct 2025 08:15 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
ग्लोबल टेक कंपनी OnePlus ने आधिकारिक घोषणा की है कि इसका फ्लैगशिप फोन OnePlus 15 अगले महीने 13 नवंबर, 2025 को ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। कंपनी का दावा है कि यह फोन परफॉर्मेंस, आर्टीफिशल इंटेलिजेंस (AI) और मोबाइल फोटोग्राफी के मामले में नए बेंचमार्क सेट करेगा। इसका डिजाइन पहले से ज्यादा स्लीक, मजबूत और स्टाइलिश होगा। फोन कई कलर ऑप्शंस में मार्केट का हिस्सा बनेगा।

OnePlus 15 में धांसू फ्लैगशिप परफॉर्मेंस के लिए Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है। यह दुनिया के उन पहले स्मार्टफोन्स में से एक है, जिनमें यह चिपसेट दिया जाएगा। साथ ही इसमें 10,667Mbps LPDDR5X Ultra+ RAM (16GB वेरिएंट तक), जो अल्ट्रा-फास्ट स्पीड, बेहतर मल्टीटास्किंग और स्मूद परफॉर्मेंस ऑफर करता है।

मिलने वाले हैं कई खास AI फीचर्स

वनप्लस फोन में नया OxygenOS 16 दिया गया है, जो AI-ड्रिवन एक्सपीरियंस के साथ आता है। इसमें स्मार्ट लैंग्वेज टूल्स, स्मूद इंटरैक्शन और Google Gemini AI असिस्टेंट का डीप इंटीग्रेशन शामिल है। Gemini Mind Space की मदद से यूजर्स पहले से सेव की गई जानकारी एक्सेस कर सकते हैं, जबकि Plus Mind फीचर फोन को एक पर्सनल, कॉन्टेक्स्ट-अवेयर सेकंड ब्रेन में बदल देता है।

DetailMax Engine के साथ फोटोग्राफी

OnePlus 15 में कंपनी ने नया DetailMax Engine दिया है, जो कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी को नए लेवल पर ले जाता है। इसमें मौजूद Ultra-Clear 26MP मोड कई 12MP फ्रेम्स और एक 50MP हाई-रेजॉल्यूशन शॉट को मिलाकर 26MP की फाइनल फोटो बनाता है। इससे फोटोज में बालों, पत्तों या कपड़ों जैसे मुश्किल टेक्स्चर में भी बेहतरीन क्लैरिटी और डीटेल्स छोटे फाइल साइज में मिलती हैं।

तेजी से मूव करते सब्जेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए Clear Burst मोड 10 फ्रेम प्रति सेकंड की स्पीड से शूट करता है, जो पिछले OnePlus 13 (6fps) से बड़ा अपग्रेड है। इसकी ड्यूल-एक्सपोजर एंटी-ब्लर टेक्नोलॉजी हर मूवमेंट को शार्प डिटेल्स के साथ कैप्चर करती है जिससे कोई मोमेंट छूट ना जाए।

डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस में सुधार

OnePlus 15 का डिजाइन कंपनी की क्लासिक क्राफ्ट्समैनशिप और मॉडर्न स्टाइल का कॉम्बिनेशन है। मजबूत बॉडी, स्लिम प्रोफाइल और तीन खूबसूरत कलर ऑप्शन इसे और प्रीमियम बनाते हैं।

