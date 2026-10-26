OnePlus के इस फोन को मिला बड़ा अपडेट, बैटरी से लेकर परफॉर्मेंस में दिखेंगे तगड़े बदलाव, AI खुद करेगा कई काम

OnePlus 15 को Android 17 पर बेस्ड ColorOS 17 का स्टेबल अपडेट मिलना शुरू हो गया है। नए अपडेट में AI Mind Pilot, बेहतर एनिमेशन, नया इंटरफेस, प्राइवेसी कंट्रोल और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन जैसे फीचर्स मिलेंगे।

OnePlus 15 में आया नया अपडेट, अब AI खुद करेगा कई काम

OnePlus के इन फोन यूजर्स के लिए एक बड़ा बदलाव सामने आया है। कंपनी के फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को Android 17 पर बेस्ड ColorOS 17 का स्टेबल अपडेट मिलना शुरू हो गया है। यह अपडेट पहले तय की गई 29 अक्टूबर 2026 की तारीख से चार दिन पहले जारी किया गया। इसके साथ ही OnePlus के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ColorOS 17 में सिर्फ फोन का डिजाइन ही नहीं बदलेगा, बल्कि यूजर्स को कई नए AI फीचर्स भी मिलेंगे। इनमें AI Mind Space, AI Mind Pilot, AI Photo Agent और AI Live Interpreter जैसे टूल शामिल हैं। इसके अलावा, नए एनिमेशन, कस्टमाइज होने वाला Quick Settings पैनल और प्राइवेसी से जुड़े बदलाव भी अपडेट का हिस्सा हैं।

स्टेबल अपडेट का मतलब है कि सॉफ्टवेयर का यह वर्जन सामान्य इस्तेमाल के लिए जारी किया गया है। हालांकि, अपडेट सभी यूजर्स तक एक ही समय पर पहुंचे, यह जरूरी नहीं है। इसकी उपलब्धता शहरों और रोलआउट के स्टेप्स पर निर्भर कर सकती है। इसलिए OnePlus 15 यूजर्स को अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर अपडेट की उपलब्धता चेक करनी चाहिए।

नए अपडेट के बाद फोन में क्या-क्या बदला दिखेगा? ColorOS 17 में यूजर्स को नया यूजर इंटरफेस यानी UI देखने को मिलेगा। फोन में अलग-अलग मेन्यू के डिजाइन और एनिमेशन में बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा, Quick Settings पैनल को भी नया लुक दिया गया है। Quick Settings वह हिस्सा है, जहां से यूजर्स Wi-Fi, Bluetooth और दूसरी जरूरी सेटिंग्स को जल्दी चालू या बंद कर सकते हैं। अपडेट में नए विजेट भी शामिल हैं। विजेट की मदद से यूजर्स फोन की होम स्क्रीन पर ही जरूरी जानकारी देख सकते हैं।

ColorOS 17 की सबसे खास बात इसके AI फीचर्स हैं। इनमें AI Mind Space और AI Mind Pilot जैसे टूल शामिल हैं। इनका मकसद फोन पर मिलने वाली जानकारी को ओरगानिज करना और कुछ कामों को आसान बनाना है। दूसरी ओर, AI Mind Pilot को ऐसे AI एजेंट के रूप में पेश किया गया है, जो फोन पर कई काम करने में मदद कर सकता है। यानी इसका मकसद सिर्फ सवालों के जवाब देना नहीं, बल्कि अलग-अलग कामों को पूरा करने में भी मदद करना है।

नए अपडेट में AI Photo Agent और AI Live Interpreter जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। ColorOS 17 में सिर्फ दिखने वाले बदलाव नहीं किए गए हैं। नए सॉफ्टवेयर में बैकग्राउंड ऐप मैनेजमेंट और बैटरी एफिशिएंसी को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया गया है। बैकग्राउंड ऐप मैनेजमेंट का मतलब है कि फोन उन ऐप्स को किस तरह संभालता है, जो स्क्रीन पर खुले नहीं होने के बावजूद काम करते रहते हैं।