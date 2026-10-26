OnePlus के इस फोन को मिला बड़ा अपडेट, बैटरी से लेकर परफॉर्मेंस में दिखेंगे तगड़े बदलाव, AI खुद करेगा कई काम

OnePlus के इस फोन को मिला बड़ा अपडेट, बैटरी से लेकर परफॉर्मेंस में दिखेंगे तगड़े बदलाव, AI खुद करेगा कई काम
OnePlus 15 को Android 17 पर बेस्ड ColorOS 17 का स्टेबल अपडेट मिलना शुरू हो गया है। नए अपडेट में AI Mind Pilot, बेहतर एनिमेशन, नया इंटरफेस, प्राइवेसी कंट्रोल और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन जैसे फीचर्स मिलेंगे।
OnePlus के इन फोन यूजर्स के लिए एक बड़ा बदलाव सामने आया है। कंपनी के फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को Android 17 पर बेस्ड ColorOS 17 का स्टेबल अपडेट मिलना शुरू हो गया है। यह अपडेट पहले तय की गई 29 अक्टूबर 2026 की तारीख से चार दिन पहले जारी किया गया। इसके साथ ही OnePlus के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ColorOS 17 में सिर्फ फोन का डिजाइन ही नहीं बदलेगा, बल्कि यूजर्स को कई नए AI फीचर्स भी मिलेंगे। इनमें AI Mind Space, AI Mind Pilot, AI Photo Agent और AI Live Interpreter जैसे टूल शामिल हैं। इसके अलावा, नए एनिमेशन, कस्टमाइज होने वाला Quick Settings पैनल और प्राइवेसी से जुड़े बदलाव भी अपडेट का हिस्सा हैं।
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स्टेबल अपडेट का मतलब है कि सॉफ्टवेयर का यह वर्जन सामान्य इस्तेमाल के लिए जारी किया गया है। हालांकि, अपडेट सभी यूजर्स तक एक ही समय पर पहुंचे, यह जरूरी नहीं है। इसकी उपलब्धता शहरों और रोलआउट के स्टेप्स पर निर्भर कर सकती है। इसलिए OnePlus 15 यूजर्स को अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर अपडेट की उपलब्धता चेक करनी चाहिए।
नए अपडेट के बाद फोन में क्या-क्या बदला दिखेगा?
ColorOS 17 में यूजर्स को नया यूजर इंटरफेस यानी UI देखने को मिलेगा। फोन में अलग-अलग मेन्यू के डिजाइन और एनिमेशन में बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा, Quick Settings पैनल को भी नया लुक दिया गया है। Quick Settings वह हिस्सा है, जहां से यूजर्स Wi-Fi, Bluetooth और दूसरी जरूरी सेटिंग्स को जल्दी चालू या बंद कर सकते हैं। अपडेट में नए विजेट भी शामिल हैं। विजेट की मदद से यूजर्स फोन की होम स्क्रीन पर ही जरूरी जानकारी देख सकते हैं।
ColorOS 17 की सबसे खास बात इसके AI फीचर्स हैं। इनमें AI Mind Space और AI Mind Pilot जैसे टूल शामिल हैं। इनका मकसद फोन पर मिलने वाली जानकारी को ओरगानिज करना और कुछ कामों को आसान बनाना है। दूसरी ओर, AI Mind Pilot को ऐसे AI एजेंट के रूप में पेश किया गया है, जो फोन पर कई काम करने में मदद कर सकता है। यानी इसका मकसद सिर्फ सवालों के जवाब देना नहीं, बल्कि अलग-अलग कामों को पूरा करने में भी मदद करना है।
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नए अपडेट में AI Photo Agent और AI Live Interpreter जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। ColorOS 17 में सिर्फ दिखने वाले बदलाव नहीं किए गए हैं। नए सॉफ्टवेयर में बैकग्राउंड ऐप मैनेजमेंट और बैटरी एफिशिएंसी को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया गया है। बैकग्राउंड ऐप मैनेजमेंट का मतलब है कि फोन उन ऐप्स को किस तरह संभालता है, जो स्क्रीन पर खुले नहीं होने के बावजूद काम करते रहते हैं।
प्राइवेसी के लिए भी मिलेंगे नए कंट्रोल
स्मार्टफोन में पर्सनल डिटेल की सुरक्षा लगातार जरूरी होती जा रही है। ColorOS 17 में प्राइवेसी से जुड़े नए कंट्रोल भी शामिल किए गए हैं। हालांकि, अपडेट में नए प्राइवेसी ऑप्शन मिलने का मतलब यह नहीं है कि फोन अपने आप पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। यूजर्स को ऐप परमिशन का रीव्यू करना चाहिए, अनजान ऐप्स इंस्टॉल करने से बचना चाहिए और फोन को समय-समय पर अपडेट करते रहना चाहिए।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।