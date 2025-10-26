Hindustan Hindi News
आते ही छा जाएगा OnePlus 15, कल होगा लॉन्च, 7300mAh बैटरी के साथ सबसे पावरफुल प्रोसेसर

संक्षेप: OnePlus फैन्स के लिए अच्छी खबर है। कल यानी 27 अक्टूबर को वनप्लस का नया फोन OnePlus 15 चीन में लॉन्च होने के लिए तैयार है। यह नेक्स्ट-जेन स्मार्टफोन पिछले साल लॉन्च हुए वनप्लस 13 का सक्सेसर है। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, चलिए बताते हैं

Sun, 26 Oct 2025 12:42 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
OnePlus फैन्स के लिए अच्छी खबर है। कल यानी 27 अक्टूबर को वनप्लस का नया फोन OnePlus 15 चीन में लॉन्च होने के लिए तैयार है। यह नेक्स्ट-जेन स्मार्टफोन पिछले साल लॉन्च हुए वनप्लस 13 का सक्सेसर है। फिलहाल, यह पोन एक्सक्लूसिवली चीन में लॉन्च होगा, और आने वाले दिनों में इसके भारत में भी लॉन्च होने की उम्मीद है, क्योंकि अमेजन इंडिया पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। हालांकि, कंपनी ने अभी भी इंडिया लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है। वनप्लस 15 में शक्तिशाली स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट, 7300mAh की बड़ी बैटरी और ट्रिपल कैमरा सेटअप होने की अफवाह है। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक सामने आई डिटेल्स पर...

OnePlus 15 के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

लुक्स की बात करें तो, अपकमिंग वनप्लस 15 का डिजाइन इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुए वनप्लस 13s जैसा ही है। रियर पैनल में एक स्क्वॉवल कैमरा आइलैंड है और बीच में वनप्लस ब्रांडिंग उकेरी गई है। फोन में माइक्रोस्पेस-ग्रेड नैनो-सिरेमिक मेटल फ्रेम होने की बात कही गई है। इसके अलावा, यह डिवाइस कथित तौर पर धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 रेटिंग के साथ आएगा और इसका वजन लगभग 211 ग्राम होगा, जो 8.1 एमएम स्लिम प्रोफाइल के साथ आएगा। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, वनप्लस 15 में 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले होगा।

ये भी पढ़ें:खुल गया राज, इतनी होगी Motorola के सबसे पतले फोन की कीमत, बुकिंग शुरू

वनप्लस 15 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर दिया गया है, जो क्वालकॉम का अब तक का सबसे तेज चिपसेट है। यह परफॉर्मेंस, मल्टीटास्किंग और पावर एफिशिएंसी में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का वादा करता है, जिससे यह 4K वीडियो एडिटिंग और गेमिंग जैसे कामों के लिए आदर्श है। डिवाइस में एक नया मैक्स इंजन कैमरा सिस्टम भी होगा, जिसे चीन में आंतरिक रूप से "लुमो" नाम दिया गया है। इस सिस्टम से रियल-टाइम फोटो प्रोसेसिंग और डायनामिक रेंज में सुधार की उम्मीद है।

फोटोग्राफी की बात करें तो, वनप्लस 15 में ट्रिपल 50-मेगापिक्सेल रियर कैमरा सिस्टम होने की अफवाह है, जिसमें एक प्राइमरी सेंसर, एक अल्ट्रा-वाइड लेंस और एक टेलीफोटो लेंस शामिल है। यह सेटअप 120 फ्रेम प्रति सेकंड पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट कर सकता है, जिससे हैंडहेल्ड फुटेज में सिनेमाई क्वालिटी आ सकती है। ये सुधार वनप्लस 13 की तुलना में एक कदम आगे हैं, जिसमें शार्प डिटेल, बेहतर लो-लाइट कैप्चर और तेज इमेज प्रोसेसिंग की उम्मीद है।

बैटरी लाइफ वनप्लस 15 की सबसे बड़ी खूबियों में से एक हो सकती है। फोन में 7300mAh की बैटरी होने की बात कही गई है, जो सामान्य इस्तेमाल पर तीन दिन तक चलने में सक्षम है। यह 120W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा, जो वनप्लस 13 में नहीं था। वनप्लस 15 को आधिकारिक तौर पर 27 अक्टूबर को चीन में लॉन्च किया जाएगा, साथ में वनप्लस ऐस 6 भी आएगा। लॉन्च इवेंट शाम 7 बजे बीजिंग समय (भारतीय समयानुसार 4:30 बजे) से शुरू होने वाला है।

ये भी पढ़ें:₹12,999 में 43 इंच QLED TV, बिना ऑफर इतना सस्ता, इन पांच मॉडल पर 65% तक छूट

OnePlus 15 इंडिया लॉन्च और संभावित कीमत

हालांकि कंपनी ने अभी तक इसके वैश्विक रिलीज या उपलब्धता के बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन रिपोर्ट्स से हिंट मिलता है कि वनप्लस 15 नवंबर के मध्य तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी शुरुआत कर सकता है।

वनप्लस 15 की भारत में कीमत 70,000 रुपये से 75,000 रुपये के बीच होने की उम्मीद है। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती रिपोर्ट्स से हिंट मिलता है कि 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत अपने पिछले मॉडल से थोड़ी कम हो सकती है, जो बिना ज्यादा कीमत बढ़ाए टॉप-टियर परफॉर्मेंस चाहने वाले यूजर्स के लिए बेहतर वैल्यू प्रदान करेगा।

यदि यह सही है, तो यह वनप्लस 15 को अपनी कैटेगरी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य वाले फ्लैगशिप में से एक बना सकता है, विशेष रूप से इसके एडवांस्ड चिपसेट, कैमरा सिस्टम और बड़ी बैटरी को देखते हुए।

