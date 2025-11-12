खुल गया OnePlus 15 की कीमत का राज, इस प्लेटफॉर्म ने गलती से किया लीक
संक्षेप: OnePlus 15 खरीदने का प्लान है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। Reliance Digital ने गलती से फोन की कीमत लीक कर दी है। अगर आप भी इस फोन को खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो देखें कितने रुपये खर्च करने होंगे।
OnePlus 15 खरीदने का प्लान है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। एक पॉपुलर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने लॉन्च से पहले ही इसकी कीमत को लीक कर दिया है। वनप्लस 15 भारत और वैश्विक बाजारों में 13 नवंबर को लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले, वनप्लस 15 की लिस्टिंग को एक पॉपुलर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर देखा गया है, जिससे भारत में इसकी कीमत, स्टोरेज और कलर्स की जानकारी सामने आ गई है। यह पहले ही कंफर्म हो चुका है कि यह फोन क्वालकॉम के फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस होगा, और यह इस प्रोसेसर वाला देश का पहला फोन बन जाएगा।
भारत में वनप्लस 15 की कीमत लीक
दरअसल, बीबॉम ने रिलायंस डिजिटल वेबसाइट पर वनप्लस 15 की एक लिस्टिंग देखी। इसमें फोन के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की भारत में कीमत 72,999 रुपये दिखाई गई है। वनप्लस 15 को अल्ट्रा वॉयलेट कलर में लिस्ट किया गया है।
हालांकि, पेज को हटा दिया गया है, लेकिन रिलायंस डिजिटल वेबसाइट पर अपकमिंग फ्लैगशिप की कई लिस्टिंग अभी भी गूगल पर दिखाई दे रही हैं। वनप्लस 15 के 16GB रैम और 512GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वेरिएंट, इनफिनिट ब्लैक कलर में, कथित तौर पर 79,999 रुपये की कीमत में उपलब्ध हो सकता है।
अगर यह कीमत सही साबित होती है, तो वनप्लस 15 कंपनी का अब तक का सबसे महंगा नॉन-फोल्डेबल स्मार्टफोन बन जाएगा। बता दें कि वनप्लस 13 को भारत में 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वैरिएंट के लिए 69,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। इसके 16GB + 512GB कॉन्फिगरेशन की कीमत 76,999 रुपये है।
हालांकि, कंपनी स्मार्टफोन की कीमत कम करने के लिए लॉन्च ऑफर की घोषणा कर सकती है।
यह प्राइसिंग वनप्लस 15 को अपने कुछ प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक महंगा बनाती है। गैजेट्स 360 ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि अपकमिंग iQOO 15, जो समान स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस होगा, की कीमत लॉन्च ऑफर के बाद लगभग 60,000 रुपये होने की उम्मीद है। वहीं, फ्लैगशिप iQOO फोन की ओरिजनल कीमत 60,000 रुपये से अधिक हो सकती है।
हालांकि, वनप्लस 15 की आधिकारिक कीमत अभी गुप्त रखी गई है। फोन को कल (13 नवंबर) भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च किया जाएगा।
